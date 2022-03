Video gol-highlights Inter-Salernitana 5-0: sintesi 04-03-2022

Video gol-highlights Inter-Salernitana 5-0: larga vittoria dei nerazzurri, con tripletta di Lautaro e doppietta di Dzeko.

Inter-Salernitana 5-0: vittoria piuttosto netta della squadra nerazzurra nel primo anticipo della ventottesima giornata di Serie A.

La squadra di Inzaghi domina in quel di San Siro: Lautaro Martinez è il vero mattatore della sfida, a segno con una tripletta che ha rifinito al quarto d’ora della ripresa.

Si rivede in zona gol anche Edin Dzeko, che completa il risultato con la doppietta personale. I nerazzurri si riprendono momentaneamente la vetta della classifica, in attesa del big match Napoli-Milan.

La sintesi di Inter-Salernitana 5-0

Inizio partita spavaldo per la Salernitana: la squadra di Nicola si presenta in area con Djuric. Servizio a Verde il cui tiro finisce alto.

Risponde l’Inter con un’occasione per Martinez: l’argentino va di testa su un cross spiovente dalla sinistra. Palla alta.

La Salernitana ha un buono approccio al match, fa girare bene palla e affronta l’Inter a viso aperto.

La squadra d’Inzaghi, però, comincia a ingranare: Barella pesca Lautaro che prova il mancino e fa tremare la traversa.

È lo stesso Lautaro a portare avanti i nerazzurri: sempre Barella lo serve con un filtrante preciso. L’argentino, a tu per tu con Sepe, lo batte col destro.

💥⚫️🔵 GOOOLLLL ⚫️🔵💥#Martinez con un destro ad incrociare sblocca il risultato della partita ⚽️⚡️#InterSalernitana 1-0#SerieATIM💎 #WeAreCalcio — Lega Serie A (@SerieA) March 4, 2022

I nerazzurri sfondano ancora a sinistra con Darmian: cross in mezzo per Dumfries, anticipato per poco da Ranieri.

Ancora la coppia Barella-Lautaro si mette in moto per il raddoppio: il centrocampista serve “El Toro” con un altro filtrante. Sinistro radente e angolato dell’attaccante, che Sepe non può fermare.

Inizio di secondo tempo senza cambi, e con l’Inter ancora in attacco. Alla prima occasione utile i nerazzurri calano il tris: ancora Lautaro, capitalizza un cross di Dzeko dalla destra e fa tripletta.

💥️ ⚫️🔵 GOOOLLLL ⚫️🔵 💥

Tripletta di #Martinez che batte il portiere con una conclusione sul primo palo ⚽️⚽️⚽️#InterSalernitana 3-0#SerieATIM💎 #WeAreCalcio — Lega Serie A (@SerieA) March 4, 2022

Girandola di cambi nelle due squadre: nell’Inter entra Gosens. Il tedesco, appena entrato, offre la palla del 4-0 ad Edin Dzeko, che solo davanti a Sepe non ha problemi ad insaccare.

La Salernitana, stordita, subisce anche la quinta rete: pallone in mezzo di Dumfries per lo stesso Dzeko, che da pochi passi mette in porta.

La Salernitana ha un piccolo moto d’orgoglio con Djuricic, il cui colpo di testa è bloccato da Handanovic.

L’Inter, che dovrebbe solo gestire, si concede il lusso di fallire un paio d’occasioni nel finale, una con Lautaro (sinistro ribattuto) e una con Dumfries (destro fuori dallo specchio).

La squadra di Inzaghi vince largamente e si riappropria, almeno per una notte, del primato in classifica.

Highlights e video gol di Inter-Salernitana 5-0

Il tabellino di Inter-Salernitana 5-0

INTER (3-5-2): 1 Handanovic; 37 Skriniar, 6 De Vrij (Ranocchia 62′), 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 77 Brozovic (Gagliardini 71′), 20 Calhanoglu (Vidal 62′), 36 Darmian (Gosens 62′); 9 Dzeko (Correa 75′), 10 Lautaro.

A disposizione: 21 Cordaz, 97 Radu, 5 Gagliardini, 7 Sanchez, 8 Vecino, 13 Ranocchia, 18 Gosens, 19 Correa, 22 Vidal, 32 Dimarco, 33 D’Ambrosio, 88 Caicedo.

Allenatore: Simone Inzaghi.

SALERNITANA (4-4-2): 55 Sepe; 30 Mazzocchi (Obi 71′), 25 Dragusin, 17 Fazio, 19 Ranieri; 10 Verdi (Zortea 60′), 18 L. Coulibaly, 13 Ederson (Radovanovic 71′), 20 Kastanos; 99 Mousset (Perotti 60′), 11 Djuric.

A disposizione: 72 Belec, 3 Ruggeri, 5 Veseli, 9 Bonazzoli, 15 Bohinen, 16 Radovanovic, 21 Zortea, 22 Obi, 23 Gyomber, 31 Gagliolo, 87 Filipe, 88 Perotti.

Allenatore: Davide Nicola.

Marcatori: 22′, 40′, 56′ Lautaro (I), 64′, 69′ Dzeko (I)

Arbitro: Marinelli (Tivoli)

Ammoniti: Darmian (I), Mousset (S), De Vrij (I)

Espulsi:

