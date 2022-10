Video Gol Highlights Inter – Roma 1-2 e Sintesi 01-10-2022

Video Gol e Highlights di Inter – Roma 1-2: la Roma di Mourinho batte a San Siro l’Inter di Inzaghi in rimonta grazie ai gol di Dybala e Smalling che ribaltano il risultato dopo il gol del vantaggio dell’Inter con Dimarco.

La Roma di Mourinho dopo la sconfitta con l’Atalanta di due settimane fa ritrova la vittoria in campionato battendo a San Siro l’Inter di Inzaghi.

I giallorossi con questa vittoria agganciano l’Udinese al 3° posto a quota 16 punti a -4 dal Napoli capolista che ne ha 20.

Per Mourinho è la prima vittoria contro la sua ex squadra dopo le 3 sconfitte subite nella scorsa stagione.

I nerazzurri invece dopo la sconfitta di Udine contro l’Udinese prima della pausa del campionato rimediano la seconda sconfitta consecutiva e restano fermi a 12 punti.

Per il ruolo di Inzaghi sulla panchina dell’Inter sarà decisiva la partita di Champions League di martedì a San Siro contro il Barcellona.

Sintesi di Inter – Roma 1-2:

Inzaghi manda in campo l’Inter con il 3-5-2 con Handanovic in porta e linea difensiva formata da Skriniar, Acerbi e Bastoni. A centrocampo c’è Asllani in cabina di regia con ai lati Barella e Calhanoglu. Sulla fascia destra c’è Bastoni e Dimarco a sinistra. In attacco la coppia formata da Dzeko e Lautaro Martinez.

Mourinho manda in campo la sua Roma con il solito 3-4-2-1 con Rui Patricio in porta e linea difensiva a 3 formata da Mancini, Smalling e Ibanez. A centrocampo ci sono Cristante e Matic al centro con Celik a destra e Spinazzola a sinistra. In attacco Dybala punta centrale supportato da Zaniolo e Pellegrini.

Al 4° minuto c’è la prima occasione per l’Inter con Calhanoglu che mette in mezzo un ottimo cross per Lautaro Martinez che colpisce di testa ma Rui Patricio para.

Al 10° l’Inter va in gol con l’ex Edin Dzeko. Il vantaggio però viene subito annullato dopo il controllo al Var per fuorigioco.

Al 21° ci prova Calhanoglu per l’Inter con un tiro dalla distanza che termina sul fondo.

Al 29° arriva il gol dell’Inter! Barella serve in profondità Dimarco con un ottimo passaggio filtrante e l’esterno sinistro nerazzurro beffa Rui Patricio e mette in rete.

La Roma si sveglia e reagisce subito.

I giallorossi hanno una serie di occasioni consecutive prima con Spinazzola e poi con Dybala due volte ma Handanovic si fa trovare sempre pronto.

Al 39° arriva il gol del pareggio per la Roma con un gran tiro al giro di Dybala di sinistro da posizione defilata all’interno dell’area di rigore.

Tabellino di Inter – Roma 1-2:

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Acerbi, Bastoni (81′ Gosens); Dumfries (81′ Bellanova), Barella, Asllani (77′ Mkhitaryan), Calhanoglu (77′ Correa), Dimarco (88′ Carboni); Dzeko, Lautaro Martinez.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Cristante, Matic, Spinazzola; Pellegrini (81′ Camara), Zaniolo (86′ Belotti), Dybala (57′ Abraham).

RETI: 30′ Dimarco 39′ Dybala 75′ Smalling

AMMONIZIONI: 53′ Zaniolo 61′ Mancini 65′ Smalling 72′ Asllani 87′ Correa 90′ Gosens 92′ Barella