Video Gol Highlights Inter-Real Madrid 0-1: Sintesi 15-9-2021

Video Gol e Highlights Inter-Real Madrid 0-1, 1° Giornata Gruppo D Champions League: la decide Rodrygo

Il Real Madrid batte l’Inter allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano, conosciuto anche come Stadio San Siro, nella prima giornata del Gruppo D di Champions League.

Tanto rammarico per i nerazzurri, che sono stati protagonisti di un’ottima prestazione, ma si sono dovuti inchinare al cinismo dei madrileni, vittoriosi all’ultimo minuto della partita.

Sintesi di Inter-Real Madrid 0-1

E’ una bella partita nel primo tempo, disputato su ritmi abbastanza intensi. Entrambe le squadre sanno far girare la palla con grande qualità, ma la velocità dei padroni di casa si fa preferire rispetto al ragionamento forzato degli ospiti.

E’ subito super Courtois, che alza la saracinesca prima su Martinez e poi su Dzeko, mentre Skriniar è impreciso di testa, come Casemiro poco dopo.

Sembra la serata di Courtois, che emula le gesta precedenti superandosi ancora su Martinez e Dzeko, mentre Benzema, Militao e Brozovic sono colpevolmente poco cinici davanti alla porta in occasioni davvero clamorose.

Calano sensibilmente i ritmi di gioco nel secondo tempo, caratterizzato dalla maggiore aggressività da parte degli ospiti, che mettono in difficoltà i padroni di casa, non più così veloci nel ripartire in contropiede.

Eppure, è sempre Courtois a fare il fenomeno su Dzeko e Dumfries, mentre Handanovic prova ad emularlo su Carvajal.

Proprio quando la partita sembra ormai spegnersi verso la sua conclusione, al 89′ minuto gli ospiti sbloccano il risultato trovando il gol del vantaggio e della vittoria con Rodrygo, su sponda di Camavinga, servito da Valverde.

⚫️🔵 Will Inter find a way past Thibaut Courtois?#UCL — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) September 15, 2021

Highlights e Video Gol di Inter-Real Madrid 0-1:

Tabellino di Inter-Real Madrid 0-1:

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Dr Vrij, Bastoni; Darmian (10′ st Dumfries), Barella (39′ st Vecino), Brozovic, Chalanoglu (20′ st Vidal), Perisic (10′ st Dimarco); Dzeko, Martinez (20′ st Correa). A disposizione: Radu, Cordaz, Sanchez, Kolarov, D’Ambrosio, Ranocchia, Gagliardini. Allenatore: Inzaghi

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Nacho, Alaba; Modric (35′ st Camavinga), Casemiro, Valverde; Vazquez (20′ st Rodrygo), Benzema, Vinicius (47′ st Asensio). A disposizione: Lunin, Fuidias, Vallejo, Hazard, Jovic, Isco, Mariano, Blanco, Miguel. Allenatore: Ancelotti

ARBITRO: Siebert (Ger)

MARCATORI: 45′ st Rodrygo

NOTE: Ammoniti: Martinez (I); Alaba (R). Recupero: 1′ pt, 4′ st.

Migliori Bookmakers AAMS