Video Gol Highlights Inter-Porto 1-0: Sintesi 22-2-2023

Video Gol-Highlights Inter-Porto 1-0: la decide una zampata di Lukaku nel finale.

Inter-Porto 1-0, ai nerazzurri il primo round degli ottavi di Champions League. Un gol di Lukaku sbroglia una matassa che stava diventando sin troppo intricata per gli uomini di Inzaghi.

Contro un Porto roccioso e arcigno nelle marcature, ma comunque pericoloso grazie a Gruijc e Taremi, la squadra nerazzurra sfrutta nel finale, su azione d’angolo, la superiorità numerica scaturita dall’espulsione di Otavio pochi minuti prima.

Un gol prezioso che consente alla squadra di Inzaghi di garantirsi un vantaggio in vista del ritorno in terra lusitana. Con questa vittoria, salgono a tre i successi delle squadre italiane in queste gare d’andata.

Dal 2003-2004, anno in cui esiste l’attuale formula con ottavi di finale, non era mai successo che tre squadre italiane vincessero la propria gara d’andata.

La sintesi di Inter-Porto 1-0

Inter che fa la partita nei primi minuti, con il Porto impegnato a non lasciare spazi alzando il pressing. Prima occasione sui piedi di Dimarco, che riceve da Darmian sul versante opposto e prova il tiro. Conclusione respinta.

La squadra di Conceicao fa tanta densità a centrocampo, bloccando gli uomini chiave nerazzurri con marcature a uomo. I pericoli arrivano allora sempre dalla destra, dove Darmian centra per Lautaro: pallone alto sulla traversa.

L’Inter continua a spingere, e Calhanoglu prova a sorprendere Costa direttamente da corner. L’estremo difensore è costretto in angolo, su una traiettoria insidiosa.

Reagisce il Porto, e ci prova con una conclusione di Gruijc dal limite che finisce alta. Ancora lusitani vicini al gol: Taremi offre un’altra opportunità a Gruijc, che solo in area impegna Onana con i piedi. Galeno, sulla respinta, manda al lato.

Sul finire di tempo è però l’Inter a sfiorare ancora il vantaggio: il cross di Dimarco, da punizione, trova la deviazione di Bastoni. Solo un riflesso di Costa salva il Porto dall’1-0 nerazzurro.

Inizio di secondo tempo con una conclusione per parte: se il tiro di Uribe dal limite finisce alto, Barella sfiora il gol con un tiro in diagonale che finisce fuori di un soffio.

Il Porto prende coraggio, e si fa vedere in avanti con un contropiede di Taremi, che manda il suo mancino di poco fuori.

Onana è di nuovo costretto ad intervenire su una doppia conclusione i Zaldiu e Taremi, che confermano il momento difficile dell’Inter.

Inzaghi inserisce Lukaku e Gosens e l’Inter torna a guadagnare campo: è Barella a sfiorare nuovamente uk gol, con un destro dal limite, di poco fuori, su sponda di Lukaku.

Il belga prova a combinare con Lautaro, come ai tempi dello Scudetto, ma l’argentino non arriva su un cross piuttosto invitante.

I nerazzurri continuano a spingere e nell’ultimo quarto d’ora restano anche in superiorità numerica, visto che Otavio commette fallo su Calhanoglu e rimedia il secondo giallo.

Conceicao abbassa la squadra, schierandola col 3-5-1. L’Inter assalta il fortino portoghese, e va nuovamente vicina al vantaggio con un tiro di Barella dal limite: fuori.

Gli sforzi dei nerazzurri vengono però premiati quando Lukaku si avventa su un cross dello stesso Barella e, dopo aver colpito il palo di testa, ribadisce in rete il tap in vincente.

Il belga ci prende gusto, e va addirittura vicino al raddoppio, su angolo battuto da Brozovic. C’è Diogo Costa a dirgli di no con un intervento miracoloso.

Poco male: l’Inter vince 1-0 e compie un buon passo in avanti verso la conquista dei quarti di finale. Ritorno in Portogallo il 14 marzo.

Highlights e Video Gol Inter-Porto 1-0

Il tabellino di Inter-Porto 1-0

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Chalanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Martinez, Dzeko.

Formazioni: Cordaz, Handanovic, Bellanova, D’Ambrosio, Dumfries, Gosens, De Vrij, Asllani, Brozovic, Carboni, Gagliardini, Lukaku

Allenatore: Inzaghi

PORTO (4-2-3-1): Diogo Costa; Joao Mario, Pepe, Marcano, Sanusi; Grujic, Uribe; Pepe, Otavio, Galeno (Evanilson 51′); Taremi (Wendell 84′)

Ramos, Carmo, Conceicao, Wendell, Cardoso, Eustoquio, Pereira Folha, Borges, Loader, Martinez, Franco, Evanilson

Allenatore: Conceicao

Marcatori: 86′ Lukaku (I)

Arbitro: Jovanovic (Serbia)

Ammoniti: Dimarco (I), Otavio (P), Pepe (P)

Espulsi: Otavio (P, seconda ammonizione)