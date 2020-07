Video gol-highlights Inter-Napoli 2-0: sintesi 28-07-2020

Video gol e highlights Inter-Napoli: finisce 2-0 con reti di D’Ambrosio e Lautaro

Inter-Napoli 2-0: finisce così l’anticipo di lusso a San Siro con la squadra di Conte che si porta a casa tre punti fondamentali per la corsa a secondo posto. La squadra nerazzurra è brava ad interpretare i momenti della gara e a sfruttare le occasioni che, soprattutto nel secondo tempo, latitano. Una squadra cinica quella di mister Conte che ha dimostrato di essere più solida rispetto a un Napoli dimostratosi più padrone del campo nella ripresa, ma incapace di capitalizzare la buona mole di gioco creata. Decidono le reti di D’Ambrosio nel primo tempo e Lautaro, da subentrato, nella ripresa.

Inter-Napoli: la sintesi della partita

Primo tempo che inizia con l’Inter maggiormente in controllo del match e il Napoli che adotta un atteggiamento più attendista. I maggiori sforzi della compagine nerazzurra vengono premiati dopo 10 minuti con il vantaggio di D’Ambrosio: cambio gioco di Candreva dalla destra, raccoglie biraghi che crossa in mezzo e D’Ambrosio buca Meret con un diagonale.

Il Napoli non riesce a reagire come dovrebbe e trova in Insigne il solo uomo capace di creare qualche spunto: dai piedi del capitano partenopeo sulla sinistra partono dei palloni interessanti che nè Milik, nè Politano riescono a sfruttare. Un pericolo reale la squadra campana lo crea con un sinistro di prima intenzione da parte di Zielinski che finisce di poco a lato. Con il passare dei minuti il Napoli aumenta l’efficacia del proprio possesso e porta un altro paio di pericoli alla porta di Handanovic, prima con Zielinski (tiro respinto), poi con Mario Rui (tiro alto). Ancora gli azzurri riescono a rendersi pericolosi, sempre con Insigne, che taglia verticalmente il campo e serve Politano: Handanovic è ancora miracoloso sul tentativo dell’ex di turno. L’Inter sfrutta molto gli esterni con Biraghi e, soprattutto, Candreva chiamati spesso a spingere. Manca un po’ l’apporto di Valero a fare da collante tra centrocampo e attacco.

Nel Napoli è Insigne l’MVP del primo tempo: proprio il capitano azzurro sfiora nuovamente il vantaggio dopo un ottimo velo di Politano. La sua conclusione finisce leggermente larga. L’Inter prova a colpire in contropiede, ma Sanchez, lanciato da Barella, viene bloccato per fuorigioco. La sensazione è che comunque il ritmo dei nerazzurri cali un po’ nel finale del primo tempo, permettendo al Napoli di arrivare con maggior frequenza in area di rigore. Sono proprio gli uomini di Conte ad avere una grande occasione sul finale di tempo con Brozovic che, libero, calcia dal limite trovando la chiusura di Meret in angolo. Nell’occasione buono il lavoro di Lukaku a proteggere palla. La prima frazione si chiude comunque coi nerazzurri in vantaggio per 1-0.

Il secondo tempo inizia senza cambi e con Mario Rui che ci prova di sinistro dalla distanza: il suo tentativo è alto. Il Napoli inizia sostanzialmente meglio la ripresa costringendo l’Inter negli ultimi 30 metri pur senza creare particolari problemi ad Handanovic. Conte tenta di tirare su la cerniera dei difensori inserendo anche Godin al posto di Candreva, ma è ancora Elmas che prova a fare male con un tiro dal limite di poco al lato. L’Inter continua a subire l’iniziativa del Napoli, ma prova a farsi vedere in contropiede con una buona uscita di Borja Valero che apre per Biraghi sulla sinistra: il tiro dell’ex Fiorentina finisce fuori.

Il Napoli continua a premere, ma la fase difensiva dell’Inter è concepita alla perfezione e non lascia spazi agli avversari per arrivare in porta. Nel momento in cui l’Inter sembra incapace di tornare ad imporre il proprio ritmo alla gara, però, Lautaro colpisce il Napoli con un destro dalla distanza sul quale Meret non è perfetto. Gol del 2-0 che indirizza la partita su binari nerazzurri. Il Napoli comincia infatti a peccare un po’ di lucidità e, su un pallone perso sulla trequarti avversaria, subisce il contropiede innescato da un grande passaggio di Lukaku. Barella non è bravo a capitalizzare. Nel Napoli entra Lozano al posto di Politano, ma il messicano riesce solo a farsi ammonire per un intervento pericoloso su Handanovic. Per il resto non succede più di tanto. L’Inter tiene botta alla reazione del Napoli e, nell’unica occasione della ripresa, è brava e fortunata a raddoppiare. C’è solo tempo per un’altra punizione tagliata di eriksen sulla quale Meret si oppone con i pugni. I tre punti garantiscono alla squadra di Conte il secondo posto in classifica, in attesa della gara contro l’Atalanta che dovrebbe fornire il verdetto definitivo sulla corsa al titolo di vicecampione d’Italia.

Video gol-highlights Inter-Napoli

Inter-Napoli: il tabellino della partita

Inter-Napoli 2-0: 10′ D’Ambrosio (I), 74′ Lautaro (I)

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva (Godin 59′), Barella, Brozovic, Biraghi (Young 70′); Valero (Eriksen 88′); Lukaku (Moses 88′), Sanchez (Lautaro 59′). Allenatore: Conte

NAPOLI (4-3-3): Meret; Hysaj (Malcuit 84′), Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui (Ghoulam 64′); Demme, Elmas, Zielinski (Allan 64′); Politano (Lozano 78′), Milik (Callejòn 84′), Insigne. Allenatore: Gattuso

Arbitro: Valeri (Roma uno)

Ammoniti: Sanchez (I), Brozovic (I), Barella (I), Conte (all. I), Biraghi (I)

Espulsi:

