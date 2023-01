Video Gol Highlights Inter-Napoli 1-0: Sintesi 4-1-2023

Video Gol e Highlights Inter-Napoli 1-0, 16° Giornata Serie A: segna Dzeko

L’Inter batte il Napoli allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano, conosciuto anche come Stadio San Siro, nel posticipo serale della sedicesima giornata di Serie A.

Terza vittoria consecutiva per i nerazzurri, che conquistano tre punti fondamentali per la classifica e, in generale, per provare a tenere aperto questo campionato, vincendo uno scontro diretto fondamentale per la lotta al titolo e fermando la capolista dopo quindici partite.

I partenopei iniziano male questo 2023, perdendo subito, ma conservando ancora un vantaggio di cinque punti sulla seconda in classifica.

Sintesi di Inter-Napoli 1-0

Out Dalbert e Brozovic per Simone Inzaghi, che sceglie Acerbi in difesa con Skriniar e Bastoni davanti a Onana, e soprattutto Darmian e Mkhitaryan a centrocampo con Dimarco, Barella e Calhanoglu, confermando Dzeko in attacco in coppia con il rientrante Lukaku.

Tornano i titolarissimi per Luciano Spalletti, orfano del solo Gaetano, visto che in difesa si rivede Rrahmani con Olivera, Kim e Di Lorenzo a protezione di Meret, che recupera dalla febbre in tempo, e Kvaratskhelia in attacco con Osimhen e Politano, mentre in mediana torna il trio formato da Lobotka, Anguissa e Zielinski.

E’ una bella partita nel primo tempo, davvero equilibrato, anche perché si combatte su ogni palla, ma su ritmi relativamente blandi, con gli ospiti a fare un lunghissimo possesso palla, mentre i padroni di casa a chiudersi con grande ordine e nel ripartire in contropiede con velocità.

A costruire le occasioni sono i padroni di casa, che si divorano più volte il gol del vantaggio con Dimarco e Darmian, clamorosamente poco cinici in fase di conclusione e, dopo il giallo a Dzeko, soprattutto con Lukaku, anche lui non trova la porta da ottima posizione, e ancora Dimarco, sul quale è attento Meret.

Cambia leggermente il copione della partita nel secondo tempo, visto che gli ospiti sembrano entrare in campo con più voglia di velocizzare, come dimostrano nei primi minuti, ma i padroni di casa sono davvero ben messi in campo.

E, infatti, a segnare sono i padroni di casa al 56′ minuto con Dzeko, che sblocca il risultato trovando il gol del vantaggio con un bel colpo di testa su assist di Dimarco, lanciato da Mkhitaryan.

Gli ospiti provano a reagire alzando il baricentro e insistendo sulla trequarti con Kvaratskhelia, che non trova la porta, ma i padroni di casa non sembrano soffrire il ritorno degli avversari.

Girandola di cambi: dentro Gagliardini, Lautaro Martinez, Gosens, Raspadori, Lozano, Correa, Dumfries, Elmas e Ndombele, fuori Mkhitaryan, Lukaku, Dimarco, Zielinski, Politano, Dzeko, Darmian, Kvaratskhelia e Anguissa.

Viene ammonito Barella prima dell’entrata in campo di Simeone al posto di Lobotka, anche Di Lorenzo, Kim e Dumfries si prendono il cartellino giallo in un finale pazzo, in cui Onana fa il fenomeno su Raspadori.

Highlights e Video Gol di Inter-Napoli 1-0:

Tabellino di Inter-Napoli 1-0

Inter (3-5-2): Onana 6,5; Skriniar 7, Acerbi 6,5, Bastoni 6,5; Darmian 6,5 (31′ st Dumfries 6), Barella 6,5, Calhanoglu 6, Mkhitaryan 6 (38′ st Gagliardini sv), Dimarco 6,5 (19′ st Gosens 6); Lukaku 6 (19′ st Martinez 6), Dzeko 7 (31′ st Correa 6).

Allenatore: Inzaghi 6,5



Napoli (4-3-3): Meret 6; Di Lorenzo 6, Kim 5,5, Rrahmani 5,5, Olivera 5,5; Anguissa 6 (31′ st Ndombele 6), Lobotka 6 (40′ st Simeone sv), Zielinski 5 (20′ st Raspadori 6); Politano 5 (20′ st Lozano 5,5), Osimhen 5,5, Kvaratskhelia 5 (31′ st Elmas 5,5).

Allenatore: Spalletti 5,5



Arbitro: Sozza

Marcatori: 11′ st Dzeko (I)

Ammoniti: Dzeko (I), Barella (I), Di Lorenzo (N), Dumfries (I), Kim (N)

Espulsi: