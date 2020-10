Video gol highlights Inter-Milan 1-2: sintesi 17-10-2020

Il video gol highlights, il risultato e la sintesi di Inter-Milan 1-2, 4° giornata Serie A: due gol di Ibrahimovic in un quarto d’ora bastano e avanzano ai rossoneri per tornare a vincere il derby il trasferta dopo dieci anni; inutile la rete di Lukaku. Troppi gol sbagliati dai nerazzurri, ma anche il Milan ha il torto di non aver chiuso prima la partita.

La sintesi di Inter-Milan 1-2, 4° giornata Serie A

Per quasi mezz’ora c’è solo il Milan, che dopo tredici minuti circa ottiene un penalty grazie a Ibrahimovic, steso in area da Kolarov dopo un improvviso cambio di passo. Dal dischetto lo svedese fallisce, facendosi respingere il tiro troppo centrale da Handanovic, ma riesce comunque a ribadire in rete.

Tre minuti dopo arriva addirittura il bis: è ancora Ibrahimovic a insaccare, stavolta dopo una travolgente azione sulla sinistra di Leao, che salta D’Ambrosio e crossa sul secondo palo per la facile deviazione vincente del numero 11.

Il match si addormenta per lunghi tratti, il Milan amministra e l’Inter non sfonda, ma al 29° minuto, improvvisamente, i nerazzurri lo riaprono: Kolarov serve Perisic sulla sinistra e sul cross basso del croato è prontissimo Lukaku al tocco vincente da due passi.

La squadra di Conte si è svegliata e sfiora il pareggio al 31°: il cross di Hakimi sul secondo palo è perfetto e lo stacco di Martinez anche, ma Kjaer salva sulla linea. Successivamente Donnarumma para in due tempi un tiro di Barella.

Gli ultimi quindici minuti, compresi i due di recupero concessi, offrono poche emozioni, a parte nel finale: da una potenziale chance per Hernandez, che non riesce a concludere da posizione ottimale, alla monumentale palla gol sprecata da Lukaku, che manda fuori da buonissima posizione un traversone da corner di Brozovic. Il primo tempo finisce qui.

La prestazione dei nerazzurri è veemente sin dall’inizio della ripresa, ma la prima chance è comunque per il Milan: Leao prova da fuori e il suo rasoterra finisce a lato di poco. Al 59° grossa occasione per l’Inter: Vidal crossa dalla trequarti destra per l’inserimento di Hakimi, il cui colpo di testa in tuffo finisce largo.

Al 71° il neo entrato Castillejo serve l’altro subentrante Krunic mettendolo davanti ad Handanovic, ma il bosniaco sbaglia clamorosamente mandando la sfera a lato; tre minuti dopo Donnarumma esce su Lukaku buttandolo giù e Mariani assegna il penalty, ma il VAR indica che il belga era in offside una volta ricevuto il pallone. Niente penalty.

Il resto del match vede i nerazzurri cercare il pareggio, ma manca la precisione sia a Perisic sia a Lukaku, che in pieno recupero sciupano la palla del pareggio.

Video gol highlights di Inter-Milan 1-2, 4° giornata Serie A

Il tabellino di Inter-Milan 1-2, 4° giornata Serie A

Inter (3-4-1-2): Handanovic; D’Ambrosio, de Vrij, Kolarov; Hakimi, Brozovic (68′ Eriksen), Vidal (84′ Sanchez), Perisic; Barella; Martinez, Lukaku. Allenatore: Conte

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Romagnoli, Kjaer, Hernandez; Bennacer, Kessié (87′ Tonali); Saelemaekers (62′ Castillejo), Calhanoglu, Leao (62′ Krunic); Ibrahimovic. Allenatore: Pioli

Marcatori: 13′ 16′ Ibrahimovic e 29′ Lukaku

Arbitro: Mariani

Ammoniti: Kjaer, Kessié, Ibrahimovic, Brozovic, Vidal, e Hakimi

Note: all’11’ Handanovic respinge un rigore a Ibrahimovic

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS