Video Gol Highlights Inter-Lazio 3-0: Sintesi 19-01-2024

Video Gol e Highlights Inter-Lazio 3-0, Semifinale Supercoppa Italiana: i nerazzurri travolgono i mai scesi in campo biancocelesti e volano alla finale di lunedì contro il Napoli.

Apre le marcature Thuram, indirizza Calhanoglu e chiude Frattesi.

La Sintesi di Inter-Lazio 3-0

L’Inter domina interamente la prima frazione collezionando numerose occasioni, a partire da un tiro di Thuram fuori di poco al 4° minuto, mentre la rete del vantaggio giunge poco dopo il primo quarto d’ora a cura dello stesso francese, che da due passi appoggia in rete un cross basso di Bastoni prolungato con il tacco da Dimarco.

La Lazio non ha idee nè pare avere voglia di stare in campo e i nerazzurri dispongono a piacimento dei biancocelesti cercando più volte il raddoppio e sfiorandolo spesso, a partire dalla tremenda legnata di Barella che, su traversone di Dimarco, colpisce in pieno la traversa al 36°.

Ottima anche la chance avuta da Darmian poco dopo, un tiro al volo su cross di Bastoni terminato fuori non di molto, mentre Thuram, nei secondi conclusivi del tempo, s’incarta un po’ e non riesce ad andare al sodo dopo aver saltato Provedel, rimasto comunque in piedi. La prima frazione termina subito dopo.

Nemmeno l’intervallo ridesta i laziali, che al 50′ vanno ancora sotto: Pedro, che non doveva stare in difesa a fare il centrale ma era lì comunque e chissà perché, calcia il piede di Martinez mentre questi cerca la sterzata e Marchetti assegna ai nerazzurri la massima punizione che Calhanoglu trasforma alla perfezione con un tiro angolato.

Potebbero dilagare i meneghini: al 51° Martinez riceve palla da Barella e, da centro-area, prende la parte interna della traversa e poco più tardi sfiora il palo con una rasoiata dal limite dell’area. Poi più nulla sino al minuto 87, nel quale arriva il 3-0 a opera di Frattesi che, a tu per tu con Provedel, finalizza perfettamente un contropiede innescato da Sanchez e rifinito da Mkhitaryan.

Tolto un gol annullato a Immobile per fallo di mano, non c’è più altro da raccontare. Sarà l’Inter ad affrontare il Napoli lunedì in finale.

Highlights e Video Gol di Inter-Lazio 3-0

Il Tabellino di Inter-Lazio 3-0

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni (66′ De Vrij); Darmian, Barella (66′ Frattesi), Calhanoglu (81′ Asllani), Mkhitaryan, Dimarco; Martinez (74′ Arnautovic), Thuram (74′ Sanchez). Allenatore: Inzaghi

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari (83′ Hysaj), Gila, Romagnoli, Marusic (66′ Pellegrini); Guendouzi (51′ Luis Alberto), Rovella (51′ Cataldi), Vecino; Felipe Anderson, Immobile, Pedro (66′ Isaksen). Allenatore: Sarri

Marcatori: 16′ Thuram, 50′ rig. Calhanoglu e 87′ Frattesi

Arbitro: Marchetti

Ammoniti: Romagnoli, Vecino e Calhanoglu

Espulsi: