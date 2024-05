Video Gol Highlights Inter-Lazio 1-1: Sintesi 19-5-2024

Video Gol e Highlights Inter-Lazio 1-1, 37° Giornata Serie A: segnano Kamada e Dumfries

Solo un pareggio tra Inter e Lazio allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano, conosciuto anche come Stadio San Siro, nel posticipo della domenica pomeriggio della trentasettesima giornata di Serie A, diciottesimo turno del girone di ritorno.

Rovinata solo in parte la cerimonia di premiazione per i nerazzurri, mentre i biancocelesti conservano la propria posizione.

Sintesi di Inter-Lazio 1-1

Squadra titolare per Simone Inzaghi, che schiera Acerbi in difesa con Bastoni e Pavard davanti a Sommer, si rivede Darmian a centrocampo con Barella, Mkhitaryan, Calhanoglu e Dimarco, così come la coppia formata da Thuram e Lautaro Martinez in attacco.

Non ci sono Romagnoli e Sepe per Igor Tudor, che punta su Patric, Gila e Casale in difesa a protezione del rientrante Provedel, rilancia Pellegrini a centrocampo con Rovella, Vecino, Kamada e Marusic, in attacco ci sono Zaccagni e Castellanos.

E’ una bella partita nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi abbastanza intensi. Gli ospiti fanno maggiormente possesso palla contro padroni di casa un po’ passivi in fase difensiva e lunghi tra i reparti.

Dopo un tentativo di Thuram, viene annullata la rete di Castellanos al 6′ minuto dal VAR per posizione di fuorigioco prima della bella parata di Sommer, mentre Provedel è decisivo più volte su Dimarco.

Al 32′ minuto gli ospiti sbloccano il risultato con Kamada, che trova il gol del vantaggio al termine di una bellissima azione corale.

Nel finale c’è ancora tempo per il tentativo di Zaccagni e la reazione dei padroni di casa, che si rendono pericolosi prima con Thuram e poi con Barella.

Cambia radicalmente il copione della partita in un secondo tempo caratterizzato dalla voglia dei padroni di casa di festeggiare con un risultato positivo la cerimonia.

Dopo i tentativi di Barella, Calhanoglu e Lautaro Martinez, che prende anche il palo, così come Vecino, e il giallo a Casale, entrano Carlos Augusto, Dumfries, Frattesi, Guendouzi e Hysaj al posto di Bastoni, Darmian, Mkhitaryan, Rovella e Pellegrini.

C’è spazio anche per Luis Alberto, Felipe Anderson, Sanchez, Buchanan e Cataldi al posto di Zaccagni, Kamada, Calhanoglu, Dimarco e Gila.

Ci prova Castellanos, ma al 87′ minuto i padroni di casa pareggiano con Dumfries sugli sviluppi di un calcio piazzato di Sanchez.

Highlights e Video Gol di Inter-Lazio 1-1:

Tabellino di Inter-Lazio 1-1

Inter (3-5-2): Sommer 5,5; Pavard 7, Acerbi 5,5, Bastoni 6 (18′ st C. Augusto 6); Darmian 6 (18′ st Dumfries 7), Barella 6,5, Calhanoglu 6 (31′ st Sanchez 6), Mkhitaryan 5,5 (18′ st Frattesi 6), Dimarco 6,5 (31′ st Buchanan 6); Martinez 6, Thuram 6,5. A disp.: Di Gennaro, Audero, De Vrij, Bisseck, Sensi, Cuadrado, Klaassen, Asllani, Arnautovic. All.: S. Inzaghi 6.



Lazio (3-4-2-1): Provedel 7,5; Patric 6, Casale 6, Gila 6,5 (33′ st Cataldi sv); Marusic 6, Rovella 6,5 (20′ st Guendouzi 6), Vecino 6,5, Pellegrini 6 (20′ st Hysaj 6); Kamada 7 (27′ st Luis Alberto 6), Zaccagni 6 (27′ st Felipe Anderson 6); Castellanos 5,5. A disp.: Mandas, Renzetti, Lazzari, Pedro, Immobile, Isaksen, Gonzalez. All.: Tudor 6,5.



Arbitro: Sacchi

Marcatori: 32′ Kamada (L), 43′ st Dumfries (I)

Ammoniti: Casale (L)

Espulsi: nessuno

Seguici su Telegram Rimani aggiornato sulle ultime novità, i Pronostici Scommesse e i migliori Bonus Bookmaker. Seguici (Gratis!)

Copyright © stadiosport.it - È vietata la riproduzione di contenuti e immagini, in qualsiasi forma.