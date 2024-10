Video Gol Highlights Inter-Juventus 4-4: Sintesi 27-10-2024

Video Gol e Highlights Inter-Juventus 4-4, 9° Giornata Serie A: doppiette di Zielinski e Yildiz, segnano anche Vlahovic, Dumfries, Mkhitaryan e Weah

Solo un pareggio spettacolare tra Inter e Juventus allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano, conosciuto anche come Stadio San Siro, nel posticipo pomeridiano della domenica della nona giornata di Serie A.

I nerazzurri si fermano dopo tre vittorie consecutive, mentre i bianconeri restano l’unica squadra imbattuta in questo inizio di stagione.

Sintesi di Inter-Juventus 4-4

Out Acerbi, Calhanoglu e Carlos Augusto per Simone Inzaghi, che schiera Pavard, De Vrij e Bastoni in difesa davanti a Sommer, scelti Dumfries e Zielinski a centrocampo con Barella, Mkhitaryan e Dimarco, i soliti Thuram e Lautaro Martinez in attacco.

Non ci sono Milik, Bremer, Nico Gonzalez, Koopmeiners e Douglas Luiz per Thiago Motta, che punta su Cambiaso, Danilo, Kalulu e Cabal in difesa a protezione di Di Gregorio, in mediana ci sono Fagioli e McKennie con Locatelli, mentre in attacco il tridente è formato da Weah, Vlahovic e Conceiçao.

E’ una partita incredibile nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi altissimi tra due squadre che si affrontano a viso aperto, dedite al possesso palla, ma forse un po’ lunghe, come dimostrano i continui capovolgimenti di fronte.

Al 15′ minuto i padroni di casa sbloccano il risultato con Zielinski, che trova il gol del vantaggio trasformando il calcio di rigore fischiato dall’arbitro per fallo di Danilo su Thuram.

Grandissima reazione da parte degli ospiti, che al 20′ minuto pareggiano con Vlahovic, su sponda di McKennie, trovato perfettamente da Cabal.

E al 26′ minuto addirittura gli ospiti passano in vantaggio con Weah, ben servito da Conceiçao.

I padroni di casa non ci stanno, riprendono in mano il pallino del gioco, alzano il baricentro e si riversano nella metà campo avversaria e, dopo aver rischiato sulla conclusione di Conceiçao ben parata da Sommer, al 34′ minuto pareggiano con Mkhitaryan al termine di una bella triangolazione con Thuram.

Al 37′ minuto i padroni di casa completano la contro rimonta ribaltando il risultato, ancora Zielinski, ancora rigore e doppietta, questa volta il fallo è di Kalulu su Dumfries.

Nel finale ci sono due bellissime giocate di Thuram e Weah, ma questa volta non riescono a trovare la porta.

Non cambia il copione della partita in un secondo tempo altrettanto avvincente e divertente, ma con i padroni di casa che iniziano con la stessa voglia di come avevano chiuso la prima frazione di gioco.

Dopo un tentativo di Dimarco e il giallo a Danilo, al 53′ minuto i padroni di casa raddoppiano con Dumfries, ma decisiva la deviazione di Danilo.

Solo dopo l’ammonizione di Pavard, gli ospiti finalmente reagiscono con rabbia ed orgoglio riversandosi nella metà campo offensiva e attaccando a testa bassa.

Ci prova Kalulu, entrano Savona, Yildiz, Frattesi e Bisseck al posto di Fagioli, Weah, Pavard e Zielinski, i padroni di casa si divorano il gol del ko in contropiede più volte con Barella, Lautaro Martinez e De Vrij.

Al 71′ minuto gli ospiti provano a ridare senso agli ultimi minuti accorciando ancora con Yildiz, bellissima azione personale.

Gli ospiti ci credono, non vogliono perdere e continuano ad attaccare, ma rischiano sul tentativo di Thuram e Lautaro Martinez, nel mezzo il giallo a Dumfries, dopo Mbangula, Gatti e Darmian sostituiscono Vlahovic, Danilo e Dimarco.

E’ Yildiz a mettersi sulle spalle la squadra e, dopo un’altra bella giocata, al 82′ minuto pareggia regalandosi una magica doppietta, su assist di Conceiçao.

Nel finale c’è spazio per Thuram e Taremi per Locatelli e Thuram, ma ormai le energie sembrano esaurite per entrambe le squadre.

Highlights e Video Gol di Inter-Juventus 4-4:

Tabellino di Inter-Juventus 4-4

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard (18′ st Bisseck), De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Zielinski (18′ st Frattesi), Mkhitaryan, Dimarco (32′ st Darmian); M. Thuram (41′ st Taremi), Lautaro.

A disp.: Di Gennaro, J. Martinez, Arnautovic, Correa, Buchanan, Asllani, Palacios, Berenbruch. All.: Inzaghi



Juve (4-2-3-1): Di Gregorio; Cambiaso, Kalulu, Danilo (32′ st Gatti), Cabal; Locatelli, McKennie (38′ st K. Thuram); Conceiçao, Fagioli (16′ st Savona), Weah (16′ st Yildiz); Vlahovic (32′ st Mbangula).

A disp.: Perin, Pinsoglio, Adzic, Rouhi. All.: Thiago Motta



Arbitro: Guida

Marcatori: 15′ rig. Zielinski (I), 20′ Vlahovic (J), 27′ Weah (J), 34′ Mkhitaryan (I), 38′ st rig. Zielinski (I), 8′ st Dumfries (I), 26′ st Yildiz (J), 37′ st Yildiz (J)

Ammoniti: Pavard, Dumfries (I); Danilo (J)

Espulsi: –

