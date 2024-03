Video gol-highlights Inter-Genoa 2-1: sintesi 04-03-2024

Video gol-highlights Inter-Genoa 2-1: i gol di Asllani e Sanchez (rigore) lanciano i nerazzurri. Inutile la rete di Vazquez ad accorciare il risultato.

La cronaca di Inter-Genoa

Primi minuti con l’Inter che prova a far girare tanto il pallone, ma senza trovare varchi. Il Genoa si spinge in avanti, ma la conclusione di Badelj, con la testa, è imprecisa.

L’Inter va vicina al gol con una bella combinazione vicino all’area, che manda Dimarco a tu per tu col portiere. L’esterno nerazzurro, partito tuttavia in fuorigioco, calcia addosso a Martinez.

Il Genoa si rende ancora pericoloso di testa, stavolta con Retegui: l’italo-argentino manda però a lato.

Dumfries prova a premiare un taglio di Dimarco sulla sinistra, ma il colpo di testa dell’ex Hellas non è preciso.

Barella, nel tentativo di servire Lautaro, calcia involontariamente verso la porta: palla fuori.

Il Genoa sfiora il gol: Sabelli crossa per Retegui, che prova a incrociare di testa. Sommer respinge, ma indirizza verso Gudmundsson, che non riesce a ribadire in rete.

Arriva dunque il vantaggio nerazzurro: lo firma Asllani, servito da Sanchez a tu per tu col portiere, al termine di un’azione iniziata da Barella.

Pochi minuti dopo arriva il raddoppio: l’arbitro fischia rigore per un fallo di Frendrup su Barella. Dal dischetto va Sanchez, che fa 2-0.

L’Inter cntinua a spingere fino al finale di tempo, ma senza creare occasioni. Si va al riposo sul 2-0.

Inizio di ripresa convincente da parte dell’Inter: Lautaro prova a sorprendere Martinez in girata, ma il suo tiro termina largo. Ci prova anche Darmian, servito da Sanchez, ma Vazquez fa muro.

Mkhitaryan calcia da fuori, ma Martinez è attento.

Il Genoa accorcia improvvisamente: cross di Badelj respinto da De Vrij. Arriva Vazquez, che con un sinistro da fuori trafigge Sommer.

Si rivede l’Inter, con un tiro di Carlos Augusto messo in angolo da Martinez. Il Genoa, però, continua a rendersi pericoloso, e Vitinha si vede annullare un gol per offside su sponda di Retegui.

Non si ferma la squadra ligure: palla al centro, verso Retegui, che manda di poco al lato. Il Grifone tiene l’Inter nella propria metà campo,

Thuram prova a scuotere i suoi con un buon servizio per Barella, che però manda alto. Ci prova il Genoa in contropiede, ma Vitinha manca l’aggancio.

Il Genoa inserisce quattro punte, e prova a colpire in contropiede. Retegui non è cinico. Ci prova ci provano con Arnautovic, ma Martinez si oppone.

Il risultato non cambia più, ad ogni modo: vince l’Inter, 2-1, e si porta a 15 punti dalle inseguitrici.

Highlights e Video gol di Inter-Genoa 2-1

Il tabellino di Inter-Genoa 2-1

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 28 Pavard (Bisseck 73′), 6 De Vrij, 30 Carlos Augusto; 2 Dumfries (Darmian 45′), 23 Barella, 21 Asllani, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 70 Sanchez (Thuram 65′), 10 Lautaro.

A disposizione: 12 Di Gennaro, 77 Audero, 8 Arnautovic, 9 Thuram, 14 Klaassen, 15 Acerbi, 16 Frattesi, 17 Buchanan, 31 Bisseck, 36 Darmian, 41 Akinsanmiro, 50 Stankovic.

Allenatore: Simone Inzaghi.

GENOA (3-5-2): 1 Martinez; 4 De Winter, 13 Bani, 22 Vasquez; 20 Sabelli (Ekuban 88′), 10 Messias (Oliveira 63′), 47 Badelj, 32 Frendrup (Strootman 45′), 3 Martin (Spence 63′); 11 Gudmundsson, 19 Retegui.

A disposizione: 16 Leali, 39 Sommariva, 2 Thorsby, 5 Bohinen, 8 Strootman, 9 Vitinha, 14 Vogliacco, 17 Malinovskyi, 18 Ekuban, 23 Cittadini, 53 Pittino, 90 Spence.

Allenatore: Alberto Gilardino.

Marcatori: 30′ Asllani (I), 37′ Sanchez (rigore, I), 54′ Vazquez (G)