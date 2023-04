Video Gol e Highlights Inter-Fiorentina 0-1, 28esima giornata di Serie A: la decide una rete di Bonaventura

Terza sconfitta consecutiva per i nerazzurri che rischiano seriamente il posto per la Champions League del prossimo anno! Hano 50 punti, solo due di vantaggio nei confronti dell’Atalanta, attualmente in quinta posizione e prima esclusa.

La viola ottiene la sua quinta vittoria consecutiva e si rilancia per un posto in Europa! Ora ha quaranta punti, meno sette dalla Roma e da un posto in Conference League per il prossimo anno. Considerando come aveva iniziato la stagione è un grande risultato!

Sintesi di Inter-Fiorentina 0-1:

Una partita che inizia con la formazione ospite che spinge alla ricerca della rete. Dopo appena trenta secondo Ikoné si fa vedere con una bella azione, puntando l’uomo sulla destra in area, sterzando con il mancino e calciando in porta. La sua conclusione, però, è deviata in calcio d’angolo.

Passano appena due giri di orologio e la viola impensierisce nuovamente la retroguardia nerazzurra. Questa è volta è Bonaventura a calciare in porta da 25 metri, ma il tiro termina abbondantemente fuori dalla porta difesa da Onana.

Verso il quarto d’ora occasione d’oro per gli ospiti. Castrovilli riceve il pallone da un cross proveniente dalla sinistra, libera un diagonale dal centro destra dell’area di rigore. Onana si distende e sventa il pericolo, superandosi anche sul tentativo di tap-in di Cabral, non andato a segno.

Verso la metà del primo tempo, palla rete anche per i padroni di casa! Mkhitaryan ruba palla a centrocampo e s’invola verso la porta. Finta la conclusione, sterza verso il centro, ma Terraciano chiude bene il suo tentativo. La palla s’inpenna, rimanendo molto defilata sulla destra. L’armeno prova una conclusione in rovesciata, simile a quella di Djorkaeff contro la Roma, ma il pallone termina sull’esterno della rete!

Tre minuti più tardi un cross dalla destra di Dumfries non trova Lukaku pronto a ricevere l’appuntamento con la rete. Verso la mezz’ora occasione ancora più nitida, con Brozovic che illumina un passaggio verso Dumfries, il quale vede la centro Lukaku. L’attaccante belga prova a sterzare, anziché calciare subito e viene bloccati dai difensori della viola.

Subito dopo la mezz’ora si riaffacciano alla porta avversaria i viola. Mandragora prima, Martinez Quarta poi provano entrambi da fuori area ad impensierire Onana. Ancora ospiti con Saponara che prova il destro da centro-sinistra, non appena entrato in area, ma viene murato da un’ottima chiusura di Darmian! Quindi il pallone termina sulla destra dell’area dove Ikoné è liberissimo di calciare, ma liscia clamorosamente il pallone!

Un primo tempo che ha regalato tante emozioni, ma ancora risultato a reti bianche.

Ripresa che inizia con ancora gli ospiti in avanti. Castrovilli calcia con un destro a giro e palla fuori di un soffio! Due minuti più tardi rispondono i padroni di casa con Lukaku, il quale riceve un cross basso e teso proveniente dalla sinistra da spingere solamente in rete! Il belga, invece, ci arriva male, scoordinato, calciando di piatto e mancando lo specchio della porta!

VANTAGGIO DELLA FIORENTINA! Al cinquatatreesimo minuto di gioco passa in vantaggio la viola! Su calcio d’angolo e colpo di testa di Cabral, interviene Onana che respinge. Sulla ribattuta è lesto e bravo Bonaventura a ribadire in rete di testa!

Al quarto d’ora c’è la reazione dei nerazzurri. Un palo clamoroso di Barella, dopo una punizione murata calcia dal limite dell’area, con pallone colpito di mezzo esterno!

Cinque minuti più tardi è Dumfries lanciato in profondità a fronteggiare Terracciano, ma il portiere viola se la cava con l’aiuto di Castrovilli!

Alle mezz’ora un miracolo di Terraciano su Bellanova sventa un’opportunità di pareggio per i nerazzurri!

A cinque minuti dalla fine, ci sarebbe potuta essere un’altra occasione per i nerazzurri, ma il fuorigioco ha vanificato tutto!

Nei minuti di recupero è Cabral a tentare con un colpo di testa d’impensierire Onana, ma non ci riesce. La viola chiude la partita in avanti, legittimando questa sua vittoria preziosa a S.Siro!

Highlights e Video Gol di Inter-Fiorentina 0-1:

Il Tabellino di Inter-Fiorentina 0-1:

Marcatori: 53′ st Bonaventura (F)

Assist: –

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni (63′ st De Vrij); Dumfries, Barella, Brozovic (78′ st Dzeko), Mkhitaryan (78′ st Asllani), Gosens (63′ st Bellanova); Lukaku, Correa (63′ st Martinez). Allenatore: Simone Inzaghi

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Dodo, Quarta (46′ st Milenkovic), Igor, Biraghi; Bonaventura, Mandragora, Castrovilli (66′ st Amrabat); Ikoné (76′ st Ranieri), Cabral, Saponara (66′ st Sottil). Allenatore: Vincenzo Italiano

Ammoniti: 58′ st Castrovilli (F), 76′ st Ikonè (F), 77′ st Brozovic (I), 79′ st Amrabat (F), 94′ st Acerbi (I), Italiano (F) non dal campo

Arbitro: Maresca (Napoli)