Video Gol Highlights Inter-Cagliari 4-0: Sintesi 12-12-2021

L’Inter batte il Cagliari allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano, conosciuto anche come Stadio San Siro, nel posticipo serale della domenica della diciassettesima giornata di Serie A.

Grandissima vittoria per i nerazzurri, la quinta consecutiva, che vale il sorpasso sulle avversarie e il primo posto in classifica in solitaria, ma anche la conferma del terzultimo posto in classifica dei sardi, che si fermano dopo quattro pareggi consecutivi.

Sintesi di Inter-Cagliari 4-0

E’ una partita non eccelsa nel primo tempo, disputato su ritmi abbastanza blandi. Ci sono solo i padroni di casa in campo, che fanno un vero e proprio monologo, un possesso palla totale contro ospiti completamente rintanati nella propria area di rigore per chiudere tutti gli spazi.

Dopo i tentativi di Barella e Skriniar, al 29′ minuto i padroni di casa sbloccano il risultato trovando il gol del vantaggio con il colpo di testa di Lautaro Martinez, su assist da calcio d’angolo di Calhanoglu.

Gli ospiti non riescono a reagire, hanno il baricentro troppo basso, non riescono a superare il centrocampo e vanno in completa balia dei padroni di casa, che macinano gioco ed occasioni con Sanchez, sul quale è bravissimo Cragno.

Al 44′ minuto i padroni di casa si divorano il raddoppio, quando Lautaro Martinez si fa parare da Cragno il calcio di rigore fischiato dall’arbitro per fallo su Dumfries, con il portiere avversario divino subito dopo su Brozovic.

Non cambia il copione della partita in un secondo tempo caratterizzato solo dalla presenza dei padroni di casa in campo contro ospiti completamente assenti.

Infatti, al 50′ minuto i padroni di casa segnano il gol del raddoppio con Sanchez, su cross perfetto di Barella.

Gli ospiti continuano ad essere dei desaparecidos in campo e vengono completamente dominati dai padroni di casa, che fanno ciò che vogliono in lungo ed in largo, rendendosi ancora pericolosi con Dumfries e Sanchez.

Al 66′ minuto i padroni di casa segnano anche il tris con Calhanoglu con un destro imprendibile per il portiere.

E al 68′ minuto addirittura i padroni di casa calano il poker con la doppietta personale di Lautaro Martinez, su lancio di Barella.

Nel finale i padroni di casa rischiano di dilagare sfiorando più volte la goleada con Barella prima e Sanchez poi, che colpisce la traversa.

Tabellino di Inter-Cagliari 4-0

Inter (3-5-2): Handanovic 6; Skriniar 6,5, de Vrij 6, Bastoni 6,5; Dumfries 7 (27′ st Dimarco 6), Barella 7, Brozovic 6,5 (27′ st Vidal 6), Calhanoglu 7 (31′ st Sensi 6), Perisic 6 (38′ st Zanotti sv); Sanchez 7, Martinez 7,5 (27′ st Satriano 6).

Allenatore: Inzaghi 7,5



Cagliari (3-5-2): Cragno 6; Caceres 5 (25′ st Zappa 5,5), Godin 5, Carboni 5 (37′ st Obert sv); Bellanova 6, Deiola 5 (37′ st Oliva sv), Marin 5, Grassi 5,5 (14′ st Lykogiannis 5,5), Dalbert 5; Joao Pedro 5, Keita 5 (25′ st Pavoletti 5).

Allenatore: Mazzarri 4,5



Arbitro: Marchetti

Marcatori: 29′ e 23′ st Martinez (I), 6′ st Sanchez (I), 21′ st Calhanoglu

Ammoniti: Martinez (I), Cragno (C), Deiola (C)

Espulsi:

