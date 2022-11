Video Gol Highlights Inter-Bologna 6-1: Sintesi 9-11-2022

Video Gol e Highlights Inter-Bologna 6-1, 14° Giornata Serie A: segnano Gosens, Lautaro Martinez, Lykogiannis, Dzeko, Calhanoglu e una doppietta di Dimarco

L’Inter distrugge il Bologna allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano, conosciuto anche come Stadio San Siro, nella quattordicesima giornata di Serie A.

I nerazzurri tornano alla vittoria e lo fanno con una meravigliosa rimonta dopo la sconfitta del weekend, portandosi a quota ventisette punti in classifica e accorciando sul secondo posto.

Bruttissima sconfitta per i felsinei, che arrivavano da tre vittorie consecutive e si fermano a quota sedici punti in classifica.

Sintesi di Inter-Bologna 6-1

Indisponibili Darmian e Lukaku per Simone Inzaghi, che punta su Skriniar, Acerbi e Bastoni in difesa davanti a Onana, conferma Dumfries, Dimarco e Mkhitaryan a centrocampo con Barella e Calhanoglu, così come Dzeko con Lautaro Martinez in attacco.

Ancora fuori Bonifazi per Thiago Motta, che schiera Posch, Soumaoro, Lucumì e Lykogiannis in difesa a protezione di Skorupski, conferma Ferguson con Medel e Schouten, mentre in attacco spazio al tridente formato da Orsolini, Arnautovic e Barrow.

E’ una partita meravigliosa nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi elevatissimi e succede il tutto ed il contrario di tutto. Il merito è degli ospiti, che non si limitano a difendere e pressare con aggressività, ma giocano molto bene palla al piede mettendo in grande difficoltà i padroni di casa, che sembrano quasi non aspettarsi questo atteggiamento così offensivo degli avversari.

Dopo una bellissima conclusione di Barrow a fil di palo e una risposta di Calhanoglu senza precisione, al 22′ minuto a sbloccare il risultato sono clamorosamente gli ospiti, che segnano con Lykogiannis, fortunato a deviare la conclusione di Orsolini beffando Onana.

Grandissima reazione dei padroni di casa, che prendono in mano il pallino del gioco ed attaccano a testa bassa, pareggiando subito al 26′ minuto con Dzeko su cross di Dumfries.

E, addirittura, dopo le ammonizioni di Arnautovic, Lucumì, Medel e Lautaro Martinez, al 36′ minuto i padroni di casa completano la rimonta ribaltando il risultato con una meravigliosa punizione di Dimarco.

Gli ospiti accusano questo 1-2 nel giro di dieci minuti, si abbassano tanto, ma soprattutto si sfilacciano, si allungano e permettono ai padroni di casa di dominare sul piano tattico.

Nel finale i padroni di casa segnano ancora raddoppiando al 43′ minuto con Lautaro Martinez sfruttando perfettamente il calcio d’angolo di Calhanoglu.

Il secondo tempo si apre con l’entrata in campo di Sosa e Moro al posto di Lucumì e Medel, ma i padroni di casa dominano in lungo ed in largo contro ospiti meno reattivi a centrocampo.

Così, dopo una clamorosa traversa di Dzeko, al 49′ minuto i padroni di casa segnano il quarto gol con Dimarco, che si regala una bellissima doppietta dopo aver dribblato un avversario.

Gli ospiti provano a reagire, si fanno vedere in attacco con Arnautovic e Ferguson, viene ammonito Orsolini.

Ma al 60′ minuto i padroni di casa dilagano con Calhanoglu, che trasforma il calcio di rigore fischiato dall’arbitro per fallo di mano di Sosa, grazie all’intervento del VAR.

Girandola di cambi: dentro Gosens, Bellanova, Brozovic, Soriano e Zirkzee, fuori Dimarco, Dumfries, Lautaro Martinez, Ferguson e Arnautovic, e poi anche Vignato, Gagliardini e Asllani per Barrow, Barella e Calhanoglu.

Al 76′ minuto si iscrive alla festa e timbra il cartellino anche Gosens, che completa la vittoria pirotecnica e tennistica sfruttando l’assist di Dzeko.

⏱️ FT | Gol, gol, gol, gol, gol… e gol!

Vince anzi stravince l'Inter al Meazza. #InterBologna pic.twitter.com/Gu9GaK2gcO — Lega Serie A (@SerieA) November 9, 2022

Nel finale è pura amministrazione per i padroni di casa, che non fanno altro che allenarsi passandosi la palla, addormentando i ritmi di gioco e gestendo il risultato, colpendo anche un palo con Asllani.

Highlights e Video Gol di Inter-Bologna 6-1:

Tabellino di Inter-Bologna 6-1

Inter (3-5-2): Onana 6; Skriniar 7, Acerbi 6,5, Bastoni 6,5; Dumfries 6,5 (16′ st Bellanova 6), Barella 6 (29′ st Gagliardini 6), Calhanoglu 6,5 (29′ st Asllani 6), Mkhitaryan 6,5, Dimarco 8 (16′ st Gosens 6,5); Dzeko 7,5, Martinez 7 (16′ st Brozovic 6,5).

Allenatore: Inzaghi 7



Bologna (4-3-3): Skorupski 5; Posch 5, Soumaoro 4,5, Lucumi 5,5 (1′ st Sosa 4,5), Lykogiannis 5; Ferguson 5,5 (16′ st Soriano 5,5), Medel 4,5 (1′ st Moro 5), Schouten 5; Orsolini 5,5, Arnautovic 5 (16′ st Zirkzee 5,5), Barrow 5 (29′ st Vignato 5,5).

Allenatore: Motta 4



Arbitro: Colombo

Marcatori: 22′ Lykogiannis (B), 26′ Dzeko (I), 36′ e 3′ st Dimarco (I), 42′ Martinez (I), 14′ st rig. Calhanoglu (I), 31′ st Gosens (I)

Ammoniti: Arnautovic (B), Lucumi (B), Medel (B), Martinez (I), Orsolini (B), Sosa (B)

Espulsi: