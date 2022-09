Video Gol Highlights Inter-Bayern Monaco 0-2: Sintesi 7-9-2022

Video Gol e Highlights Inter-Bayern Monaco 0-2, 1° Giornata Gruppo C Champions League: segna Sane, autorete per D’Ambrosio

Il Bayern Monaco batte l’Inter allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano, conosciuto anche come Stadio San Siro, nella prima giornata del Gruppo C di Champions League.

Vittoria abbastanza netta per i bavaresi, che iniziano benissimo il proprio cammino europeo confermando gli ottimi numeri all’esordio.

Brutta sconfitta per i nerazzurri, che non sono riusciti ad essere all’altezza degli avversari, registrando il secondo ko consecutivo in pochi giorni.

Sintesi di Inter-Bayern Monaco 0-2

Out Dalbert e Lukaku per Simone Inzaghi, che schiera a sorpresa Onana a porta, D’Ambrosio in difesa con Skriniar e Bastoni e Mkhitaryan in mediana con Brozovic e Calhanoglu, lasciando in panchina Handanovic, De Vrij e Barella. Sulle fasce la scelta ricade su Dumfries e Gosens, mentre in attacco Dzeko gioca in coppia con Lautaro Martinez.

Assente il solo Sarr per Julen Nagelsmann, che schiera Pavard, De Ligt, Lucas Hernandez e Davies in difesa davanti a Neuer, mentre in mediana gioca Sabitzer con Kimmich. In attacco spazio al quadrilatero costituito da Coman, Muller, Sane e Mane.

E’ una partita molto bella nel primo tempo, disputato su ritmi abbastanza intensi. Gli ospiti fanno maggiormente possesso palla, mentre i padroni di casa si difendono con compattezza e ordine tattico, per poi tentare di ripartire in contropiede.

Ci provano più volte Kimmich, Muller e Coman, ma manca sempre precisione o cattiveria al momento della conclusione, mentre i padroni di casa rispondono con Lautaro Martinez e D’Ambrosio.

Al 25′ minuto gli ospiti sbloccano meritatamente il risultato trovando il gol del vantaggio con Sane, su un lancio spettacolare di Kimmich.

I padroni di casa provano a reagire cercando anche di fare maggiormente possesso palla, ma gli ospiti sembrano perfetti in fase difensiva rischiando solo sul colpo di testa di Dzeko, mentre sfiorano il raddoppio nel finale con Davies, bravissimo Onana, e Sabitzer, ma viene ammonito De Ligt.

Sembra cambia il copione della partita nel secondo tempo, visto che i padroni di casa sembrano entrare in campo con tutt’altro piglio, visto che alzano il baricentro e provano ad attaccare gli ospiti, che invece sembrano voler più gestire che colpire in attacco.

A divorarsi il gol del pareggio sono D’Ambrosio e Dzeko, ma gli ospiti fanno paura quando attaccando, rendendosi pericolosi con Coman e Kimmich, che colpisce il palo dopo l’entrata in campo di Goretzka al posto di Sabitzer.

Al 67′ minuto a segnare sono però gli ospiti, che raddoppiano grazie alla sfortunata autorete di D’Ambrosio, che devia colpevolmente il tiro cross di Sane dopo una bellissima azione con Coman.

Dopo la grandissima parata di Onana su Mane, entrano in campo Correa, Darmian, Dimarco, De Vrij al posto di Dzeko, Dumfries, Bastoni e Skriniar.

Gli ospiti continuano a macinare gioco ed occasioni con Goretzka e Muller prima delle sostituzioni che vedono coinvolti Gnabry e Upamecano per Coman e De Ligt e poi anche Gagliardini per Calhanoglu.

Nel finale i padroni di casa provano con la rabbia e l’orgoglio a spaventare Neuer con Correa, rischiando sul tentativo di Gnabry, e c’è spazio anche per Stanisic e Musiala per Lucas Hernandez e Sane e per il giallo a Dimarco.

Highlights e Video Gol di Inter-Bayern Monaco 0-2:

Tabellino di Inter-Bayern Monaco 0-2

Inter (3-5-2): Onana 6; D’Ambrosio 5, Skriniar 5 (27’st De Vrij), Bastoni 5 (27’st Dimarco 5,5); Dumfries 5 (27’st Darmian 5,5), Mkhitaryan 5, Brozovic 5, Calhanoglu 5,5 (37’st Gagliardini 6), Gosens 5,5; Lautaro Martinez 5,5, Dzeko 6,5 (27’st Correa 5).

A disp.: Handanovic, Bellanova, Asllani, Acerbi, Cordaz, Barella. All. Inzaghi 5,5



Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer 5,5; Pavard 6,5, De Ligt 6 (30’st Upamecano 6), L. Hernandez 5,5 (39’st Stanisic), Davies 6; Kimmich 7, Sabitzer 5,5 (17’st Goretzka 6); Coman 7 (30’st Gnabry 5,5), Müller 6,5, Sané 8 (39’st Musiala); Mané 5,5.

A disp.: Choupo-Moting, Ulreich, Schenk, Gravenberch, Tel, Mazraoui. All. Nagelsmann 8



Arbitro: Turpin.

Marcatori: 25’ Sané (B); 21’st D’Ambrosio (I) aut.

Ammoniti: Dimarco (I); De Ligt (B)