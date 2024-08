Video gol-highlights Inter-Atalanta 4-0: sintesi 30-08-2024

Video gol-highlights Inter-Atalanta 4-0: i gol di Barella, Thuram (doppietta) e l’autogol di Djimsiti, in apertura, riaffermano la superiorità della squadra di Inzaghi.

La sintesi di Inter-Atalanta 4-0

Parte subito forte l’Inter: Chalanoglu, da punizione, scalda subito i guantoni di Carnesecchi.

La squadra di Inzaghi passa in vantaggio dopo 3 minuti: azione tutta di prima rifinita da Mkhitaryan, che apre per Thuram. Il cross del francese, deviato da Djimsiti, non dà scampo a Carnesecchi.

Il 2-0 arriva nel giro di pochi minuti: da azione di rimessa, Barella va a calciare al volo una palla ribattuta in area. La traiettoria disegnata dall’ex Cagliari ha dell’incredibile, e si va a spegnere nell’angolino basso a sinistra.

La “beneamata” si trova dunque avanti di 2 dopo appena 9 minuti. Si fa vedere, però, l’Atalanta: un tiro di Zappacosta, respinto da Sommer, dà l’opportunità a Retegui di ribadire in rete. L’ex Genoa non riesce ad inquadrare la porta.

I bergamaschi prendono campo: Samardzic serve Retegui, cui Chalanoglu concede spazio per tirare. La conclusione è alta.

Il resto del primo tempo è abbastanza equilibrato, con le squadre che si equivalgono in mezzo al campo, ma senza grandi occasioni da gol.

Il secondo tempo, invece, si apre alla stregua del primo: l’Inter colpisce ancora con Thuram, lesto a ribadire in rete un disimpegno di Djimsiti, e a chiudere la contesa.

Ancora il francese, confeziona la doppietta personale pochi minuti dopo: Chalanoglu mette in mezzo, Mkhitaryan prolunga, e l’ex Gladbach si inserisce in area, battendo un incolpevole Carnesecchi.

l’Atalanta prova a riproporsi timidamente in avanti, ma senza creare grandi grosse occasioni. All’Inter viene invece annullato un gol nel finale: Dimarco si avventa su una respinta di Carnesecchi, ma parte in posizione di offside.

L’Inter vince 4-0, e ribadisce al campionato di essere la più forte. Inizio ad handicap per l’Atalanta, che dopo la prima convincente vittoria, incassa due KO di fila.

Highlights e Video gol di Inter-Atalanta 4-0

Il tabellino di Inter-Atalanta 4-0

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.

A disposizione: Di Gennaro, J. Martinez, Dumfries, De Vrij, Zielinski, Arnautovic, Correa, Frattesi, Asllani, Carlos Augusto, Bisseck, Taremi.

Allenatore: Simone Inzaghi.

ATALANTA (3-4-2-19: Carnesecchi, de Roon, Djimsiti, Ruggeri; Bellanova, Éderson, Pašalić, Zappacost;, Samardžić, Brescianini; Retegui.

A disposizione: Rui Patrício, Rossi, Toloi, Godfrey, Cuadrado, Lookman, De Ketelaere, Cassa, Palestra, Riccio, Manzoni, Vlahović, Del Lungo.

Allenatore: Gian Piero Gasperini.

Marcatori: 3′ Djimsiti (A, autogol), 9′ Barella (I), 48′, 57′ Thuram (I)

Seguici su Telegram Rimani aggiornato sulle ultime novità, i Pronostici Scommesse e i migliori Bonus Bookmaker. Seguici (Gratis!)

Copyright © stadiosport.it - È vietata la riproduzione di contenuti e immagini, in qualsiasi forma.