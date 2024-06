Video Gol Highlights Inghilterra-Slovenia 0-0: sintesi 25-06-2024

Il Risultato di Inghilterra-Slovenia 0-0, 3° giornata Gruppo C: termina a reti bianche una partita di rara bruttezza al termine della quale gli inglesi chiudono al primo posto con 5 punti, mentre la Slovenia chiude al terzo posto con 3 e, grazie al maggior numero di punti rispetto a Croazia e Ungheria, si qualifica agli ottavi per la prima volta nella sua storia.

La Sintesi di Inghilterra-Slovenia 0-0

La prima mezz’ora trascorre tra errori di impostazione e azioni offensive abbozzate, qualche tiro non particolarmente pericoloso e un gol annullato a Saka per offside di Foden, autore del cross per l’attaccante.

E’ una partita in più fasi, i primi minuti favorevoli agli sloveni e quelli successivi agli inglesi, vicinissimi alla rete al 41° con una mancata deviazione sotto porta di Kane su un traversone dalla sinistra di Trippier. Potenziale occasione, poco prima, anche per i balcanici con un cross dalla destra che sbatte su Guehi.

Nient’altro da dire per quanto riguarda questo primo tempo, che termina senza alcun minuto di recupero.

Nella ripresa accade che gli inglesi mettano sotto gli sloveni per lungo tempo e creino, però, una sola occasione con Stones su azione d’angolo, un colpo di testa sventato da Sporar sulla linea di porta.

A parte una insidiosa punizione per parte senza esiti, l’unica vera occasione è sulsinistro, troppo largo anche se potente, di Rice dal vertice sinistro dell’area di rigore.

Al 75° un momento importante: Josip Ilicic, tondeggiante ma sereno dopo aver superato la depressione, entra al posto di Sesko. Dopodiché c’è un’altra occasione addirittura al 91° per Palmer, che calcia troppo debolmente da posizione favorevole rinunciando ad avanzare come sarebbe stato opportuno fare.

Highlights e Video Gol di Inghilterra-Slovenia 0-0

Il Tabellino di Inghilterra-Slovenia 0-0

Inghilterra (4-2-3-1): Pickford; Walker, Stones, Guehi, Trippier (84′ Alexander-Arnold); Gallagher (46′ Mainoo), Rice; Saka (71′ Palmer), Bellingham, Foden (90′ Gordon); Kane. CT: Southgate

Slovenia (4-4-2): Oblak; Karnicnik, Drkusic, Bijol, Janza (91′ Balkovec); Stojanovic, Elsnik, Gnezda Cerin, Mlakar (86′ Gorenc-Stankovic); Sporar (86′ Celar), Sesko (75′ Ilicic). CT: Kek

Marcatori:

Arbitro: Turpin

Ammoniti: Trippier, Janza (salta la prossima), Guehi, Bijol, Foden

Espulsi:

