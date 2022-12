Video Gol Highlights Inghilterra-Francia 1-2: Sintesi 10-12-2022

Video Gol e Highlights Inghilterra-Francia 1-2, Quarti di finale Mondiali Qatar 2022: decidono i gol di Tchouameni e Giroud. Inutile il pari momentaneo di Kane, su rigore. Il capitano inglese sbaglia anche il penalty del potenziale nuovo pareggio.

La Francia è l’ultima semifinalista dei Mondiali 2022: battuta l’Inghilterra 2-1, in quella che era la gara più affascinante dei quarti.

Transalpini avanti con una grande botta di Tchouameni dal limite su assistenza di Griezmann. Pareggia l’Inghilterra con un rigore di Kane.

Nell’ultimo quarto d’ora è Giroud, con un gran colpo di testa, a riportare avanti i suoi, mentre Kane sbaglia il rigore del potenziale 2-2 e condanna l’Inghilterra ad altri quattro anni d’attesa.

Sintesi di Inghilterra-Francia 1-2

Inizio di partita a ritmi alti: Saka ruba un pallone a Tchouameni sulla trequarti, ma Kane non sa approfittarne e spreca con un cross fuori misura.

Della Francia il primo squillo: Dembélé, servito da Griezmann, mette nel mezzo. Giroud, in tuffo, impatta di testa, ma Pickford blocca a terra.

Rabiot ruba una gran palla a centrocampo e si invola verso l’area: pallone lasciato a Mbappé che prova a servire Démbelé sulla fascia opposta, ma l’ala blaugrana non riesce a controllare.

La Francia ha preso comunque il controllo della partita, e va avanti poco dopo con Tchouameni: Griezmann lascia al limite dell’area per il mediano “Merengue”, che scocca un sinistro imprendibile per Pickford.

L’Inghilterra ha subito un’occasione per rispondere, ma il sinistro di Shaw, su calcio piazzato, è facile preda di Lloris.

La squadra di Southgate guadagna campo appoggiandosi a Kane, che però viene tenuto a bada anche con le maniere forti dalla retroguardia transalpina.

Il capitano dei “Tre Leoni” prova comunque a ruggire, e scalda i guantoni di Lloris con un sinistro dal limite. L’estremo difensore mette in corner con i pugni.

L’Inghilterra riesce a gestire il possesso del pallone, ma senza mai realmente creare pericoli alla porta avversaria.

La Francia ci prova con uno schema su punizione: una deviazione favorisce Hernandez sulla sinistra, palla rasoterra a Mbappé che spara alle stelle. La squadra di Dechamps va dunque al riposo in vantaggio.

Inizia il secondo tempo, e l’Inghilterra si rende pericolosa con Rice: destro messo sulla traversa da Lloris.

La squadra di Southgate approccia aggressiva la ripresa, e si guadagna un rigore: Saka entra in area e guadagna intelligentemente un fallo su intervento di Tchouameni.

Sul dischetto va Kane, che spiazza Lloris calciando sulla destra.

La Francia avrebbe subito occasione per rifarsi: Rabiot si trova la palla sul sinistro e calcia dalla trequarti. Pickford si oppone.

Saka carica la porta e prova il destro dal limite: Lloris blocca a terra senza problemi. Ci prova anche Kane, ma il suo tiro dal limite non crea problemi al portiere.

La Francia non riesce a rendersi pericolosa, mentre L’Inghilterra sfiora nuovamente il vantaggio con un colpo di testa di Maguire, che lambisce il palo.

Shaw scende sulla sinistra e mette in mezzo per Saka, anticipato miracolosamente in angolo da Hernandez.

Si scuote la Francia: cross di Rabiot dalla sinistra, sponda di Mbappé per Giroud che prova la botta al volo. Pickford mette in angolo.

Avvisaglia di ciò che accade nell’azione successiva: cross di Griezmann dalla sinistra, Giroud impatta di testa e riporta la Francia in vantaggio.

Mais qui d'autre que lui ? Monsieur 𝙊𝙇𝙄𝙑𝙄𝙀𝙍 𝙂𝙄𝙍𝙊𝙐𝙐𝙐𝙐𝙐𝙐𝙐𝙐𝙐𝙐𝙐𝘿 pour le 2-1 🔥🔥🔥



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿1-2🇫🇷 | #ANGFRA | #FiersdetreBleus pic.twitter.com/QYxbzQVHa8 — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) December 10, 2022

Southgate prova a reagire con gli ingressi di Sterling e Mount al posto di Saka ed Henderson. Proprio Mount, un paio di minuti dopo il suo ingresso, si rende protagonista dell’episodio che potrebbe nuovamente cambiare la gara.

Il classe ’99 viene lanciato lungo in area, ma è atterrato da una spallata di Hernandez. Dopo consulto del VAR, l’arbitro assegna il penalty.

Kane ha sui piedi la palla del pari, ma stavolta spara alto col destro e la Francia resta avanti.

L’Inghilterra ci prova con ultimi tentativi disperati, tra cui un tiro di Mount, abbondantemente alto. Ci prova anche Rashford con un calcio di punizione dal limite. Palla alta di poco.

È la Francia a passare alle semifinali, dove incontrerà il Marocco. I “Bleus” si candidano a vincere la coppa per la seconda volta di fila (non succedeva dal Brasile di Pelé 1958/62), mentre per l’Inghilterra si tratta dell’ennesima occasione sfumata.

Highlights e Video Gol di Inghilterra-Francia 1-2:

Tabellino di Inghilterra-Francia 1-2

INGHILTERRA (4-3-3): Pickford; Walker, Stones (Grealish 90+8′), Maguire, Shaw; Henderson (Mount 79′), Rice, Bellingham; Saka (Sterling 79′), Kane, Foden.

A disposizione: Pope, Ramsdale, A. Arnold, Coady, Dier, Trippier, Gallagher, Grealish, Maddison, Mount, Phillips, Rashford, Sterling, Wilson

CT: Gareth Southgate

FRANCIA (4-2-3-1): Lloris; Koundé, Varane, Upamecano, Theo Hernandez; Tchouameni, Rabiot; Dembélé (Coman 79′), Griezmann, Mbappé; Giroud.

A disposizione: Areola, Mandanda, Disasi, Konaté, Pavard, Saliba, Camavinga, Fofana, Guendzoui, Veretout, Coman, Muani, Thuram

CT: Didier Deschamps.

Marcatori: 16′ Tchouameni (F), 54′ Kane (rigore, I), 78′ Giroud (F)

Arbitro: Valeri (Ita)

Ammoniti: Griezmann (F), Dembélé (F), Hernandez (F), Maguire (I)

Espulsi: