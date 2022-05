Video Gol Highlights Hellas Verona-Torino 0-1: Sintesi 14-5-2022

Video Gol e Highlights Hellas Verona-Torino 0-1, 37° Giornata Serie A: decide Brekalo

Il Torino batte di misura l’Hellas Verona allo Stadio Marcantonio Bentegodi di Verona nel primo anticipo del secondo pomeriggio della trentasettesima giornata di Serie A, diciottesimo turno del girone di ritorno.

I granata tornano alla vittoria dopo la sconfitta dell’ultimo turno portandosi a quota cinquanta punti, ma proveranno a chiudere la propria stagione con una vittoria di fronte al proprio pubblico nell’ultimo turno di campionato.

E’ sicuramente un commiato agrodolce per gli scaligeri, che registrano la seconda sconfitta consecutiva e restano a quota cinquantadue punti al termine di un’altra ottima stagione.

Sintesi di Hellas Verona-Torino 0-1

Lo squalificato Faraoni viene sostituito da Depaoli per Igor Tudor, che conferma Casale in difesa con Gunter e Ceccherini, davanti a Montipò, e Lasagna nel tridente d’attacco con Caprari e Simeone, visto che Barak non è al meglio, mentre a centrocampo completano il reparto i soliti Ilic, Tameze e Lazovic.

Stagione finita per Bremer, Sanabria, Fares e Buongiorno, ai quali si aggiunge lo squalificato Singo per Ivan Juric, che schiera Zima con Izzo e Rodriguez in difesa, a protezione di Berisha, sul quale ricade la scelta a porta, e Aina e Vojvoda sulle fasce. In mediana torna Lukic al fianco di Ricci, solo panchina per Pobega, per il quale non c’è spazio nemmeno nel tridente d’attacco, dove Brekalo e Praet agiscono alle spalle di Belotti.

E’ una partita intensa nel primo tempo, con gli ospiti che fanno maggiormente possesso palla provando a ragionare e i padroni di casa ben disposti in campo, capaci di alternare pressing aggressivo e chiusura degli spazi.

Al tentativo di Brekalo, che non trova la porta da ottima posizione, risponde Lasagna, che costringe Berisha alla grande parata.

Il gol è nell’aria ed arriva effettivamente al 19′ minuto, quando gli ospiti sbloccano il risultato trovando il gol del vantaggio con Brekalo, conclusione imparabile per il portiere.

I padroni di casa provano a reagire, alzano il baricentro e accrescono l’aggressività nel pressing, come dimostrano le ammonizioni di Casale e Gunter, rendendosi poi vedere in attacco Depaoli, Tameze e Lazovic, sui quali risulta attento Berisha, mentre Izzo e Caprari ricevono il cartellino giallo nel finale.

Il secondo tempo si apre con diversi cambi: dentro Sutalo, Ansaldi, Pobega e Djidji, fuori Gunter, Vojvoda, Ricci e Izzo.

Sale in cattedra un miracoloso Montipò, che compie un doppio miracolo sui colpi di testa ravvicinati di Belotti e Zima, mentre Caprari sfiora il colpaccio da fuori area.

Girandola di sostituzioni, che vede coinvolti Pellegri, che colpisce anche un palo, Cancellieri, Frabotta e Hongla subentrare ai vari Belotti, Depaoli, Lazovic e Ceccherini, mentre viene ammonito Praet ed entra Dawidowicz per Tameze.

Highlights e Video Gol di Hellas Verona-Torino 0-1:

Tabellino di Hellas Verona-Torino 0-1

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Montipò; Casale, Günter (46′ Sutalo), Ceccherini (73′ Hongla); Depaoli (73′ Cancellieri), Tameze (86′ Dawidowicz), Ilic, Lazovic (73′ Frabotta); Lasagna, Caprari; Simeone. All: Tudor

TORINO (3-4-2-1): Berisha; Izzo (60′ Djidji), Zima, Rodriguez; Ola Aina, Lukic, Ricci (55′ Pobega), Vojvoda (55′ Ansaldi); Praet, Brekalo, Belotti (76′ Pellegri). All: Juric.

Gol: 19′ Brekalo (T)

Ammoniti: Gunter (V), Casale (V), Caprari (V), Izzo (T), Tudor (V), Praet (T)