Video Gol Highlights Hellas Verona-Sassuolo 2-1: Sintesi 8-4-2023

Video Gol e Highlights Hellas Verona-Sassuolo 2-1, 29° Giornata Serie A: segnano Gaich, Harroui e Ceccherini

L’Hellas Verona batte il Sassuolo allo Stadio Marcantonio Bentegodi di Verona nel Sabato Santo della ventinovesima giornata di Serie A, decimo turno del girone di ritorno.

Clamorosa vittoria in rimonta per gli scaligeri, che tornano a conquistare i tre punti dopo due sconfitte consecutive rilanciandosi in classifica con ventidue punti e portandosi solo a quattro punti dalla salvezza.

Gli emiliani si fermano dopo quattro vittorie e un pareggio, cinque risultati utili consecutivi, al termine di una partita davvero al cardiopalma.

Sintesi di Hellas Verona-Sassuolo 2-1

Out Depaoli, Henry, Hrustic, Lazovic e Zeefuik per Salvatore Bocchetti, che abbassa Tameze in difesa con Magnani e Hien a protezione di Montipò, lancia Terracciano a centrocampo con Faraoni, Doig, Veloso e Duda, mentre in attacco giocano Lasagna e Verdi.

Ancora infortunato Muldur per Alessio Dionisi, che schiera Toljan, Ruan, Erlic e Rogerio davanti a Consigli, concede una chance importante a Harroui con Frattesi e Maxime Lopez in mediana e punta su Berardi, Pinamonti e Lauriente in attacco.

E’ una partita tattica nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi abbastanza blandi. Gli ospiti fanno possesso palla, ma i padroni di casa sono perfetti in fase difensiva, risultano compatti ed equilibrati, ma anche aggressivi nel pressing.

Dopo un tentativo di Lauriente, anche ammonito, praticamente alla seconda vera occasione, al 34′ minuto gli ospiti sbloccano il risultato con Harroui, che trova il gol del vantaggio su assist perfetto di Berardi.

Il gol sblocca totalmente gli ospiti e stende i padroni di casa, che vanno in completa balia degli avversari, poco cinici nel finale con Lauriente e Rogerio, mentre giallo per Veloso.

Il secondo tempo si apre con l’entrata in campo di Ngonge e Ceccherini al posto di Veloso e Doig, e i padroni di casa sembrano trovare un po’ di energie e nuove idee sulla trequarti.

Viene ammonito Ruan, poi ci provano Verdi, che viene sostituito da Djuric, Lasagna, Frattesi e l’ammonito Pinamonti, ma a sfiorare il gol sono i poco cinici Berardi e Faraoni.

C’è spazio per Kallon, Defrel e Matheus Henrique, che subentrano per Faraoni, Berardi e Harroui, mentre Lauriente e Rogerio sono poco precisi in fase di conclusione prima del salvataggio di Maxime Lopez sulla linea sul colpo di testa di Djuric.

Dopo le sostituzioni che vedono coinvolti Gaich, Thortsvedt e Bajrami rilevare Frattesi, Lauriente e Terracciano, al 84′ minuto i padroni di casa pareggiano con Ceccherini sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

Viene ammonito Lasagna, Montipò alza la saracinesca su Pinamonti, che esce per Alvarez, sul quale è superlativo Montipò, e anche Magnani e Maxime Lopez prendono il cartellino giallo.

Nel finale i padroni di casa completano clamorosamente la rimonta ribaltando il risultato al 95′ minuto con Gaich, bravo a sfruttare il clamoroso errore di Consigli.

Highlights e Video Gol di Hellas Verona-Sassuolo 2-1:

Tabellino di Hellas Verona-Sassuolo 2-1

Marcatori: 34’ Harroui (S), 84’ Ceccherini (V), 90’ + 5’ Gaich (V)



Assist: 34’ Berardi (S), 84’ Ngonge (V)



Hellas Verona (3-5-2): Montipò; Magnani, Hien, Tameze; Faraoni (67’ Kallon), Terracciano (80’ Gaich), Veloso (45’ Ngonge), Duda, Doig (45’ Ceccherini); Verdi (60’ Djuric), Lasagna. All. Zaffaroni



Sassuolo (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Tressoldi, Rogerio; Frattesi (81’ Thorstvedt), Lopez, Harroui (67’ Henrique); Berardi (67’ Defrel), Pinamonti (86’ Alvarez), Laurienté (81’ Bajrami). All. Dionisi





Arbitro: Sig. Fourneau.



Ammoniti: 19’ Laurienté (S), 43’ Veloso (V), 47’ Tressoldi (S), 56’ Pinamonti (S), 89’ Magnani (V), 89’ Lopez (S)