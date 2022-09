Video Gol Highlights Hellas Verona-Sampdoria 2-1: Sintesi 4-9-2022

Video Gol e Highlights Hellas Verona-Sampdoria 2-1, 5° Giornata Serie A: segnano Caputo e Doig, autorete Audero

L’Hellas Verona batte la Sampdoria allo Stadio Marcantonio Bentegodi di Verona nel posticipo pomeridiano della domenica della quinta giornata di Serie A.

Prima vittoria stagionale per gli scaligeri, che arrivavano da due pareggi e due sconfitte nelle prime quattro partite di campionato e finalmente muovono un po’ la classifica.

Continua il bruttissimo inizio di campionato per i liguri, che perdono la terza partita nelle prime cinque, in cui hanno racimolato solo due punti.

Sintesi di Hellas Verona-Sampdoria 2-1

Out Piccoli per Gabriele Cioffi, che schiera Hien con Coppola e Dawidowicz in difesa a protezione di Montipò, lanciando Terracciano e Doig sulle fasce. In mediana spazio a Veloso e Ilic, mentre viene spostato Lazovic nel tridente d’attacco con Lasagna e Henry.

Non ci sono De Luca e Trimboli per Marco Giampaolo, che punta su Bereszynski, Ferrari, Colley e Augello davanti a Audero e Rincon, Vieira e Verre in mediana. In attacco torna Sabiri con Caputo e Quagliarella.

E’ una partita molto combattuta ed equilibrata nel primo tempo, in cui si gioca su ritmi davvero molto intensi. Gli ospiti tentano maggiormente il possesso palla, mentre i padroni di casa si difendono con ordine e ripartono in contropiede.

E’ bravissimo Montipò a salvare tutto sul colpo di testa di Caputo, mentre i padroni di casa esagerano con qualche conclusione dalla distanza troppo imprecisa e a rendersi pericoloso è anche Quagliarella e viene ammonito Sabiri.

Al 40′ minuto a sbloccare il risultato sono gli ospiti, che trovano il gol del vantaggio con Caputo, bravissimo a girarsi e sparare la palla in rete.

Grandissima reazione dei padroni di casa, che pareggiano subito al 45′ minuto con l’autorete sfortunata di Audero, inconsapevolmente decisivo nel deviare con la schiena il colpo di testa di Henry.

E, addirittura, al 48′ minuto arriva anche il gol di Doig, che ribalta il risultato trovando la rete del vantaggio con un tap-in vincente sulla respinta di Audero alla conclusione di Lasagna.

Il secondo tempo si apre con l’entrata in campo di Gunter per Dawidowicz e l’ammonizione di Ilic, ma a fare la partita sono i padroni di casa, che iniziano un vero e proprio assedio contro ospiti troppo passivi in fase difensiva.

Alza la saracinesca un superlativo Audero su Doig, ma a divorarsi più volte il gol sono Caputo da una parte, Lazovic e Lasagna dall’altra, dimostrandosi clamorosamente ed inaspettatamente poco cinici sotto porta.

Entrano anche Djuricic e Gabbiadini per Quagliarella e Verre, poi vengono ammoniti Colley e Henry prima delle sostituzioni che vedono coinvolti Villar, Leris, Tameze e Kallon per Vieira, Bereszynski, Ilic e Lasagna.

Continua la grande serata di Audero, che fa il fenomeno su Doig e Lazovic prima dell’esordio di Pussetto per Sabiri e il cambio che vede uscire Veloso, che aveva costretto il portiere all’ennesima decisiva parata della sua partita, per Depaoli.

Nel finale ci prova ancora Lazovic, ma Audero chiude la porta, mentre Audero prende solo l’esterno della rete da buona posizione.

Tabellino di Hellas Verona-Sampdoria 2-1

Hellas Verona (3-5-2): Montipò 6; Coppola 6,5, Hien 5,5, Dawidowicz 5 (1’st Gunter 6); Terracciano 7 (43’st Hongla), Veloso 6 (40’st Depaoli), Ilic 6 (28’st Tameze 6,5), Doig 8; Lazovic 7, Lasagna 6 (28’st Kallon 6); Henry 7.

A disp.: Chiesa, Perilli, Faraoni, Verdi, Hrustic, Ceccherini, Djuric, Cabal, Sulemana, Cortinovis. All. Cioffi 7



Sampdoria (4-3-1-2): Audero 6,5; Bereszynski 5,5 (27’st Léris 5,5), Ferrari 5, Colley 6,5, Augello 6; Rincon 6,5, Vieira 6 (27’st Villar 6), Verre 5,5 (15’st Djuricic 6,5); Sabiri 5 (34’st Pussetto 5,5); Quagliarella 5,5 (15’st Gabbiadini 5,5), Caputo 7.

A disp.: Ravaglia, Amione, Conti, Murillo, Yepes, Murru. All. Giampaolo 5



Arbitro: Valeri.

Marcatori: 40’ Caputo (S), 45’ Audero (S) aut., 48’ Doig (V)

Ammoniti: Ilic (V), Henry (V); Sabiri (S), Colley (S)