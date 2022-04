Video Gol Highlights Hellas Verona-Sampdoria 1-1: Sintesi 23-4-2022

Video Gol e Highlights Hellas Verona-Sampdoria 1-1, 34° Giornata Serie A: Caprari pareggia Caputo

Solo un pareggio tra Hellas Verona e Sampdoria allo Stadio Marcantonio Bentegodi di Verona nel quarto ed ultimo anticipo del sabato sera della trentaquattresima giornata di Serie A, quindicesimo turno del girone di ritorno.

Secondo risultato utile consecutivo per gli scaligeri, che si portano a quota quarantanove punti, confermando l’ottima stagione disputata con l’attuale nono posto in classifica.

I liguri non riescono a cancellare le ultime tre sconfitte consecutive, ma si portano a quota trenta punti aumentando il vantaggio sulla zona retrocessione, ora distante otto punti, ovviamente in attesa delle altre partite della giornata e dei recuperi delle prossime settimane.

Sintesi di Hellas Verona-Sampdoria 1-1

Out Dawidowicz e Pandur per Ivan Tudor, che schiera Casale in difesa con Gunter e Ceccherini davanti a Montipò, mentre sulle fasce ci sono i soliti Faraoni e Lazovic, così come in mediana Ilic e Tameze. In attacco il tridente è composto da Barak e Caprari alle spalle di Simeone.

Non ci sono Conti, Gabbiadini e Giovinco per Marco Giampaolo, che conferma Ferrari in difesa con Colley e Bereszynski rilanciando Augello sulla fascia sinistra. In mediana spazio a Vieira con Rincon e Thorsby, spostato Candreva più avanti con Sabiri sulla trequarti alle spalle di Caputo unica punta.

E’ una partita molto combattuta ed equilibrata nel primo tempo, disputato su ritmi abbastanza intensi. Gli ospiti sono dediti al possesso palla, ma i padroni di casa si difendono con ordine, pressano con la giusta aggressività e trovando grande qualità sulla trequarti.

Dopo i tentativi di Barak e Faraoni, gli ospiti rispondono rendendosi pericolosi con Sabiri e Candreva, mentre Tameze non trova la porta per pochi centimetri e viene ammonito Rincon.

Nel finale al 44′ minuto gli ospiti bloccano il risultato trovando il gol del vantaggio con Caputo, che ribadisce in rete la palla dopo che Montipò era riuscito a parare il calcio di rigore fischiato dall’arbitro per fallo di Gunter, anche ammonito nell’occasione.

Il secondo tempo si apre con l’entrata in campo di Sutalo al posto di Gunter, ma non cambia il copione della partita e viene ammonito anche Vieira.

Girandola di cambi a metà frazione di gioco: dentro Depaoli, Lasagna, Ekdal e Sensi, fuori Faraoni, Barak, Rincon e Vieira, poi anche Yoshida e Murru al posto di Ferrari e Augello.

Le sostituzioni sembrano sortire gli effetti sperati per i padroni di casa, che al 78′ minuto riescono finalmente a pareggiare con Caprari, che ci crede dopo la prima conclusione respinta da Yoshida su imbeccata di Depaoli.

Nel finale viene ammonito Bereszynski e esce Caputo per Quagliarella e poi anche per Miguel Veloso e Bessa, che sostituiscono Ilic e Caprari.

Highlights e Video Gol di Hellas Verona-Sampdoria 1-1:

Tabellino di Hellas Verona-Sampdoria 1-1

Hellas Verona (3-4-2-1): Montipò 6; Ceccherini 6, Günter 5 (1′ st Sutalo 6), Casale 6; Faraoni 5,5 (16′ st Depaoli 5,5), Tameze 6,5, Ilic 6 (47′ st Bessa sv), Lazovic 6; Barak 5,5 (16′ st Lasagna 5,5), Caprari 6,5 (47′ st Veloso sv); Simeone 5. A disp.: Chiesa, Boseggia, Cancellieri, Frabotta, Retsos, Hongla, Praszelik. All.: Tudor 6



Sampdoria (4-3-3): Audero 6; Bereszynski 6, Ferrari 6 (29′ st Yoshida 5,5), Colley 6, Augello 6 (29′ st Murru 5); Rincon 6 (19′ st Sensi 5,5), Vieira 6 (19′ st Ekdal 5,5), Thorsby 6; Candreva 5,5, Caputo 6,5 (41′ st Quagliarella sv), Sabiri 5. A disp.: Ravaglia, Falcone, Supriaha, Askildsen, Magnani, Damsgaard, Trimboli. All.: Giampaolo 6



Arbitro: Ayroldi

Marcatori: 44′ Caputo (S), 33′ st Caprari (V)

Ammoniti: Rincon (S), Gunter (V), Vieira (S), Bereszynski (S)

Espulsi: –

Note: Al 44′ Montipò (V) para un rigore a Caputo (S). Al 38′ st ammonito l’allenatore del Verona Tudor per proteste