Video Gol Highlights Hellas Verona – Roma 2-1 e Sintesi 26-08-2023

Video Gol e Highlights di Hellas Verona – Roma 2-1: battuta d’arresto per la Roma di Mourinho e seconda vittoria consecutiva per l’Hellas di Verona!

Il match del sabato sera tra Hellas Verona e Roma vede i padroni di casa prendersi altri 3 punti dopo la vittoria esterna di sabato scorso contro l’Empoli.

Il Verona di Baroni passa subito in vantaggio con il gol di Duda al 4° minuto. Nel finale del primo tempo arriva il raddoppio con Ngonge. In apertura di ripresa la Roma accorcia le distanze con il gol di Aouar.

I giallorossi negli ultimi 10 minuti giocano con vantaggio di uomini in campo per l’espulsione di Hien ma non riescono a raggiungere il pareggio.

Per la Roma di Mourinho 1 pareggio e 1 sconfitta nelle prime due giornate di campionato contro due squadre in lotta per la salvezza ed è già crisi.

Venerdì sera per la Roma il primo grande scontro all’Olimpico contro il Milan e sarà un match dove non saranno ammessi altri passi falsi. I rossoneri sono a punteggio pieno dopo aver battuto Bologna e Torino.

Sintesi di Hellas Verona – Roma 2-1:

Baroni manda in campo il Verona con Montipò in porta e linea difensiva a 3 formata da Magnani, Hien e Dawidowicz. A centrocampo ci sono Hongla e Duda al centro con Terracciano a destra e Doig a sinistra. In attacco Djuric punta centrale supportato da Ngonge e Folorunsho.

Mourinho manda in campo la sua Roma con il 3-5-2 con Rui PAtricio in porta ed in difesa Smalling, Mancini e Llorente. A centrocampo ci sono Paredes in cabina di regia affiancato da Pellegrini e Cristante. Sulla destra c’è Kristensen e a sinistra Zalewski. In attacco la coppia formata da Belotti e Dybala.

Highlights e Video dei Gol di Hellas Verona – Roma 2-1:

Tabellino di Hellas Verona – Roma 2-1:

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Magnani Hien, Dawidowicz; Terracciano (63′ Faraoni), Hongla, Duda (71′ Bonazzoli), Doig; Folorunsho (88′ Saponara), Ngonge (63′ Serdar); Djuric (88′ Mboula). All. Baroni

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Llorente (46′ El Shaarawy); Kristensen (46′ Spinazzola), Pellegrini, Paredes (46′ Aouar), Cristante, Zalewski (51′ Karsdorp); Dybala (68′ Solbakken), Belotti. All. Conti (in sostituzione dello squalificato Mourinho)

Arbitro: Doveri

Marcatori: 4′ Duda (V), 48′ p.t. Ngonge (V), 56′ Aouar (R)

Ammoniti: Dybala (R), Aouar (R), Dawidowicz (V), Pellegrini (R), Baroni (V)

Espulsi: Hien (V) all’84’ per aver atterrato Belotti lanciato a rete