Video Gol Highlights Hellas Verona-Napoli 3-0: Sintesi 18-8-2024

Video Gol e Highlights Hellas Verona-Napoli 3-0, 1° Giornata Serie A: Livramento e doppietta di Mosquera

L’Hellas Verona disrtugge il Napoli allo Stadio Marcantonio Bentegodi di Verona nella prima giornata di Serie A.

Sintesi di Hellas Verona-Napoli 3-0

Esordio con Tchatchoua, Dawidowicz, Coppola e Frese in difesa a protezione di Montipò per Paolo Zanetti, che sceglie Serdar con Duda in mediana e lancia Livramento, Kastanos e Lazovic sulla trequarti alle spalle di Tengstedt.

In attesa di risolvere alcune grane di mercato, Antonio Conte punta su Juan Jesus in difesa al fianco di Rrahmani e Di Lorenzo davanti a Meret, confermando Mazzocchi, Anguissa, Lobotka e Spinazzola a centrocampo e lanciando Simeone in attacco con Politano e Kvaratskhelia.

E’ una partita molto equilibrata e noiosa nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi abbastanza lenti. Le due squadre non vogliono concedere nulla agli avversari, ma non riescono a creare gioco, se non con qualche fiammata.

Ci prova Politano con un paio di giocate, senza spaventare Montipò, mentre si fanno male Serdar e Kvaratskhelia, dopo aver sfiorato il vantaggio, che vengono sostituiti da Belahyane e Raspadori, e vengono ammoniti Tchatchoua e Coppola.

Si sveglia la partita in un secondo tempo sicuramente più divertente e meglio giocato, grazie ai padroni di casa, sicuramente più reattivi, mentre gli ospiti durano poco.

Dopo un tentativo di Kastanos, al 51′ minuto i padroni di casa sbloccano il risultato con Livramento, che trova il gol del vantaggio su assist di Lazovic al termine di un bel contropiede.

Entrano Harroui, Mosquera, Olivera, Suslov e Magnani al posto di Livramento, Tengstedt, Spinazzola, Kastanos e Frese, mentre gli ospiti si fanno vedere in attacco con Anguissa, che viene fermato dalla traversa.

Al 76′ minuto i padroni di casa raddoppiano con Mosquera, su assist di Duda, anche ammonito, dopo una bella lotta a centrocampo vinta dai padroni di casa.

Entrano Ngonge e Cheddira per Simeone e Juan Jesus, viene ammonito Raspadori, ma al 94′ minuto i padroni di casa calano il tris con Mosquera, che si regala una bella doppietta sfruttando il secondo assist di giornata di Lazovic.

Highlights e Video Gol di Hellas Verona-Napoli 3-0:

Tabellino di Hellas Verona-Napoli 3-0

HELLAS VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Dawidowicz, Coppola, Frese (58′ Magnani); Duda, Serdar (20′ Belahyane); Rocha Livramento (73′ Harroui), Kastanos (58′ Suslov), Lazovic (c); Tengstedt (73′ Daniel Mosquera). Allenatore: P. Zanetti.

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo (c), Rrahmani, Juan Jesus (79′ Ngonge); Mazzocchi, Zambo Anguissa, Lobotka, Spinazzola (50′ Mathias Olivera); Politano, Kvaratskhelia (45’+4′ Raspadori); Simeone (79′ Cheddira). Allenatore: Conte.

ARBITRO: Matteo MARCHETTI.

GOL: 50′ Livramento, 75′, 90’+4′ Daniel Mosquera.

ASSIST: 50′, 90’+4′ Lazovic, 75′ Duda.

AMMONITI: 20′ Coppola per fallo su Politano, 30′ Tchatchoua per gesto di stizza, 77′ Duda per accenno di rissa, 88′ Raspadori per fallo su Dawidowicz.

NOTE: 20′ Serdar lascia il campo per infortunio, 45’+4′ Kvaratskhelia lascia il campo per infortunio, 26′ e 70′ cooling break, recupero +5′, +5′.

Seguici su Telegram Rimani aggiornato sulle ultime novità, i Pronostici Scommesse e i migliori Bonus Bookmaker. Seguici (Gratis!)

Copyright © stadiosport.it - È vietata la riproduzione di contenuti e immagini, in qualsiasi forma.