Video Gol Highlights Hellas Verona-Lecce 2-0: Sintesi 21-1-2023

Video Gol e Highlights Hellas Verona-Lecce 2-0, 19° Giornata Serie A: segnano Depaoli e Lazovic

L’Hellas Verona batte il Lecce allo Stadio Marcantonio Bentegodi di Verona nel primo anticipo del sabato della diciannovesima giornata di Serie A, ultima del girone d’andata.

I veneti tornano alla vittoria dopo la sconfitta della scorsa settimana, vincono uno scontro diretto per la salvezza e provano a rilanciarsi portandosi al terzo posto, momentaneamente a quattro punti dagli avversari.

Frenano i pugliesi dopo la quasi impresa di pochi giorni fa e si fermano dopo sei risultati utili consecutivi conservando otto punti di vantaggio sulla zona retrocessione.

Sintesi di Hellas Verona-Lecce 2-0

Out Faraoni, Praszelik e Verdi per Salvatore Bocchetti, che schiera Dawidowicz, Hien e Ceccherini in difesa davanti a Montipò, conferma Depaoli a centrocampo con Tameze, Ilic e Doig e in attacco ritrova Lasagna con Lazovic e Djuric.

Non ci sono Dermaku e Pongracic per Marco Baroni, che punta su Gallo in difesa con Umtiti, Baschirotto e Gendrey a protezione di Falcone, conferma Blin in mediana con Hjulmand e Gonzalez e schiera Di Francesco e Colombo in attacco con Strefezza.

E’ una bella partita nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi abbastanza intensi. I padroni di casa fanno maggiormente possesso palla, pressano con aggressività e attaccano con grande voglia, ma gli ospiti sono attenti in fase difensiva e non lesinano a ripartire in contropiede.

Ci sono continui capovolgimenti di fronte, ma le conclusioni di Lazovic, Colombo e Lasagna non hanno grande fortuna prima delle ammonizioni di Dawidowicz, anche ammonito ed infortunato, quindi sostituito da Magnani, e Tameze.

Dopo la rete annullata a Lasagna al 22′ minuto dal VAR per posizione di fuorigioco, il grande protagonista è Montipò, che salva il risultato prima su Blin e poi su Colombo.

Gol sbagliato, gol subito. Regola 2.0 del Manuale del Calcio. Infatti, al 41′ minuto i padroni di casa sbloccano il risultato con Depaoli, che trova il gol del vantaggio sfruttando l’ennesimo assist stagionale di Doig e chiudendo di fatto la prima frazione di gioco.

Il secondo tempo si apre con l’entrata in campo di Pezzella al posto di Gallo e, soprattutto, con il tentativo di reazione da parte degli ospiti, che si riversano nella metà campo avversaria costringendo i padroni di casa a ripartire in contropiede.

E, infatti, dopo il tentativo di Hjulmand, prima Ilic colpisce la traversa e poi al 55′ minuto i padroni di casa raddoppia con Lazovic, imbeccato proprio da Ilic.

⏱️ FT | Al Bentegodi vincono i padroni di casa! #VeronaLecce pic.twitter.com/NV7hBp63JG — Lega Serie A (@SerieA) January 21, 2023

Il secondo gol sembra tagliare le gambe agli ospiti, che non riescono più a trovare le giuste giocate sulla trequarti e soffrono le ripartenze dei padroni di casa, sempre molto pericolosi con Depaoli e Lazovic.

Girandola di cambi: dentro Banda, Maleh, Kallon, Sulemana, Tuia, Persson, Henry e Terracciano, fuori Colombo, Gonzalez, Lasagna, Lazovic, Umtiti, Strefezza, Djuric e Tameze.

Nel finale viene ammonito Ceccherini, mentre Henry non trova la precisione giusta per calare il tris.

Highlights e Video Gol di Hellas Verona-Lecce 2-0:

Tabellino di Hellas Verona-Lecce 2-0

Verona (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz (29′ Magnani), Hien, Ceccherini; Depaoli, Ilic, Tameze (82′ Terracciano), Doig; Lasagna (69′ Kallon), Lazovic (69′ Sulemana); Djuric (82′ Henry). All. Zaffaroni

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti (72′ Tuia), Gallo (46′ Pezzella); Blin, Hjulmand, Gonzalez (64′ Maleh); Strefezza (81′ Voelkerling Persson), Colombo (64′ Banda), Di Francesco. All. Baroni

Arbitro: Federico La Penna

Gol: 40′ Depaoli, 54′ Lazovic

Assist: Doig (V, 1-0), Ilic (V, 2-0)

Ammoniti: Tameze, Dawidowicz, Ceccherini

Espulsi: nessuno