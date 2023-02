Video Gol Highlights Hellas Verona-Lazio 1-1: Sintesi 6-2-2023

Video Gol e Highlights Hellas Verona-Lazio 1-1, 21° Giornata Serie A: segnano Pedro e Ngonge

Solo un pareggio tra Hellas Verona e Lazio allo Stadio Marcantonio Bentegodi di Verona nel primo posticipo del lunedì della ventunesima giornata di Serie A, secondo turno del girone di ritorno.

Quinto risultato utile consecutivo per i biancocelesti, secondo pareggio consecutivo, che si portano a quota trentanove punti in classifica.

Secondo pareggio consecutivo e quarto risultato utile consecutivo per gli scaligeri, che raggiungono quota quattordici punti e si portano a meno quattro punti dalla salvezza.

Sintesi di Hellas Verona-Lazio 1-1

Out Dawidowicz, Faraoni, Henry, Hrustic e Veloso per Salvatore Bocchetti, che schiera Coppola e Magnani in difesa con Hien a protezione di Montipò, lancia Doig, Ngonge e Duda a centrocampo con Depaoli e Tameze confermando Lazovic e Lasagna in attacco.

Assente il lungodegente Radu per Maurizio Sarri, che conferma Hysaj in difesa con Marusic, Casale e Romagnoli davanti a Provedel, gioca con Cataldi, Luis Alberto e Milinkovic-Savic in mediana e in attacco sceglie Pedro con Immobile e Zaccagni.

E’ una bella partita nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi abbastanza intensi. Gli ospiti fanno un bel possesso palla, ma i padroni di casa sono aggressivi in fase di pressing, attenti in difesa e risoluti in contropiede.

Dopo un tentativo di Milinkovic-Savic, Doig si divora il vantaggio tutto solo davanti al portiere, mentre Ngonge e Immobile non trovano la porta da ottima posizione tra i gialli a Duda, Magnani e Zaccagni, poco prima delle ottime parate di Provedel e Montipò su Depaoli e Immobile.

Proprio quando la prima frazione di gioco sembra ormai spegnersi, al 44′ minuto gli ospiti sbloccano il risultato con Pedro, che trova il gol del vantaggio con una conclusione meravigliosa ed imparabile per il portiere.

Il secondo tempo si apre subito con il pareggio dei padroni di casa, che segnano al 51′ minuto con Ngonge sfruttando il perfetto cross di Lazovic.

⏱️ FT | Pedro apre, Ngonge chiude: termina in pareggio la sfida di Verona 👀#VeronaLazio 1️⃣-1️⃣ pic.twitter.com/XQPta1lswf — Lega Serie A (@SerieA) February 6, 2023

Momento di difficoltà per gli ospiti, che risultano poco precisi nel giro della palla anche a causa dell’ottimo pressing dei padroni di casa, che vengono fermati dal palo con Lazovic prima e poi da super Provedel su Doig.

Entra Vecino per Cataldi e gli ospiti ritrovano le giuste distanze tra i reparti, riprendono in mano il pallino del gioco e si riaffacciano in attacco con Zaccagni.

Girandola di cambi: dentro Gaich, Felipe Anderson, Ceccherini, Abildgaard, Sulemana, fuori Ngonge, Immobile, Coppola, Lazovic, Tameze.

Nel finale ammonito Hien e Depaoli e Provedel rischia una clamorosa papera proprio all’ultimo salvando su un rimpallo su Gaich.

Highlights e Video Gol di Hellas Verona-Lazio 1-1:

Tabellino di Hellas Verona-Lazio 1-1

Hellas Verona (3-4-1-2): Montipò; Magnani, Hien, Coppola 5,5 (35′ st Ceccherini); Depaoli, Duda, Tameze 6,5 (41′ st Sulemana), Doig; Lazovic 6,5 (35′ st Abildgaard); Lasagna, Ngonge 7 (23′ st Gaich).

Allenatore: Zaffaroni-Bocchetti



Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic-Savic, Cataldi 6,5 (14′ st Vecino), Luis Alberto; Pedro, Immobile 5 (23′ st Felipe Anderson), Zaccagni.

Allenatore: Sarri



Arbitro: Ayroldi

Marcatori: 45′ Pedro (L), 6′ st Ngonge (V)

Ammoniti: Duda (V), Zaccagni (L), Magnani (V), Hien (V), Depaoli (V)

Espulsi: