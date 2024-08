Video Gol Highlights Hellas Verona-Juventus 0-3: Sintesi 26-8-2024

Video Gol e Highlights Hellas Verona-Juventus 0-3, 2° Giornata Serie A: doppietta di Vlahovic e rete di Savona

La Juventus batte l’Hellas Verona allo Stadio Marcantonio Bentegodi di Verona nel posticipo serale del lunedì della seconda giornata di Serie A.

Seconda vittoria consecutiva per i bianconeri, unica squadra a punteggio pieno, mentre gli scaligeri si fermano dopo la vittoria dell’esordio.

Sintesi di Hellas Verona-Juventus 0-3

Indisponibili Cruz e Serdar per Paolo Zanetti, che schiera Tchatchoua, Dawidowicz, Coppola e Magnani in difesa a protezione di Montipò, in mediana Belahyane e Duda, torna Suslov dal primo minuto sulla trequarti con Livramento e Lazovic alle spalle di Mosquera unica punta.

Altre sorprese per Thiago Motta, orfano di Kostic, Milik, Pogba, Thuram e Weah, e lancia Savona in difesa con Gatti, Bremer e Cabal in difesa davanti a Di Gregorio, in mediana c’è Fagioli con Locatelli, mentre sulla trequarti agiscono Cambiaso, Yildiz e Mbangula dietro a Vlahovic.

E’ una bellissima partita nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi davvero molto intensi. Gli ospiti fanno un possesso palla di grandissima qualità, mentre i padroni di casa provano a trovare il giusto equilibrio.

Sembra in ottima forma Locatelli, che prima si rende pericoloso con una bella giocata personale, poi al 28′ minuto iniziando l’azione che porta al gol del vantaggio degli ospiti, firmato da Vlahovic, che sblocca il risultato su assist di Yildiz.

I padroni di casa accusano il colpo, si abbassano troppo, vanno in balia degli ospiti, che ne approfittano per spingere sull’acceleratore e segnando il gol del raddoppio al 39′ minuto con l’esordiente Savona, su assist di Mbangula.

Non cambia il copione della partita nel secondo tempo, visto che gli ospiti gestiscono con qualità il doppio vantaggio e il possesso palla, mentre i padroni di casa lasciano ancora troppi spazi agli avversari.

Al 53′ minuto gli ospiti calano il tris con Vlahovic, che si regala una bella doppietta trasformando il calcio di rigore fischiato dall’arbitro per fallo di Tchatchoua, anche ammonito, su Mbangula.

Dopo il giallo a Duda, entrano Tengstedt, Frese e Alidou al posto di Mosquera, Magnani e Livramento, poi Yildaz impegna Montipò prima delle sostituzioni che vedono coinvolti Harroui, Douglas Luiz, Rouhi e Kalulu subentrare per Lazovic, Mbangula, Cabal e Savona.

Ci prova anche Harroui, ma senza precisione, prima dell’entrata in campo di Danilo, Anghele e Dani Silva al posto di Gatti, Cambiaso e Duda

Highlights e Video Gol di Hellas Verona-Juventus 0-3:

Tabellino di Hellas Verona-Juventus 0-3

Verona (3-4-2-1): Montipò 5,5; Dawidowicz 5,5, Coppola 5,5, Magnani 5,5 (12′ st Frese 6); Tchatchoua 6,5, Belahyane 5,5, Duda 6 (40′ st Silva sv), Lazovic 5 (19′ st Harroui 6); Suslov 5,5, Livramento 5 (12′ st Alidou 5,5); Mosquera 5 (12′ st Tengstedt 6).

Allenatore: Zanetti 5,5

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio 6; Savona 7 (32′ st Kalulu 6), Gatti 6,5 (40′ st Danilo sv), Bremer 6,5, Cabal 6,5 (32′ st Rouhi 6); Locatelli 6,5, Fagioli 6; Cambiaso 6,5 (40′ st Anghelè sv), Yildiz 7, Mbangula 7 (24′ st Douglas Luiz 6); Vlahovic 7,5.

Allenatore: Thiago Motta 7,5

Arbitro: Giua

Marcatori: 28′ e 8′ st rig. Vlahovic (J), 39′ Savona (J)

Ammoniti: Tchatchoua (V), Duda (V)

Espulsi:

Seguici su Telegram Rimani aggiornato sulle ultime novità, i Pronostici Scommesse e i migliori Bonus Bookmaker. Seguici (Gratis!)

Copyright © stadiosport.it - È vietata la riproduzione di contenuti e immagini, in qualsiasi forma.