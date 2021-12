Video gol-highlights Hellas Verona-Fiorentina 1-1: al gol di Lasagna risponde Castrovilli.

Pareggio al “Bentegodi”: finisce 1-1 Hellas Verona-Fiorentina, gara che chiude il girone d’andata delle due squadre.

Al gol di Lasagna, che premia un ottimo primo tempo degli scaligeri, risponde il pari di Castrovilli, di testa, negli ultimi minuti di una ripresa povera di sussulti.

Un punto che non dà grande impulso alla classifica delle due squadre. La Fiorentina, in particolare, perde un po’ di contatto dalla zona Europa, che ora vede la Juventus occupare il quinto posto.

La sintesi di Hellas Verona-Fiorentina

Hellas Verona subito propositivo: la squadra di Tudor prova a sfruttare la verticalità dei propri attaccanti e la spinta sulle fasce.

Un primo squillo è di Lazovic, che sfiora il palo con il destro a giro. Verona molto pericoloso quando allarga il gioco: pallone in mezzo per Caprari, che non riesce a fare la sponda per Simeone.

Gli scaligeri passano dopo 17 minuti: pallone perso sulla trequarti dalla Fiorentina, lo recupera Caprari che tocca per Lasagna. Tutto solo in area, l’ex Carpi segna sul primo palo.

I “Viola” provano a reagire con Vlahovic, servito da Torreira, che incrocia un destro di poco alto.

Bonaventura ci prova con un tiro dal limite, rinviato dalla difesa. Poi recupera un pallone sulla trequarti a Veloso ma, entrando in area, viene bloccato da Sutalo.

Il Verona sfiora subito il raddoppio su capovolgimento di fronte: Igor perde palla al limite dell’area, cross per Simeone che sciupa a porta vuota.

Il Verona è piuttosto attento in difesa e la Fiorentina non riesce a concludere. Lasagna spreca, in finale di tempo, un contropiede ma l’Hellas va comunque al riposo in vantaggio.

Ricomincia la gara e il Verona prova a riproiettarsi in attacco cercando di giungere al raddoppio. La manovra veneta si sviluppa lateralmente, ma i cross finiscono spesso preda di Terracciano.

Nella Fiorentina, Vlahovic fa tanto movimento in avanti, ma è costretto ad allargarsi e si trova spesso in posizione defilata, a gestire senza possibilità di concludere.

Italiano dà spazio a Saponara, e da un suo cross, mal trattenuto da Montipò, nasce un’occasione per Castrovilli. Il suo tiro è alto.

Poco dopo è Vlahovic, con una rovesciata, a cercare la porta. La sua conclusione è debole e bloccata da Montipò.

Italiano inserisce anche Odriozola, al posto di Venuti, per aiutare la fase di spinta. Vlahovic, servito da Duncan scocca un tiro che va alto di poco.

La “Viola” pareggia dunque con Castrovilli: tocco di Vlahovic per Terzic, che mette in mezzo per la testa dell’ex Bari, bravo a superare Montipò in tuffo.

La Fiorentina prova anche a vincerla nel finale, con due spunti di Terzic che serve nel mezzo Milenkovic e Vlahovic: i loro colpi di testa finiscono fuori.

Finisce in parità tra Hellas e Fiorentina. Un pareggio che non incide particolarmente sulla classifica delle due squadre.

Highlights e video gol Hellas Verona-Fiorentina

Il tabellino di Hellas Verona-Fiorentina

HELLAS VERONA (3-4-1-2): Montipò; Faraoni, Casale, Sutalo; Tameze, Ilic, Veloso (Bessa 45′), Lazovic; Lasagna (Hongla 81′), Caprari (Cancellieri 81′); Simeone

A disposizione: Pandur, Berardi, Cetin, Cancellieri, Rüegg, Bessa, Ragusa, Coppola, Hongla

Allenatore: Igor Tudor

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Terzic; Bonaventura (Castrovilli 45′), Torreira, Duncan; Sottil (Saponara 63′), Vlahovic, Gonzalez

A disposizione: Rosati, Cerofolini, Martinez Quarta, Callejon, Saponara, Castrovilli, Maleh, Pulgar, Benassi, Odriozola, Nastasic, Kokorin

Allenatore: Vincenzo Italiano

Marcatori: 17′ Lasagna (H), 81′ Castrovilli (F)

Arbitro: Doveri (Roma Uno)

Ammoniti: Caprari (H), Ilic (H), Terzic (F)

Espulsi:

