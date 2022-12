Video Gol Highlights Giappone-Spagna 2-1: Sintesi 1-12-2022

Video Gol e Highlights Giappone-Spagna 2-1, 3° Giornata Gruppo E Mondiali Qatar 2022: segnano Morata, Doan e Tanaka

Il Giappone batte la Spagna al Khalifa International Stadium di Doha, conosciuto anche come National Stadium, nella terza ed ultima giornata del Gruppo E della fase a gironi dei Mondiali 2022 in Qatar.

I nipponici conquistano la qualificazione agli ottavi di finale come prima classificata, mentre gli spagnoli passano il turno come seconda grazie alla differenza reti a favore.

Sintesi di Giappone-Spagna 2-1

Il ct Moriyasu gioca con Itakura, Yoshida e Taniguchi in difesa a protezione di Gonda, con Ito e Nagatomo sulle fasce e Tanaka con Morita in mediana, in attacco spazio a Kamada, Maeda e Kubo.

Mentre il ct Luis Enrique punta su Azpilicueta, Sergi Busquets, Pau Torres e Balde in difesa davanti a Unai Simon, con Rodri, Pedri e Gavi in mediana e Williams nel tridente d’attacco con Morata e Dani Olmo.

E’ una partita bellissima nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi molto intensi tra due squadre che si affrontano a viso aperto. Sicuramente più possesso palla per gli spagnoli, mentre i giapponesi sono attenti in fase difensiva.

Dopo i tentativi di Ito e Sergi Busquets sale in cattedra Morata, che prima impegna Gonda e poi sblocca il risultato al 12′ minuto trovando il gol del vantaggio su assist di Azpilicueta.

I giapponesi accusano il colpo, si abbassano molto e vanno in completa balia degli spagnoli, che provano ad approfittare del momento per prendere in mano il pallino del gioco e dominare a tutto campo.

Gli spagnoli sfiorano più volte il raddoppio con Morata e Dani Olmo, mentre vengono ammoniti Itakura, Taniguchi e Yoshida.

Il secondo tempo si apre con l’entrata in campo di Carvajal, Doan e Mitoma al posto di Azpilicueta, Kubo e Nagatomo.

E’ proprio Doan a trovare il gol del pareggio al 49′ minuto sfruttando un clamoroso errore della difesa avversaria e lasciando sul posto Pedri.

E al 53′ minuto clamorosamente i giapponesi completano la rimonta ribaltando il risultato con Tanaka su assist di uno scatenato Doan.

Another famous Japan win sees them top a wild Group E 🇯🇵@adidasfootball | #FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 1, 2022

Spazio ai cambi: dentro Ferran Torres, Asensio, Asano, Ansu Fati, Jordi Alba e Tomiyasu, fuori Williams, Morata, Maeda, Gavi, Balde e Kamada.

I giapponesi provano addirittura a chiudere il match con Asano, poco cinico in fase di conclusione in un finale in cui Endo sostituisce Tanaka e Gonda si fa trovare pronto su Asensio e Ferran Torres.

Highlights e Video Gol di Giappone-Spagna 2-1:

Tabellino di Giappone-Spagna 2-1

Giappone (3-4-3): Gonda; Itakura, Yoshida, Taniguchi; J. Ito, Morita, Tanaka (42′ st Endo), Nagatomo (1′ st Mitoma); Kubo (1′ st Doan), Maeda (17′ st Asano), Kamada (24′ st Tomiyasu). A disp.: Kawashima, Schmidt, Yamane, Shibasaki, Minamino, Sakai, Machino, Ueda, Soma, H. Ito. All.: Moriyasu

Spagna (4-3-3): Unai Simon, Azpilicueta (1′ st Carvajal), Rodri, Pau Torres, Balde (23′ st Jordi Alba); Gavi (23′ st Ansu Fati), Busquets, Pedri; Nico Williams (12′ st Ferran Torres), Morata (12′ st Asensio), Dani Olmo. A disp.: Sanchez, Raya, Guillamón, Laporte, Eric Garcia, Llorente, Soler, Koke, Yeremy Pino. All.: Luis Enrique

Arbitro: Victor Gomes (Sudafrica)

Marcatori: 11′ Morata (S), 3′ st Doan (G), 6′ st Tanaka (G)

Ammoniti: Itakura (G), Taniguchi (G), Yoshida (G)

Espulsi: –

Note: Recupero 2′ + 7′