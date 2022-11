Video Gol Highlights Giappone-Costa Rica 0-1: Sintesi 27-11-2022

Video Gol e Highlights Giappone-Costa Rica 0-1, 2° Giornata Gruppo E Mondiali Qatar 2022: decide la rete di Fuller Spence

Il Costa Rica batte il Giappone al Ahmed bin Ali Stadium di Al Rayyan nella seconda giornata del Gruppo E della fase a gironi dei Mondiali 2022 in Qatar.

Risultato clamoroso non solo secondo le aspettative, ma soprattutto per quello che è successo in campo e tre punti che sconvolgono completamente la classifica.

Sintesi di Giappone-Costa Rica 0-1

Il ct Moriyasu schiera Yamane, Itakura, Yoshida e Nagatomo davanti a Gonda, con Endo e Morita in mediana e il trio di trequartisti formato da Doan, Kamada e Soma alle spalle di Ueda unica punta.

Mentre il ct Suarez punta su un più offensivo 4-4-2 con Watson, Duarte, Calvo e Oviedo in difesa a protezione di Navas, Fuller Spence, Tejeda, Borges e Torres a centrocampo e la coppia d’attacco costituita da Campbell e Contreras.

E’ una partita molto noiosa ed equilibrata nel primo tempo, disputato su ritmi abbastanza blandi. I giapponesi fanno maggiormente possesso palla, mentre i costaricensi non fanno altro che difendersi chiudendosi dietro il centrocampo non concedendo spazi agli avversari.

L’unico che ci prova è Doan, ma senza fortuna, e vengono ammoniti Contrerars e Yamane nel recupero.

Il secondo tempo si apre con l’entrata in campo di Ito e Asano al posto di Nagatomo e Ueda, ma non cambia il copione della partita, visto che sono sempre i giapponesi a fare possesso palla.

Dopo i tentativi di Asano e Soma e tra le ammonizioni di Borges e Calvo, entrano anche Mitoma, Aguilera, Bannette e Ito al posto di Doan, Contrerars, Torres e Yamane.

Al 79′ minuto sono i costaricensi a sbloccare il risultato trovando il gol del vantaggio alla prima vera occasione con Fuller Spence, che sfrutta un clamoroso errore degli avversari.

Costa Rica break through to beat Japan!@adidasfootball | #FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 27, 2022

Nel finale i giapponesi provano a reagire con Kamada, sul quale è superlativo Navas, e con le sostituzioni che vedono coinvolti Minamino, Chacon e Salas subentrare per Soma, Campbell e Borges, mentre vengono ammoniti Itakura e Endo.

Highlights e Video Gol di Giappone-Costa Rica 0-1:

Tabellino di Giappone-Costa Rica 0-1

GIAPPONE (4-2-3-1): Gonda; Yamane (62′ Mitoma), Yoshida, Itakura, Nagatomo (46′ ito); Morita, Endo; Doan (67′ Ito), Kamada, Soma (82′ Minamino); Ueda (46′ Asano). Ct. Moriyasu

COSTA RICA (4-4-2): Navas; Manley, Calvo, Duarte, Oviedo; Fuller, Tejeda, Borges (89′ Salas), Torres (65′ Aguilera); Campbell (90’+6 Chacon), Contreras (65′ Bennette). Ct. Suarez

ARBITRO: M. Oliver

GOL: 81′ Fuller

AMMONITI: 41′ Contreras, 44′ Yamane, 61′ Borges, 71′ Calvo, 84′ Itakura, 90’+3 Endo

ESPULSI: –

NOTE: recupero 7′