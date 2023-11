Video gol-highlights Genoa-Verona 1-0: sintesi 10-11-2023

Video gol-highlights Genoa-Verona 1-0: un gol di Dragusin fa sprofondare i veneti in classifica.

Genoa-Verona 1-0: basta un gol di Dragusin per decidere il friday match di questo dodicesimo turno di Serie A.

La squadra rossoblù guadagna tre punti che inguaiano i veneti, ormai intrappolati in una spirale di sei sconfitte consecutive tra campionato e coppe, e incapaci di vincere dalla seconda giornata. La panchina di Baroni appare ormai compromessa, per una squadra cui serve una scossa decisa.

Partita molto bloccata nei primi minuti, anche se è il Genoa ad avere delle timide occasioni: ci prova Gudmundsson, su punizione, ma senza mai rendersi insidioso. Poi è la volta di Ekuban, il cui tiro viene respinto da Magnani

Sono rare le occasioni da rete: Hien prova a prolungare su azione d’angolo, ma non ci arriva nessun compagno.

Anche Amione prova a farsi valere di testa, ma il suo tentativo finisce alto. Ci prova ancora il Genoa, sempre su corner, e trova un incredibile palo con Ekuban, mentre la ribattuta di De Winter viene salvata sulla linea.

Gol rimandato solo di poco: ci pensa infatti Dragusin, con un mancino di prima intenzione, a mandare avanti gli uomini rossoblù.

Ad inizio secondo tempo c’è un cambio per il Verona, con l’ingresso di Ngonge per Bonazzoli. Proprio Ngonge proprizia una palla per Suslov, il cui tiro dal limite viene respinto dalla difesa ligure.

Il Genoa perde Ekuban, fermato da un guaio muscolare, ma il neoentrato Puscas non lo fa rimpiangere, e prova due conclusioni nel giro di pochi minuti, neutralizzata da Amione e Montipò.

Ancora Genoa pericoloso, con un tiro di Sabelli che trova ancora l’opposizione di Montipò.

Il Verona prova dunque l’arrembaggio alla ricerca del pari: prima, Terracciano colpisce un palo dopo una respinta di Martinez, poi è Djuric a colpire di testa e ad impegnare il portiere del “Grifone”.

Non succede più molto: il Genoa conquisa i tre punti e accentua la crisi di un Verona per cui cambiare sembra diventato inevitabile.

Highlights e Video gol di Genoa-Verona 1-0

Il tabellino di Genoa-Verona 1-0

GENOA (3-5-2): Martinez; Dragusin, Bani, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Badelj, Strootman, Haps; Ekuban, Gudmundsson.

A disposizione: Leali, Sommariva,Thorsby, Martin, De Winter, Vogliacco, Malinovskyi, Jagiello, Kutlu, Matturro, Hefti, Puscas, Galdames.

Allenatore: Alberto Gilardino.

VERONA (3-5-2): Montipò; Terracciano, Hien, Magnani; Amione, Folorunsho, Hongla, Suslov, Doig; Bonazzoli, Djuric.

A disposizione: Berardi, Perilli, Faraoni, Cruz, Saponara, Serdar, Ngonge, Duda, Lima, Tchatchoua, Coppola, Mboula.

Allenatore: Marco Baroni.

Marcatori: 44′ Dragusin (G)