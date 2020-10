Video Gol Highlights Genoa-Inter 0-2: sintesi 24-10-2020

L’Inter vince contro il Genoa allo Stadio Luigi Ferraris di Genova, conosciuto anche come Stadio Marassi, nel secondo anticipo del sabato della quinta giornata di Serie A.

I nerazzurri rialzano la testa dopo tre partite senza vittorie, tenendo conto anche del pareggio di mercoledì sera in Champions League, tornando a conquistare i due punti dopo un pareggio e una sconfitta in campionato.

Non è bastata una prestazione più che dignitosa per i liguri, che si fermano dopo il punto della scorsa settimana, rimanendo a quattro punti in classifica nelle prime cinque partite di campionato.

La sintesi di Genoa-Inter 0-2, 5° Giornata Serie A

E’ una partita a senso unico nel primo tempo, disputato su ritmi abbastanza intensi, con gli ospiti a fare un vero e proprio monologo contro padroni di casa davvero molto attenti in fase difensiva, ma troppo passivi in fase offensiva.

Eppure, nonostante il giro palla ad ottima velocità, l’insistenza nell’allargare il gioco sulle fasce, la potenza fisica di Lukaku e i movimenti di Lautaro Martinez, gli ospiti faticano e non poco a rendersi pericolosi, non riescono mai a tirare a porta.

Cambia leggermente il copione della partita nel secondo tempo, visto che i padroni di casa pressano più alti e gli ospiti sembrano avere difficoltà a farsi vedere in attacco.

Questo, almeno, fino al 64′ minuto, quando ci pensa il solito Lukaku a sbloccare il risultato trovando il gol del vantaggio dopo un bellissimo scambio con Barella.

Dopo il gol annullato a Lukaku per posizione di fuorigioco, al 80′ minuto gli ospiti raddoppiano con D’Ambrosio, che sfrutta al meglio la sponda di Ranocchia sul calcio d’angolo di Brozovic.

Nel finale i padroni di casa provano a reagire, ma senza grande determinazione, mentre gli ospiti sfiorano il tris anche con Pinamonti e un tris di Kolarov.

Video Gol Highlights di Genoa-Inter 0-2, 5° Giornata Serie A

Il tabellino di Genoa-Inter 0-2, 5° Giornata Serie A

Genoa-Inter 0-2

Genoa (3-5-2): Perin 6; Goldaniga 6,5, Zapata 6,5, Bani 6,5; Ghiglione 5,5, Behrami 6 (16′ st Radovanovic 6), Badelj 6 (16′ Zajc 6), Rovella 6,5 (39′ st Melegoni sv), Czyborra 5 (1′ st Pellegrini 5,5); Pandev 6, Pjaca 5,5 (20′ st Shomurodov 5,5).

Allenatore: Maran 6

Inter (3-4-1-2): Handanovic 6; D’Ambrosio 6,5, Ranocchia 6,5, Bastoni 6; Darmian 6,5 (36′ st Kolarov 6), Vidal 5,5 (36′ st Nainggolan 6), Brozovic 6, Perisic 5,5 (13′ st Hakimi 6); Eriksen 6 (13′ st Barella 6,5); Martinez 5,5 (27′ st Pinamonti 6), Lukaku 6,5.

Allenatore: Conte 6,5

Arbitro: Massa

Marcatori: 19′ st Lukaku (I), 35′ st D’Ambrosio (I)

Ammoniti: Martinez (I), Bani (G)

Espulsi:

