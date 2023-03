Video Gol Highlights Genoa-Cosenza 4-0: sintesi 06-03-2023

Risultato Genoa-Cosenza 4-0: tutto facile per i liguri, vittoriosi dopo una partita interamente dominata.

Dragusin apre le marcature, Gudmundsson e Puscas chiudono i conti e Jagiello mette il lucchetto.

Il Genoa torna al 2° posto con 50 punti, mentre il Cosenza resta ultimo con 26.

Sintesi Genoa-Cosenza 4-0

Il dominio genoano è indiscutibile e, dopo una traversa di Saballi con un pallonetto di testa e una bella respinta di Micai su un potente tiro di Strootman, porta all’inevitabile vantaggio siglato da Dragusin, al terzo gol consecutivo, di testa su punizione di Gudmundsson al minuto 33.

Dieci minuti dopo, a ridosso della pausa, il Cosenza riesce a rendersi finalmente pericoloso: su calcio piazzato battuto da Calò D’Urso riesce a prolungare cogliendo la traversa in pieno. Poco dopo le squadre vanno negli spogliatoioi.

Al 54° Puscas è pericoloso con un tiro preciso che Micai sventa, ma il portiere cosentino deve arrendersi a due reti in rapida successione: al 57° Calò si impappina nella sua area e libera al tiro Gudmundsson, bravo ad aggirare Micai ed appoggiare in rete. Due minuti dopo, Sabelli trova in area Puscas, pronto a girarsi e a concludere imparabilmente.

I calabresi non esistono più, rischiano ancora con Gudmundsson e incassano il 4-0 al 79° con il nuovo entrato Jagiello, che si incarica di condurre l’azione personalmente per poi concludere con un destro secco e preciso da dentro l’area. Non accade altro, partita in archivio senza recupero.

Video Gol Highilights Genoa-Cosenza 4-0

Tabellino Genoa-Cosenza 4-0

Genoa (3-5-2): Martinez; Bani (64′ Criscito), Vogliacco, Dragusin; Sabelli (72′ Hefti), Badelj (63′ Jagiello), Strootman, Sturaro (64′ Frendrup), Haps; Gudmundsson (82′ Accornero), Puscas. Allenatore: Gilardino

Cosenza (4-2-3-1): Micai; Rispoli (80′ Martino), Meroni, Vaisanen, Venturi; Brescianini, Calò (71′ Kornvig); Cortinovis (46′ Zilli), D’Urso, Marras (65′ La Vardera); Nasti (65′ Delic). Allenatore: Viali

Marcatori: 33′ Dragusin, 57′ Gudmundsson, 59′ Puscas e 79′ Jagiello

Arbitro: Giua

Ammoniti: Marras e Zilli