Video Gol Highlights Genoa-Como 1-1: sintesi 13-11-2022

Risultato Genoa-Como 1-1: grazie ad una gagliarda prestazione, specie nella ripresa, i lombardi fermano i più quotati liguri sul pareggio e per poco non fanano loro anche una brutta sorpresa.

Al rigore di Coda risponde Cerri di testa. Successivamente sono i portieri ad essere protagonisti.

Il Genoa perde terreno dal Frosinone, ma anche dalla Reggina ed ora è t3° con 23 punti, mentre il Como. pur andando a 13, non si muove dal terzultimo posto.

Sintesi Genoa-Como 1-1

Video Gol Highlights Genoa-Como 1-1

La prima frazione, vivacissima e con varie opportunità, è di marca quasi interamente genoana, ma con sprazzi di Como all’inizio con una rete annullata a Cerri per fallo di mano e un tiro dello stesso centravanti respinto da Semper con un grande intervento.

I liguri si vedono di più e creano di più, anche loro segnano irregolarmente con Coda, e sempre con Coda passano in vantaggio al 17° su rigore assegnato per un fallo di Cagnano su Portanova nel tentativo di spazzare il pallone. Il penalty è di Coda, che trasforma con freddezza.

Nel finale di tempo, per ben due volte prima e dopo il già menzionato miracolo di Semper su Cerri, il Genoa manca il raddoppio: al 42° Ghidotti salva i comaschi respingendo le conclusioni ravvicinate di Strootman e Dragusin e al 47° è la parte alta della traversa a negare il gol a Coda, sfortunato di testa. Il primo tempo termina subito dopo.

La prima emozione del secondo parziale arriva quando siamo addirittura a metà tempo ed è il pareggio, improvviso ma non del tutto, degli ospiti: a firmarlo è Cerri con un bel colpo di testa su traversone di Cagnano.

La seconda metà della ripresa vede le due squadre equivalersi anche nella sfortuna per un gol annullato per offside, stavolta a Dragusin, mentre di occasioni per il vantaggio si torna a parlare addirittura al 90°: prima Ghidotti nega la rete a Yeboah e, infine, è Semper a fermare il tentativo quasi a botta sicura di Da Riva. La parità rimane fino al triplice fischio.

MEntre non ravvisiamo peggiori in campo, si segnalano quali migliori i due portieri, a cui diamo 7,5 per aver evitato la vittoria degli avversari.

Tabellino Genoa-Como 1-1

Genoa (4-2-3-1): Semper; Sabelli, Bani, Dragusin, Frendrup; Strootman, Badelj (46′ Hefti); Portanova (87′ Jagiello), Aramu (46′ Yeboah), Gudmundsson (62′ Yalcin); Coda (62′ Puscas). Allenatore: Blessin

Como (4-4-2): Ghidotti; Vignali, Odenthal, Solini, Cagnano (88′ Binks); Iovine (78′ Da Riva), Arrigoni (46′ Fabregas), Bellemo, Parigini (84′ Blanco); Cerri, Cutrone (77′ Mancuso). Allenatore: Longo

Marcatori: 17′ rig. Coda e 67′ Cerri

Arbitro: Massimi

Ammoniti: Coda, Fabregas, Sabelli, Cerri, Parigini, Iovine e Vignali

Espulsi: