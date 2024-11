Video Gol Highlights Genoa-Cagliari 2-2: sintesi 24-11-2024

Highlights e Video Gol di Genoa-Cagliari 2-2, 13° giornata Serie A: finisce in parità la prima di Patrick Vieira sulla panchina dei liguri, un risultato che premia l’impegno dei sardi e punisce il poco cinismo sotto porta dei padroni di casa.

Sotto a causa di un rigore di Marin e susbito di nuovo in carreggiata con Frendrup, il Genoa va avanti con Miretti e viene raggiunto da Piccoli ancora dal dischetto.

La classifica è sempre deficitaria stante il posizionamento delle due squadre al 15° posto con 11 punti.

La Sintesi di Genoa-Cagliari 2-2

La partita si sblocca presto, già al 7° minuto, su calcio di rigore assegnato per un fallo di mano di Thorsby sugli sviluppi di un corner per gli ospiti: Mina colpisce di testa, il norvegese tocca il pallone con la mano prima di spazzare via e il VAR assegna il penalty che Marin trasforma spiazzando Leali con un tiro potente e centrale.

I liguri vanno subito a caccia del pareggio e al 12° riescono

nell’intento: Pinamonti non arriva su una rimessa laterale lunga di Zanoli, tuttavia Mina non riesce ad allontanare a dovere il pallone e Frendrup può battere a rete dal dischetto realizzando l’immediato 1-1.

La partita è bellissima e le occasioni fioccano: al 19° Mina sfiora la traversa di testa su azione d’angolo e poco dopo, su lancio perfetto di Badelj, Miretti entra in area e sul suo tiro-cross pericolosissimo Thorsby non riesce ad arrivare; il pallone sfila a lato di poco e la chance sfuma.

Al 32° il Cagliari è ancora pericoloso e va vicino al vantaggio: Zappa crossa verso il limite dell’area per Piccoli, che anticipa Leali e sfiora la traversa.

Al 37° è insidioso anche il Genoa con una conclusione di Miretti deviata in angolo da Sherri, mentre nel secondo e ultimo minuto di recupero Gaetano impegna Leali con un tiro che viene deviato in angolo dal portiere di casa. Per il primo tempo è tutto.

Anche la ripresa è vivace e si vedono due occasioni, una per parte, in pochi minuti: sono decisivi i portieri nello sventare le conclusioni che parevano vincenti di Miretti e Gaetano, ma proprio il primo di essi, al 59°, porta avanti i liguri insaccando dagli undici metri dopo una grande azione di Thorsby, bravo a vincere il duello con Luperto e a crossare.

Il Genoa sfiora poi il terzo gol in due occasioni: al 68° Thorsby manca di poco l’incrocio dopo una bella azione partita da un tacco dell’ispiratissimo Miretti e al 69° Sherri è decisivo su una conclusione di Pinamonti.

I minuti passano, il Genoa non trova il gol che chiuderebbe i conti e così il Cagliari resta in partita e la pressione sarda è premiata a cinque minuti dal 90° con un altro penalty per un fallo in area di Martin su Piccoli. La trasformazione, impeccabile, è dello stesso attaccante, che segna cpn un tiro potente e leggermente angolato.

I minuti di recupero sono quattro, nei quali il nuovo entrato Vitinha manca il bersaglio di poco con un gran tiro preceduto da un altrettanto grande stop e Viola viene espulso per un intervento pericoloso sul portoghese stesso, ma il VAR tramuta il rosso in giallo e si resta in 11 contro 11. Si va avanti per un altro paio di minuti senza ulteriori emozioni.

Video Gol e Highlights di Genoa-Cagliari 2-2

Il Tabellino di Genoa-Cagliari 2-2

Genoa (4-3-3): Leali; Zanoli (77′ Vogliacco), Bani, Matturro, Sabelli (68′ Messias); Thorsby, Badelj, Frendrup; Miretti (77′ Vasquez), Pinamonti (89′ Balotelli), Martin (89′ Vitinha). Allenatore: Vieira

Cagliari (4-2-3-1): Sherri; Zappa, Mina, Luperto, Augello (64′ Obert); Marin (69′ Makoumbou), Adopo (76′ Deiola); Zortea (64′ Pavoletti), Gaetano (77′ Viola), Luvumbo; Piccoli. Allenatore: Nicola

Marcatori: 8′ rig. Marin, 12′ Frendrup, 59′ Miretti e 86′ rig. Piccoli

Arbitro: Sozza

Ammoniti: Marin, Martin, Bani e Viola

