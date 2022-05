Video Gol Highlights Genoa-Bologna 0-1: Sintesi 21-5-2022

Video Gol e Highlights Genoa-Bologna 0-1, 38° Giornata Serie A: decide Barrow

Il Bologna batte il Genoa allo Stadio Luigi Ferraris di Genova, conosciuto anche come Stadio Marassi, nel primo anticipo del sabato della trentottesima giornata di Serie A, diciannovesimo turno del girone di ritorno.

Si conclude positivamente la stagione dei felsinei, che cancellano le ultime due sconfitte consecutive, un solo punto conquistato nelle precedenti tre partite, e a quota quarantasei punti in classifica.

Non solo la retrocessione per i liguri, ma anche un’ultima di campionato di fronte al proprio pubblico con una sconfitta, che chiude una stagione da incubo ventotto punti in classifica e due sconfitte consecutive.

Sintesi di Genoa-Bologna 0-1

Tante sorprese nell’ultima partita di campionato. Eppure, Alexander Blessin schiera la formazione migliore, tranne a porta, dove concede una chance importante a Semper, protetto da Hefti, Ostigard, Vasquez e Criscito in difesa. In mediana confermato Galdames con Hernani, mentre nel quartetto d’attacco giocano Yeboah, Gudmundsson, Amiri e Portanova. Out Bani, Maksimovic, Vanheusden, Badelj e Sturaro.

Non c’è solo Kinglsey per Sinisa Mihajlovic, che fa esordire Bardi a porta, Amey in difesa con Binks e Bonifazi, rilancia Aebischer a centrocampo con Schouten, Dominguez, Dijks e De Silvestri, e addirittura Raimondo in attacco al fianco di Barrow.

E’ una partita molto combattuta ed equilibrata nel primo tempo, i ritmi sono molto blandi. Entrambe le squadre sono dedite al possesso palla e al pressing alto, ma risultano ben messe in campo, ordinate e compatte in fase difensiva.

Dopo le belle parate di Bardi su Portanova prima e Hernani poi, in mezzo l’ammonizione di Aebischer, Semper fa il fenomeno su De Silvestri, mentre nel finale anche Galdames riceve un cartellino giallo.

Il secondo tempo si apre con una girandola di cambi: dentro Cambiaso, Melegoni, Frendrup, Stivanello e Urbanski, fuori Amiri, Portanova, Galdames, Bibks e Schouten, mentre vengono ammoniti Criscito e Ostigard.

Dopo un’altra parata di Semper su Raimondo, al 67′ minuto gli ospiti bloccano il risultato trovando il gol del vantaggio con Barrow, su errore di Hernani, subito dopo sostituito da Rovella.

Entrano anche Hickey e Ekuban al posto di Criscito e Amey, poi anche Vignato per Raimondo, e i padroni di casa provano a reagire, alzano il baricentro, prendono in mano il pallino del gioco attaccando a testa bassa la difesa avversaria.

Ci provano più volte Yeboah e Ekuban, ma Bardi fa buona guardia, e addirittura Frendrup viene fermato dal palo sul più bello.

Nel finale c’è spazio anche per Bagnolini al posto di Bardi, così da permettere un altro esordio, il quarto in quest’ultima partita di campionato.

Highlights e Video Gol di Genoa-Bologna 0-1:

Tabellino di Genoa-Bologna 0-1

GENOA (4-2-3-1): Semper; Hefti, Ostigard, Vasquez, Criscito (71′ Ekuban); Galdames (46′ Frendrup), Hernani (67′ Rovella); Portanova (46′ Melegoni), Amiri (56′ Cambiaso), Gudmunsson; Yeboah. All.: Blessin.

BOLOGNA (3-5-2): Bardi (88′ Bagnolini), Amey (72′ Hickey), Binks (46′ Stivanello), Bonifazi; De Silvestri, Dominguez, Schouten (46′ Urbanski), Aebischer, Dijks; Raimondo (75′ Vignato), Barrow. All.: Mihajlovic.

ARBITRO: G. Miele

GOL: 66′ Barrow

AMMONITI: 24′ Aebischer, 54′ Criscito, 59′ Ostigard

ESPULSI: –

NOTE: recupero