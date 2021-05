Video Gol Highlights Genoa-Atalanta 3-4: Sintesi 15-5-2021

Video Gol e Highlights Genoa-Atalanta 3-4, 37° Giornata Serie A: palo di Masiello, la sblocca Duvan Zapata, raddoppio di Malinovskyi, tris di Gosens, segnano Shomurodov, che realizzerà una doppietta, e Pandev su rigore, poker di Pasalic

Non proprio tutto facile per l’Atalanta, che batte il Genoa allo Stadio Luigi Ferraris di Genova, conosciuto anche come Stadio Marassi, nel primo anticipo del sabato della trentasettesima giornata di Serie A, diciottesimo turno del girone di ritorno e penultimo di campionato.

E’ una vittoria fondamentale per i bergamaschi, che si qualificano matematicamente per la prossima edizione di Champions League, al di là del risultato delle altre pretendenti, approfittando anche della tranquillità dei liguri, che avevano già conquistato l’aritmetica certezza della salvezza.

Sintesi di Genoa-Atalanta 3-4

E’ un primo tempo a senso unico, disputato su ritmi abbastanza intensi. Gli ospiti prendono in mano il pallino del gioco ed iniziano un vero e proprio monologo, anche a causa dell’apatia dei padroni di casa, che non pressano aggressivi, non riescono a difendere compatti e non rispondono nemmeno in fase offensiva.

Eppure, iniziano meglio i padroni di casa, che si rendono pericolosi con Melegoni e prendono un palo con Masiello, i due ex della partita.

Gol sbagliati, gol subiti. Infatti, al 7′ minuto gli ospiti sbloccano il risultato con Duvan Zapata, su assist perfetto di Malinovskyi dopo una bella triangolazione.

I padroni di casa accusano il colpo, vanno in completa balia degli ospiti, che ne approfittano per accelerare, attaccare a testa bassa, macinare gioco ed occasioni con Hateboer e Gosens.

Al 26′ minuto gli ospiti raddoppiano con il solito Malinovskyi, con assist di Duvan Zapata, che resistuisce il favore di prima.

Gli ospiti non si accontentano, la vogliono chiudere subito e iniziano un tiro al bersaglio alla porta di Marchetti, che si salva sulle conclusioni di Duvan Zapata, Malinovskyi e Gosens.

Nel finale arriva il tris degli ospiti al 43′ minuto, firmato proprio da Gosens, che sfrutta al meglio la sponda di Hateboer sul cross di Malinovskyi.

Nel secondo tempo i padroni di casa provano a dare un senso alla propria partita segnando al 47′ minuto con Shomurodov, che approfitta del clamoroso errore di Djimsiti.

Peccato, però, purtroppo, che al 51′ minuto gli ospiti la chiudono definitivamente con Pasalic, questa volta su assist di Miranchuk.

Al 67′ minuto i padroni di casa segnano anche con Pandev, che trasforma il calcio di rigore fischiato dall’arbitro per fallo di mano di Gosens.

E addirittura al 84′ minuto i padroni di casa riaprono definitivamente la partita con la doppietta di Shomurodov, su assist di Portanova.

Tabellino di Genoa-Atalanta 3-4

Genoa (3-5-2): Marchetti; Onguéné, Radovanovic, Masiello; Ghiglione (51′ Portanova), Zajc (46′ Caso), Rovella, Melegoni (79′ Ebongue), Cassata (46′ Shomurodov); Pjaca, Destro (46′ Pandev). All. Ballardini

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, de Roon, Freuler (46′ Pessina), Gosens (76′ Palomino); Malinovskyi (51′ Lammers), Miranchuk; D. Zapata (46′ Pasalic). All. Gasperini

Arbitro: Marinelli di Tivoli

Gol: 9′ D. Zapata (A), 27′ Malinovskyi (A), 44′ Gosens (A), 48′ Shomurodov (G), 51′ Pasalic (A), 67′ rig. Pandev (G), 84′ Shomurodov (G)

Assist: Malinovskyi (A, 0-1), Zapata (A, 0-2), Hateboer (A, 0-3), Miranchuk (A, 1-4), Pandev (G, 3-4)

Ammoniti: Djimsiti, Toloi, Rovella

Espulsi: nessuno

