Video Gol Highlights Frosinone-Ternana 3-0: sintesi 26-12-2022

Risultato Frosinone-Ternana 3-0: i laziali, già sicuri del platonico titolo d’inverno, travolgono anche gli umbri e chiudono il girone d’andata al primo posto con 39 punti, con un ottimo +6 sulla Reggina e, soprattutto, un +9 sulle terze Bari e Genoa (che si affronteranno più tardi).

Mulattieri apre le marcature, Insigne mette la partita in ghiaccio e Garritano indirizza definitivamente la partita a favore del Frosinone.

Come detto, il Frosinone completa il girone d’andata in vetta e guadagna un bel gruzzolo sulle terze classificate, mentre la Ternana chiude al 7° posto in compagnia del sorprendente Sudtirol con 26 punti.

Sintesi Frosinone-Ternana 3-0

La prima frazione è a lungo priva di spunti importanti e occasioni, preferendo laziali ed umbri affidarsi al possesso, all’episodio e/o all’eventuale giocata del singolo.

Salvo qualche tiro tutt’altro che pericoloso, non accade granché fino al 38°: un improvviso ribaltamento di fronte a favore dei laziali permette a Rohden, controllato un lancio lungo, di crossare in area per il perfetto intervento di Mulattieri, che scaraventa la sfera sotto la traversa da due passi.

Tre minuti dopo, c’è la risposta della Ternana: Falletti batte una punizione dal limite che finisce a lato di poco. La partita non offre altro e il primo tempo va in archivio dopo un minuto di recupero.

La ripresa vede una Ternana meno passiva e che riesce a pareggiare subito con Partipilo, tuttavia in offside al momento dell’assist di Favilli. Si resta sull’1-0.

Il Frosinone capisce che un gol di scarto non basta contro una squadra offensivamente tra le più dotate del torneo e al primo attacco condotto verso la porta di Iannarilli fa centro: adesso assistman, Mulattieri si propone sulla fascia destra, salta Mantovani ed offre ad Insigne un bel pallone da spedire in rete; il fratello d’arte esegue alla perfezione con un sinistro preciso.

La Ternana non si scuote dopo aver incassato il secondo gol e così il Frosinone può difendersi ordinatamente per poi colpire al momento giusto: al 72°, appena entrato al posto di Caso, Garritano inventa un magnifico destro a giro sul palo lontano che tocca il legno e finisce in rete. Da notare come nessuno dei difensori rossoverdi gli chiuda lo specchio dandogli anche il tempo per prendere la mira.

Dopo il 3-0, la partita non ha più nulla da dire; c’è spazio per altre occasioni create dai padroni di casa, tutte sventate da Iannarilli, mentre ve n’è una per gli ospiti, sprecata malamente da Favilli. Non arrivano altre reti e così ci si avvia verso la conclusione, che arriva dopo quattro minuti di recupero.

Benissimo Mulattieri (7.5), decisivo con gol e assist, e bene Iannarilli (6), che evita guai peggiori con tre parate importanti nel finale. Male Partipilo (5), che non si accende mai.

Video Gol Highlights Frosinone-Ternana 3-0

Tabellino Frosinone-Ternana 3-0

Frosinone (4-3-3): Turati; Sampirisi, Kalaj (67′ Szyminski), Ravanelli, Frabotta; Rohden, Boloca, Lulic (76′ Oliveri); Insigne (87′ Bocic), Mulattieri (76′ Gori), Caso (67′ Garritano). Allenatore: Grosso

Ternana (4-3-1-2): Iannarilli; Diakité (68′ Defendi), Sorensen, Mantovani, Martella (68′ Corrado); Coulibaly (74′ Moro), Proietti (83′ Agazzi), Palumbo; Falletti (74′ Pettinari); Partipilo, Favilli. Allenatore: Andreazzoli

Marcatori: 38′ Mulattieri, 54′ Insigne e 72′ Garritano

Arbitro: Ferrieri Caputi

Ammoniti: Proietti, Diakité e Boloca