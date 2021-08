Video Gol Highlights Frosinone-Parma 2-2: sintesi 20-08-2021

Risultato Frosinone-Parma 2-2: laziali ed emiliani inaugurano il torneo con una bella partita con ben quattro reti, due per parte.

In vantaggio con Zerbin, il Frosinone viene rimontato da Tutino e Man, ma nel finale si salva con Charpentier.

Sintesi Frosinone-Parma 2-2

La partita è viva sin dall’inizio e a cominciare meglio sono gli emiliani, che al 16° costringono Ravaglia ad impegnarsi per sventare un pericoloso tiro sul suo palo scoccato da Tutino dopo una bella combinazione con Man.

I frusinati prendono a poco a poco le misure agli avversari e, dopo un incredibile liscio a porta vuota di Zerbin su un cross basso di Canotto con mancata presa di Buffon, trovano il vantaggio al 31° con un’azione identica, nei modi e nei protagonisti, con Buffon che non trattiene il cross permettendo ancora a Zerbin di farsi perdonare con il facile tocco a porta vuota.

Anche Buffon, successivamente, riesce a riscattarsi e in due occasioni: al 35° devia un insidioso tiro a pelo d’erba di Canotto scappato in ripartenza e al 37° vola all’incrocio sventando uno splendido sinistro di Ciano da venticinque metri.

Al 41°, esattamente dieci minuti dopo aver subito lo svantaggio, il Parma riesce a pareggiare nonostante la pressione avversaria: tutto nasce da un perfetto passaggio di Vazquez a Brunetta, che dalla trequarti serve a sua volta Tutino in area per il chirurgico sinistro sul quale Ravaglia è battuto.

La prima frazione non ha più granché da dire e termina senza recupero.

Ad inizio secondo tempo i padroni di casa sfiorano il nuovo vantaggio con un tiro di Zampano respinto ancora da Buffon, ma dal corner susseguente, al minuto 52, nasce la rete parmense: Brunetta intercetta il cross e parte in contropiede servendo perfettamente Man, che freddamente batte Ravaglia piazzando il pallone tra lui e il palo.

Quattro minuti dopo, un altro contropiede ducale rischia di abbattere definitivamente i laziali: stavolta è Man a rifinire l’azione a favore di Vazquez e l’italo-argentino, da fuori area, sfiora il palo lontano mancando il tris.

I ritmi della partita iniziano a calare a partire dalla metà della ripresa e così, nonostante la pressione notevole del Frosinone, non arrivano più emozioni fino all’89°: Charpentier, entrato venti minuti prima, stacca in totale solitudine sul cross di Tribuzzi e batte sul primo palo un Buffon qui non irreprensibile. La sfida non ha altro da dire e termina dopo quattro minuti di recupero.

Migliori in campo Charpentier (6.5), che salva i suoi da un esordio negativo, e Brunetta (7.5), che regala tanta qualità e due assist ai suoi. Male Ciano (5), pericoloso solo una volta, e Buffon (5), abbastanza colpevole sui gol.

Tabellino Frosinone-Parma 2-2

Frosinone (4-3-3): Ravaglia; Brighenti (61′ Cotali), Gatti, Szyminski, Zampano; Rohden (70′ Charpentier), Maiello, Boloca; Canotto (76′ Garritano), Ciano (77′ Iemmello), Zerbin (70′ Tribuzzi). Allenatore: Grosso

Parma (4-2-3-1): Buffon; Sohm, Osorio, Balogh, Gagliolo; Juric, Schiattarella (79′ Brugman); Man (86′ Iacoponi), Vazquez (79′ Camara), Brunetta; Tutino (66′ Benedyczak). Allenatore: Maresca

Marcatori: 31′ Zerbin, 41′ Tutino, 52′ Man e 89′ Charpentier

Arbitro: Irrati

Ammoniti: Balogh, Gatti e Gagliolo

Video Gol Highlights Frosinone-Parma 2-2

