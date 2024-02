Video Gol Highlights Frosinone-Milan 2-3: Sintesi 3-2-2024

Video Gol e Highlights Frosinone-Milan 2-3, 23° Giornata Serie A: segnano Giroud, Soule, Mazzitelli, Gabbia e Jovic

Il Milan batte il Frosinone allo Stadio Benito Stirpe di Frosinone nel secondo anticipo del sabato pomeriggio della ventitreesima giornata di Serie A, quarto turno del girone di ritorno.

Ottavo risultato utile consecutivo per i rossoneri, che riescono a vincere in contro rimonta contro i ciociari, che si fermano dopo due risultati utili consecutivi.

Sintesi di Frosinone-Milan 2-3

Out Baez, Bonifazi, Ghedjemis, Kalaj, Marchizza, Lusuardi, Oyono e Zortea per Eusebio Di Francesco, che schiera Gelli, Romagnoli, Okoli e Brescianini in difesa a protezione di Turati, in mediana ci sono Mazzitelli, Barrenechea e Harroui, mentre in attacco spazio a Soule, Kaio Jorge e Seck.

Non ci sono Caldara, Chukwueze, Kalulu, Mirante, Pobega, Thiaw e Tomori per Stefano Pioli, che conferma Gabbia in difesa con Calabria, Kjaer e Theo Hernandez davanti a Maignan, oltre a Adli in mediana con Loftus-Cheek e Reijnders, mentre in attacco ci sono i soliti Pulisic, Giroud e Leao.

E’ una partita piacevole nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi abbastanza intensi. Gli ospiti fanno maggiormente possesso palla, ma i padroni di casa rispondono con la stessa moneta e, soprattutto, sono bravi a chiudere tutti gli spazi.

Al 17′ minuto gli ospiti sbloccano il risultato con Giroud, che trova il gol del vantaggio con uno stacco imperioso di testa sul cross di Leao, lanciato a porta dal recupero palla di Loftus-Cheek.

Grande reazione dei padroni di casa, che prendono in mano il pallino del gioco costringendo Maignan alla grande parata su Seck e pareggiando al 24′ minuto con Soule, che trasforma il calcio di rigore fischiato dall’arbitro per fallo di mano di Leao.

Gli ospiti non ci stanno e prendono l’iniziativa con Pulisic e Reijnders, ma i loro tentativi sono troppo facili per Turati, che salva sul rimpallo Leao-Okoli, mentre viene ammonito Loftus-Cheek.

Succede di tutto e di più in un secondo tempo assolutamente folle, che si apre con le ammonizioni di Reijnders e Harroui e con le sostituzioni che vedono coinvolti Okafor e Bennacer subentrare a Loftus-Cheek e proprio l’olandese.

Al 64′ minuto i padroni di casa completano la rimonta con Mazzitelli al termine di una bellissima azione corale, ma errore di Maignan nella protezione del primo palo.

Gli ospiti pareggiano subito al 72′ minuto con Gabbia, che sfrutta la sponda di Giroud sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

Entrano Cheddira, Valeri, Lirola e Jovic al posto di Kaio Jorge, Harroui, Seck e Pulisic, ma gli ospiti dominano e riescono a completare la contro rimonta ribaltando il risultato all’81′ minuto proprio con Jovic, che sfrutta la clamorosa frittata della difesa avversaria.

Nel finale c’è spazio anche per Florenzi, subito ammonito, Musah, Ibrahimovic e Reinier al posto di Mazzitelli, Brescianini, Giroud e Calabria.

Highlights e Video Gol di Frosinone-Milan 2-3:

Tabellino di Frosinone-Milan 2-3

Marcatori: 17’ p.t. Giroud (M), 24’ p.t. rig. Soulé (F), 20’ s.t. Mazzitelli (F), 27’ s.t. Gabbia (M), 36’ s.t. Jovic (M).



Assist: 17’ p.t. Leao (M), 20’ s.t. Soulé (F), 27’ s.t. Giroud (M).



FROSINONE (4-2-3-1): Turati; Gelli, Okoli, Romagnoli, Brescianini (40’ s.t. Reinier); Mazzitelli (40’ s.t. Ibrahimovic), Barrenechea; Seck (31’ s.t. Valeri), Soulé, Harroui (31’ s.t. Lirola); Kaio Jorge (31’ s.t. Cheddira). All. Di Francesco.



MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria (40’ s.t. Florenzi), Kjaer, Gabbia, Hernandez; Adli, Reijnders (16’ s.t. Bennacer); Pulisic (34’ s.t. Jovic), Loftus-Cheek (16’ s.t. Okafor), Leao; Giroud (40’ s.t. Musah). All. Pioli.



Arbitro: Pairetto di Nichelino.



Ammoniti: 42’ p.t. Loftus-Cheek (M), 3’ s.t. Reijnders (M), 10’ s.t. Harroui (F), 49′ s.t. Bennacer (M).