Video Gol Highlights Frosinone – Lecce 1-1 e Sintesi 03-03-2024

Video Gol e Highlights di Frosinone – Lecce 1-1: finisce il parità il match al “Benito Stirpe” con le due squadre guadagnano un punto prezioso in ottica salvezza!

Si chiude con un pareggio 1 a 1 lo scontro diretto per la salvezza tra il Frosinone di Eusebio Di Francesco ed il Lecce di D’Aversa.

I padroni di casa passano in vantaggio nel recupero del primo tempo con Cheddira.

Il Lecce riacciuffa il pareggio nella ripresa con Krstovic su calcio di rigore dopo che l’arbitro ha fatto ripetere il penalty per invasione di area di un giocatore del Frosinone dopo che Rafia si era fatto parare il suo tiro dal dischetto.

Dopo 3 sconfitte consecutive il Lecce torna a muovere la classifica e si porta a 25 punti.

Il Frosinone resta un punto sotto a quota 24 insieme all’Udinese. I ciociari tornano a fare punti dopo 4 sconfitte consecutive.

La lotta salvezza si fa sempre più serrata con Cagliari e Verona che sono al terzultimo posto e hanno vinto portandosi a 23 punti.

Il Frosinone ha 1 punto di vantaggio sulle terzultime mentre il Lecce 2 quando mancano 11 giornate alla fine del Campionato.

Il prossimo fine settimana i ciociari saranno impegnati in trasferta contro il Sassuolo che è penultimo con 20 punti.

Il Lecce invece ospiterà il Verona al Via Del Mare in un altro scontro diretto per la salvezza!

Sintesi di Frosinone – Lecce 1-1:

Di Francesco schiera il suo Frosinone con il 4-3-3 con Cerofolini in porta e davanti a lui Romagnoli e Okoli centrali con Zortea a destra e Valeri a sinistra. A centrocampo c’è Mazzitelli in cabina di regia affiancato da Brescianini e Gelli. Il tridente d’attacco è formato da Cheddira, Soulè e Harroui.

D’Aversa schiera il suo Lecce con il solito 4-3-3 con Falcone tra i pali; difesa a 4 composta da Gendrey, Pongracic, Baschirotto e Gallo. A centrocampo ci sono Kaba, Ramadani e Oudin, il tridente d’attacco è formato da Almqvist, Krstoivic e Banda.

Dopo due minuti Di Francesco è costretto alla prima sostituzione per l’infortunio di Harroui. Per l’attaccante problema al bicipite femorale, al suo posto entra Reinier.

Prima occasione è per il Frosinone con Cheddira che prova il tiro ma Falcone si distende e devia in corner.

Al 14° Banda entra in area e dopo aver saltato un difensore calcia in porta ma Cerofolini para in due tempi.

Al 25° occasione per il Lecce con Pongracic che serve Krstocic che prova il tiro ma Cerofolini riesce a deviare.

Al 32° ci prova Almqvist ma ancora una volta il portiere del Frosinone si fa trovare pronto.



Al primo minuto di recupero del primo tempo il Frosinone passa in vantaggio!

Sugli sviluppi di un calcio piazzato dopo un batti e ribatti in area Cheddira arriva sul pallone e di sinistro mette in rete!

Al minuto 57 c’è un fallo in area su Krstovic e calcio di rigore per il Lecce.

Sul dischetto va Rafia che si fa parare il tiro da Cerofolini!

Ma il rigore dopo l’intervento del VAR è da ripetere perchè un calciatore del Frosinone era entrato in area prima del tiro.

Sul dischetto questa volta va Krstovic che di destro colpisce interno del palo ed il pallone termina in rete!

La reazione del Frosinone si fa sentire subito!

E dopo 2 minuti Gelli riceve palla in area e prova il tiro ma il pallone si stampa sulla traversa!

Al 70° ancora occasione per il Frosinone con Brescianini che da ottima posizione non trova la porta!

Al 74° Almqvist prova il tiro di sinistro ma è debole ed il portiere del Frosinone para senza problemi.

All’80° c’è un colpo di testa di Piccoli, subentrato a Krstovic, che termina alto!

All’89° il Frosinone si divora il gol del vantaggio!

Seck libera Kaio Jorge in area che da ottima posizione calcia male e Falcone para.

Dopo un minuto Seck prova il tiro a giro ed il pallone sfiora il palo.

In pieno recupero un miracolo di Falcone devia in corner un colpo di testa a colpo sicuro di Kaio Jorge!

Highlights e Video Gol di Frosinone – Lecce 1-1:

Tabellino di Frosinone – Lecce 1-1:

FROSINONE (4-3-3): Cerofolini; Zortea, Okoli, Romagnoli, Valeri; Brescianini (31’ s.t. Barrenechea), Mazzitelli, Gelli (31’ s.t. Ghedjemis); Soulé, Cheddira (41’ s.t. Kaio Jorge), Harroui (4’ p.t. Reinier, 41’ s.t. Seck). All. Di Francesco.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo; Kaba (16’ s.t. Gonzàlez), Ramadani, Rafia (22’ s.t. Oudin); Almqvist (31’ s.t. Blin), Krstovic (31’ s.t. Piccoli), Banda (22’ s.t. Sansone). All. D’Aversa.

Arbitro: Guida di Torre Annunziata.

Marcatori: 45’ p.t. Cheddira (F), 17’ s.t. rig. Krstovic (L).

Ammoniti: 43’ p.t. Reinier (F), 10’ s.t. Almqvist (L).