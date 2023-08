Video Gol Highlights Frosinone-Atalanta 2-1: Sintesi 26-8-2023

Video Gol e Highlights Frosinone-Atalanta 2-1, 2° Giornata Serie A: segnano Monterisi, Harroui e Zapata

Il Frosinone batte l’Atalanta allo Stadio Benito Stirpe di Frosinone nel primo anticipo del sabato della seconda giornata di Serie A.

Clamorosa vittoria dei ciociari, la prima in questa stagione e contro una big del calcio italiano, mentre i bergamaschi si fermano subito dopo la vittoria dell’esordio.

Sintesi di Frosinone-Atalanta 2-1

Out Turati e Kalaj per Eusebio Di Francesco, che schiera Cerofolini a porta, conferma Oyono in difesa con Monterisi, Romagnoli e Marchizza, lancia Barrenechea a centrocampo con Gelli, Mazzitelli e Harroui, mentre in attacco viene scelto Baez con Cheddira.

Non ci sono Hateboer, Toure, Soppy e Palomino per Gian Piero Gasperini, che conferma Kolasinac e Djimsiti in difesa con Scalvini a protezione di Musso, preferisce Ederson a centrocampo con Koopmeiners, De Roon, Zappacosta e Ruggeri, con la coppia d’attacco formata da Zapata e Lookman.

E’ una partita clamorosa nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi abbastanza intensi. Gli ospiti fanno possesso palla e costruiscono sulle fasce, ma i padroni di casa sono letali quando si fanno vedere in attacco.

Al 5′ minuto i padroni di casa sbloccano il risultato con Harroui, che trova il gol del vantaggio dopo aver sfruttato un errore degli avversari su palla in uscita.

Gli ospiti provano a reagire, prendono in mano il pallino del gioco e si riversano nella metà campo avversaria rendendosi pericolosi con Zappacosta, poco cinico sotto porta.

Al 24′ minuto i padroni di casa addirittura raddoppiano con Monterisi, il più lesto sugli sviluppi di un calcio piazzato di Baez.

Il gol sembra tagliare le gambe agli ospiti, che vanno un po’ in balia dei padroni di casa, bravissimi ad addormentare il gioco gestendo le forze in un finale pieno di ammonizioni, come dimostrano i gialli a Barrenechea e Lookman e De Roon.

Il secondo tempo si apre con l’entrata in campo di De Ketelaere e Zortea al posto di Lookman e Zappacosta.

E’ sin da subito grande assedio da parte degli ospiti, che iniziano un vero e proprio monologo contro padroni di casa completamente rintanati nella propria metà campo.

Al 56′ minuto gli ospiti tornano in partita con la bellissima rete di Zapata al termine di una bellissima azione corale.

FT | 1️⃣ª vittoria in campionato. 3️⃣ punti importanti.

Entrano Garritano, Scamacca, che mette a porta Scamacca, clamorosamente poco cinico sotto porta, Brescianini, Muriel, Bakker, Szyminski e Cuni al posto di Baez, Zapata, Barrenechea, Djimsiti, Ruggeri, Harroui e Chedira.

Nel finale è Scamacca a divorarsi il gol del pareggio di testa, prima della grande parata di Musso sul diagonale di Garritano.

Highlights e Video Gol di Frosinone-Atalanta 2-1:

Tabellino di Frosinone-Atalanta 2-1

Marcatori: 5’ p.t. Harroui (F), 24’ p.t. Monterisi (F), 11’ s.t. Zapata (A)



Assist: 11’ s.t. Ederson (A)



FROSINONE (4-3-3): Cerofolini; Oyono, Monterisi, Romagnoli, Marchizza; Gelli, Barrenechea (28’ s.t. Brescianini), Mazzitelli; Baez (15’ s.t. Garritano), Cheddira (36’ s.t. Cuni), Harroui (36’ s.t. Szyminski). All. Di Francesco



ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Scalvini, Djimsiti (30’ s.t. Muriel), Kolasinac; Zappacosta (1’ s.t. Zortea), Ederson, De Roon, Ruggeri (35’ s.t. Bakker); Koopmeiners; Lookman (1’ s.t. De Keteleare), Zapata (22’ s.t. Scamacca). All. Gasperini



Arbitro: Sacchi di Macerata.



Ammoniti: 28’ p.t. Barrenechea (F), 39’ p.t. Lookman (A), 48’ p.t. Scalvini (A)