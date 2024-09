Video Gol Highlights Francia-Italia 1-3: sintesi 06-09-2024

Highlights e Video Gol di Francia-Italia 1-3, 1° giornata Nations League: l’esordio nella competizione, nel vecchio “Parco dei Principi”, è magnifico, nonostante l’inizio traumatico. E’ una vittoria di grande spessore e dal peso enorme, che cancella, forse, le scorie lasciate dal vergognoso Europeo. Il gol è un regalo, ma poi riusciamo a tenere a bada le punte e annulliamo Mbappé, oltre ovviamente a infilzare tre volte i Bleus.

Barcola si sorprende dopo quindici secondi, ma restiamo a galla e alla mezz’ora Dimarco inventa il pareggio. Ad inizio ripresa lo spettacolo continua con le prodezze di Frattesi e Raspadori.

Siamo in testa con 3 punti insieme al Belgio (3-1 a Israele) e martedì affronteremo gli israeliani a Budapest (per motivi di sicurezza Israele giocherà lì le proprie partite casalinghe).

La Sintesi di Francia-Italia 1-3

La partita inizia malissimo: la nostra fascia destra soffre oltremodo i dirimpettati francesi e dopo quattordici secondi spianiamo loro la strada a causa di un errore di Di Lorenzo che permette a Barcola di involarsi verso la nostra porta e di segnare indisturbato il suo primo gol in Nazionale.

il primo quarto d’ora è di inaudita sofferenza, appena interrotta al 6° da una colossale occasione per noi: un buon cross dalla destra arriva sul secondo palo e raggiunge Frattesi, che da buona posizione e non marcato coglie una clamorosa traversa, mentre Retegui non riesce a ribadire il pallone verso la porta spedendolo oltre la traversa.

Prima e dopo, tanta Francia e grandi spazi per le avanzate degli esterni sinistri e una grossa pccasione per Mbappé sventata da Donnarumma. Pian piano, però, le parti si invertono e così i francesi sbagliano molto, mentre noi ci ritroviamo e facciamo bene, ma senza creare ulteriori occasioni fino alla mezz’ora.

In quel momento, infatti, troviamo il pareggio, meritato, con una combinazione spettacolare tra Dimarco e il figliol prodigo Tonali, il cui triangolo di prima intenzione culmina con il meraviglioso sinistro al volo dell’interista diretto nell’angolo alto.

Il rimanente quarto d’ora trascorre senza ulteriori emozioni e va in archivio senza nemmeno un secondo di recupero.

La ripresa inizia ancora meglio per noi grazie al pressoché immediato e meritato vantaggio da parte nostra: al minuto 51 Retegui scappa a destra e il suo traversone basso è perfetto per il colpo vincente di Frattesi, inseritosi in area alla perfezione.

La reazione francese è veemente e si sviluppa in discese su entrambe le fascie, ma i nostri difensori fanno buona guardia e il pallone torna a noi quasi sempre. Poco dopo una di queste discese avversarie, al minuto 59 abbiamo una chance per il tris, un gran colpo di testa di Frattesi su azione d’angolo che solo un miracolo di Maignan toglie dalla porta.

Un quarto d’ora dopo, l’1-3 arriva ed è indiscutibile: il nuovo entrato Udogie fugge a sinistra, s’incunea tra gli avversari e serve Raspadori, il cui aggiramento di Saliba è tanto bello quanto propedeutico al tocco vincente che batte ancora il portiere di casa.

Tolto un gran sinistro terminato d’un soffio a lato da parte di Griezmann, la Francia attacca disordinatamente e crea poco o nulla di pericoloso. Le punte transalpine rimbalzano continuamente sui nostri difensori fino al triplice fischio che giunge dopo cinque minuti di recupero.

Video Gol e Highlights di Francia-Italia 1-3

Il Tabellino di Francia-Italia 1-3

Francia (4-2-3-1): Maignan; Clauss (77′ Koundé), Konate, Saliba, Hernandez; Fofana (58′ Koné), Kanté (77′ Zaire-Emery); Griezmann (77′ Thuram), Olise (58′ Dembelé), Barcola; Mbappé. CT: Deschamps

Italia (3-5-1-1): Donnarumma; Calafiori (71′ Buongiorno), Bastoni, Di Lorenzo; Cambiaso, Frattesi (61′ Udogie), Ricci, Tonali, Dimarco (81′ Brescianini); Pellegrini (46′ Raspadori), Retegui (81′ Kean). CT: Spalletti

Marcatori: 1′ Barcola, 30′ Dimarco, 51′ Frattesi e 74′ Raspadori

Arbitro: Scharer (SVI)

Ammoniti: Retegu e, Koné

