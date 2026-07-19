Video Gol e Highlights di Francia – Inghilterra 4-6: termina con una goleada la Finale per il 3° posto con gli inglesi che terminano il primo tempo in vantaggio 4 a 0. Nella ripresa la Francia si riporta sotto 3-4 con una doppietta di Mbappè ma poi ci pensa Bellingham a ristabilire le distanze.

Una partita fuori da ogni logica, dieci gol, una rimonta sfiorata e un finale da copertina.

Francia-Inghilterra 4-6 entra di diritto tra le gare più spettacolari del Mondiale 2026.

I Tre Leoni chiudono al terzo posto dopo una sfida dominata nel primo tempo, riaperta clamorosamente dalla Francia nella ripresa e poi sigillata nel recupero da Jude Bellingham.

La squadra di Tuchel va avanti 4-0 all’intervallo con Rice, Konsa e la doppietta di Saka, ma nella ripresa la Francia si risveglia con Mbappé, Barcola e Dembélé. Il rigore di Saka sembra mettere al sicuro il risultato, poi Dembélé riapre tutto al 96’. All’ultimo assalto, però, Bellingham parte in campo aperto e chiude definitivamente la partita.

Cronaca di Francia – Inghilterra 4-6:

Cronaca 1° Tempo:

1’ – Si parte a Miami

Primo pallone gestito dalla Francia, ma l’Inghilterra entra subito in campo con grande aggressività.

3’ – GOL INGHILTERRA, 0-1: Rice sblocca subito

Errore pesantissimo di Doué nella propria metà campo. Declan Rice recupera, avanza fino ai 25 metri e lascia partire un destro violento che batte Maignan. Francia subito costretta a rincorrere.

4’ – Record sfiorato per Rice

Il gol di Rice arriva dopo poco più di due minuti: è una delle reti più rapide della storia inglese ai Mondiali, seconda solo a quella di Bryan Robson contro la Francia nel 1982.

7’ – Inghilterra ancora pericolosa

La Francia è in grande difficoltà. Rashford riceve in area e calcia di prima intenzione, ma la conclusione viene deviata in calcio d’angolo.

10’ – Tre Leoni padroni del campo

L’Inghilterra mantiene il controllo del possesso e impedisce alla Francia di ripartire con continuità.

11’ – Prima risposta francese

Cherki riceve in buona posizione e calcia verso la porta, ma Dean Henderson risponde presente. Sulla respinta arriva Zaire-Emery, che però non riesce a inquadrare lo specchio.

12’ – Gol annullato all’Inghilterra

Saka trova la rete, ma la posizione di partenza è irregolare. Fuorigioco netto e punteggio che resta sullo 0-1.

18’ – GOL INGHILTERRA, 0-2: Konsa di testa

Sul corner battuto da Declan Rice, Ezri Konsa sovrasta Rabiot e colpisce di testa. Maignan non può arrivarci: l’Inghilterra raddoppia e mette già la gara in salita per Deschamps.

19’ – Inghilterra dominante sui piazzati

Quello di Konsa è il quinto gol di testa dell’Inghilterra nel torneo: un dato che conferma la forza dei Tre Leoni sulle palle inattive.

22’ – Mbappé prova a svegliare la Francia

Il capitano francese cerca la giocata personale, ma il tiro termina largo. La Francia fatica a trovare ritmo e profondità.

23’ – Hydration break

Prima pausa per rifiatare. Deschamps prova a riordinare una squadra apparsa fragile e sorpresa dall’intensità inglese.

28’ – Mbappé vicino al gol, ma è fuorigioco

L’attaccante francese calcia verso la porta, Guehi salva sulla linea, ma l’azione viene fermata per fuorigioco.

29’ – Rice protagonista anche da assist-man

Declan Rice conferma il suo peso totale nella partita: dopo il gol, anche un assist da corner per il raddoppio inglese.

34’ – Rashford show, Maignan evita il tris momentaneo

Rashford salta Zaire-Emery con un tunnel e calcia con potenza. Maignan respinge, ma l’azione era comunque sospetta per possibile posizione irregolare.

37’ – GOL INGHILTERRA, 0-3: Saka firma il tris

La Francia crolla. L’Inghilterra insiste, Saka calcia una prima volta, poi Rashford partecipa all’azione e il pallone torna ancora all’esterno dell’Arsenal, che trova il varco giusto e batte Maignan.

41’ – Francia in difficoltà storica con Deschamps

Per la squadra di Deschamps è una delle rare partite con tre gol di svantaggio. La Francia appare irriconoscibile, soprattutto nella gestione difensiva.

43’ – Nessuna reazione vera dei Bleus

La Francia non riesce a cambiare ritmo. L’Inghilterra resta compatta e continua a trovare spazio tra le linee.

45’+1 – Quattro minuti di recupero

L’arbitro assegna quattro minuti extra nel primo tempo.

45’+1 – GOL INGHILTERRA, 0-4: Saka ancora letale

Azione praticamente fotocopia. Eberechi Eze imbuca per Bukayo Saka, dimenticato da Theo Hernandez. L’esterno inglese entra in area e batte ancora Maignan. Francia travolta prima dell’intervallo.

45’+5 – Fine primo tempo: Francia sotto 0-4

L’arbitro manda le squadre negli spogliatoi. Il parziale è clamoroso: Francia 0, Inghilterra 4. Nessuno avrebbe immaginato un primo tempo così netto.

Cronaca 2° Tempo:

46’ – Subuito quattro cambi per la Francia

Deschamps prova a scuotere i suoi. Entrano Dembélé, Barcola, Digne e Upamecano. Fuori Cherki, Doué, Theo Hernandez e Konaté.

46’ – Cambio anche per l’Inghilterra

Tuchel richiama Marcus Rashford e inserisce Ollie Watkins.

46’ – Inizia la ripresa

Pallone giocato dall’Inghilterra. La Francia cerca subito un atteggiamento diverso.

48’ – GOL FRANCIA, 1-4: Mbappé accorcia

La Francia trova subito il gol che riaccende l’orgoglio. Olise serve Kylian Mbappé, che davanti a Henderson non sbaglia. Il punteggio resta pesante, ma i Bleus entrano finalmente in partita.

50’ – Mbappé sale a nove gol nel torneo

Con questa rete, Mbappé entra in una dimensione statistica storica: nessuno segnava così tanto in una singola edizione dei Mondiali dai tempi di Gerd Müller.

51’ – Olise da record negli assist

L’assist per Mbappé conferma il Mondiale straordinario di Michael Olise, arrivato a quota sei passaggi vincenti.

52’ – Rabiot ci prova al volo

La Francia spinge. Rabiot calcia al volo, ma la conclusione termina sul fondo.

54’ – Eze sfiora un gol meraviglioso

L’inglese salta quattro avversari in velocità, arriva alla conclusione ma calcia fuori da posizione sbilanciata. Azione splendida, ma senza gol.

54’ – GOL FRANCIA, 2-4: Barcola dimezza lo svantaggio

La partita cambia volto. Mbappé inventa per Bradley Barcola, che si presenta davanti a Henderson e lo batte. La Francia passa dallo 0-4 al 2-4 in meno di dieci minuti.

59’ – Inghilterra chiamata alla calma

Tuchel chiede ai suoi di abbassare i ritmi e ritrovare ordine. La Francia ora ci crede davvero.

61’ – Mbappé entra nella storia del torneo

Il fuoriclasse francese raggiunge quota 13 partecipazioni dirette a gol tra reti e assist, numeri che lo avvicinano ai più grandi di sempre in una singola edizione mondiale.

64’ – Dembélé rientra sul mancino

Mbappé lo serve in profondità, Dembélé prova la conclusione ma il tiro è debole e centrale. Henderson blocca senza problemi.

66’ – Upamecano dalla distanza

Anche il difensore francese tenta il tiro da fuori. Henderson è attento e devia lateralmente.

66’ – GOL FRANCIA, 3-4: ancora Mbappé

La Francia è a un passo dall’impresa. Ancora Olise per Mbappé, ancora il numero 10 davanti a Henderson. Terzo gol francese nella ripresa e partita completamente riaperta.

69’ – Hydration break

Pausa fondamentale per l’Inghilterra, che deve fermare l’ondata francese e ritrovare lucidità.

71’ – Mbappé in doppia cifra mondiale

Il francese arriva in doppia cifra di reti nel torneo, traguardo che mancava in una singola Coppa del Mondo dai tempi di Gerd Müller.

74’ – Francia da record nella rimonta

I Bleus diventano la prima squadra da decenni a segnare almeno tre gol in una partita mondiale dopo essere stata sotto di quattro reti.

75’ – Olise sfiora il pareggio

Assist di Malo Gusto, conclusione di Olise e pallone fuori di pochissimo. Francia vicinissima al 4-4.

79’ – Doppio cambio Inghilterra

Tuchel inserisce Elliot Anderson per Ivan Toney e Jude Bellingham per Eberechi Eze.

81’ – Errore enorme di Olise

Occasione clamorosa per la Francia. Olise ha il pallone del pareggio, ma col destro calcia incredibilmente a lato.

83’ – Problema per Quansah

Tuchel cambia ancora: fuori il dolorante Jarell Quansah, dentro Reece James.

84’ – Mbappé dalla distanza

Il capitano francese cerca un altro gol da fuori area, ma il tiro è debole e finisce tra le braccia di Henderson.

86’ – Rigore per l’Inghilterra

Intervento ingenuo di Malo Gusto nella propria area. L’arbitro Valenzuela indica il dischetto: grande occasione per i Tre Leoni.

87’ – GOL INGHILTERRA, 3-5: Saka completa la tripletta

Bukayo Saka spiazza Maignan dal dischetto e riporta l’Inghilterra sul doppio vantaggio. Tripletta personale e risposta pesantissima nel momento più difficile.

89’ – Saka nella storia inglese

Saka diventa il secondo giocatore inglese a segnare una tripletta in una partita a eliminazione diretta del Mondiale dopo Geoff Hurst nella finale del 1966.

90’+1 – Sette minuti di recupero

La Francia ha ancora tempo per tentare l’ultimo assalto.

90’+1 – Cambio Francia

Fuori Malo Gusto, protagonista negativo nell’azione del rigore, dentro Jules Koundé.

90’+3 – Ultimo cambio Inghilterra

Tuchel inserisce Trevoh Chalobah al posto di Marc Guehi per proteggere il vantaggio.

90’+4 – Dembélé ci prova ancora

La Francia non si arrende. Dembélé calcia di destro, ma la conclusione viene rimpallata.

90’+6 – GOL FRANCIA, 4-5: Dembélé riapre tutto

La Francia torna a un solo gol di distanza. Ousmane Dembélé trova il guizzo giusto e batte Henderson. Finale completamente folle: mancano ancora due minuti.

90’+8 – GOL INGHILTERRA, 4-6: Bellingham chiude la partita

La Francia si sbilancia, l’Inghilterra riparte. Jude Bellingham si prende il campo con una cavalcata di 45 metri palla al piede e davanti a Maignan non sbaglia. È il gol che mette fine alla partita.

90’+9 – Triplice fischio: Inghilterra terza al Mondiale

Dopo un recupero infinito, l’arbitro fischia la fine. L’Inghilterra batte la Francia 6-4 e conquista il terzo posto al Mondiale 2026.

Video Gol Highlights Francia – Inghilterra 4-6:

Video online a breve

Saka trascina l’Inghilterra, Mbappé non basta alla Francia

Il grande protagonista inglese è Bukayo Saka, autore di una tripletta pesantissima. Prima colpisce due volte nel primo tempo, poi trasforma il rigore dell’87’ nel momento in cui la Francia sembrava pronta a completare la rimonta.

La Francia, invece, paga un primo tempo disastroso. La reazione della ripresa è stata enorme, guidata da Mbappé, Olise, Barcola e Dembélé, ma partire da 0-4 si è rivelato troppo anche per una squadra piena di talento.

Una finale terzo posto da record

Francia-Inghilterra non è stata una semplice finale per il terzo posto. È stata una partita totale, caotica, spettacolare, piena di errori e giocate individuali.

L’Inghilterra ha mostrato forza mentale dopo aver rischiato di buttare via quattro gol di vantaggio. La Francia ha dimostrato orgoglio, ma ha pagato una prima ora difensiva disastrosa.

Alla fine resta un risultato storico: Francia 4, Inghilterra 6. Una notte da dieci gol, con Saka nella storia e Bellingham a chiudere il Mondiale dei Tre Leoni con una corsa da campione.

Tabellino di Francia – Inghilterra 4-6:

FRANCIA (4-2-3-1): Maignan; Malo Gusto (90’+1′ Koundé), Ibrahima Konaté (45′ Upamecano), Lacroix, Theo Hernández (45′ Digne); Zaire-Emery, Rabiot; Olise, Cherki (45′ Ousmane Dembélé), D. Doué (45′ Barcola); K. Mbappé (c). C.T.: Deschamps.

INGHILTERRA (4-2-3-1): Dean Henderson; Quansah (83′ Reece James), Guéhi (90’+3’T. Chalobah), Konsa, Djed Spence; D. Rice (c), Morgan Rogers; Saka, E. Eze (79′ Jude Bellingham), Rashford (45′ Watkins); Toney (79′ Elliot Anderson). C.T.: Tuchel.

ARBITRO: Jesus VALENZUELA (VEN).

Marcatori: 3’ Rice 18’ Konsa 37’ Saka 45’+1 Saka 48’ Mbappé 54’ Barcola 66’ Mbappé 87’ Saka rig. 90’+6 Dembélé 90’+8 Bellingham

ASSIST: 18′ D. Rice, 37′ Rashford, 45’+1′ E. Eze, 48′, 66′ Olise, 54′ K. Mbappé, 90’+5′ Upamecano.