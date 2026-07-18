Calciomercato Roma, Gasperini chiede rinforzi immediati: servono esterni, qualità offensiva e alternative dopo il caso Celik. Summerville e Moreira restano i nomi caldi.

La Roma entra nella fase più delicata del mercato con una certezza: Gian Piero Gasperini non vuole aspettare ancora.

Il tecnico giallorosso ha mandato un messaggio chiaro alla società: la rosa ha bisogno di nuovi arrivi, soprattutto sugli esterni e nel reparto offensivo, ma senza rompere gli equilibri economici.

È questo il punto centrale del nuovo corso romanista: alzare il livello, restare competitivi per la zona Champions, ma non tornare dentro una logica di ingaggi fuori scala.

La conferenza stampa di oggi e le parole degli ultimi giorni raccontano una Roma ancora incompleta.

Gasperini ha spiegato che il mercato di giugno è stato condizionato dal Mondiale, ma ora si aspetta un’accelerazione. L’obiettivo è consolidarsi in alto, perché la Champions resta la chiave per aumentare ricavi e forza economica del club.

Gasperini chiede accelerazione: la Roma non può restare a metà

Il messaggio di Gasperini è semplice: la Roma non può iniziare la stagione con una rosa sospesa. Il tecnico ha accettato la sfida giallorossa con l’idea di costruire una squadra intensa, aggressiva e verticale, ma per farlo servono giocatori adatti al suo calcio.

Non bastano nomi generici. Servono esterni capaci di saltare l’uomo, quinti con gamba, alternative offensive, calciatori pronti a sostenere ritmi alti e duelli continui. Il mercato della Roma, quindi, non è soltanto una questione numerica. È una questione di caratteristiche.

Gasperini vuole una squadra meno lenta, più profonda, più feroce nella metà campo avversaria. Una Roma capace di cambiare passo, attaccare l’area con più uomini e non dipendere soltanto dall’invenzione dei singoli.

Summerville resta il nome forte, ma la Roma fissa il tetto

Il nome più caldo resta Crysencio Summerville. L’esterno del West Ham è considerato uno dei profili più vicini al calcio di Gasperini: rapido, tecnico, forte nell’uno contro uno e abituato a giocare partendo largo per poi entrare dentro il campo. La Roma sta preparando un investimento importante, con cifre che oscillano tra i 40 e i 45 milioni, bonus compresi, per provare a convincere il club inglese.

La novità, però, non riguarda solo il cartellino. Il vero nodo è l’ingaggio. La Roma non vuole entrare in una corsa al rialzo e ha già fatto capire che non intende superare certi parametri. Secondo gli ultimi aggiornamenti, Summerville avrebbe ridotto le pretese rispetto alla richiesta iniziale vicina ai 6 milioni a stagione, ma l’intesa definitiva non è ancora stata raggiunta.

È qui che il mercato romanista incrocia la nuova linea societaria: prendere giocatori forti sì, ma senza creare squilibri nello spogliatoio. Gasperini vuole rinforzi, ma anche lui sa che una squadra competitiva non si costruisce solo con un grande colpo. Si costruisce con coerenza.

Moreira, Nusa e le alternative: non esiste solo Summerville

La Roma non può permettersi di restare bloccata su un solo nome. Per questo il lavoro di D’Amico procede su più tavoli. Oltre a Summerville, restano vive le piste legate a Diego Moreira, Antonio Nusa e ad altri profili giovani, esplosivi e con margine di crescita.

Moreira piace perché ha gamba, tecnica e prospettiva. Nusa intriga per la sua capacità di creare superiorità, anche se i costi e la concorrenza possono complicare l’operazione. L’idea della Roma è chiara: Gasperini ha bisogno di esterni offensivi veri, non di adattati.

Secondo Il Romanista, la società sta lavorando proprio sugli esterni richiesti con forza dal tecnico, perché il nuovo sistema ha bisogno di giocatori capaci di dare ampiezza, profondità e qualità negli ultimi trenta metri.

La differenza rispetto al passato è che la Roma non vuole riempire la rosa tanto per farlo. Gasperini ha già fatto capire di preferire pochi innesti, ma funzionali. Meglio un giocatore giusto che tre mezze soluzioni.

Il caso Celik cambia tutto sulle fasce

Il tema più urgente riguarda le corsie laterali. Il mancato rinnovo di Zeki Celik, finito poi alla Juventus, ha tolto alla Roma un jolly tattico importante. Non perché il turco fosse insostituibile in senso assoluto, ma perché dava copertura in più ruoli: terzino, braccetto, esterno più prudente.

Ora la Roma deve intervenire con maggiore decisione. Secondo il Corriere dello Sport, senza Celik la rivoluzione sulle fasce diventa ancora più profonda e gli acquisti necessari possono diventare addirittura tre, non uno solo.

Questo è il punto che preoccupa Gasperini. Il suo calcio vive sulle catene laterali. Se mancano interpreti affidabili, tutto il sistema perde forza. La Roma non può pensare di affrontare campionato, coppe e obiettivo Champions con soluzioni contate o improvvisate.

D’Amico deve consegnare una Roma più adatta a Gasperini

Il lavoro del direttore sportivo non è semplice. La Roma deve comprare, ma anche controllare i conti. Deve dare a Gasperini giocatori pronti, ma senza appesantire il monte ingaggi. Deve accelerare, ma senza farsi trascinare in aste pericolose.

La trattativa per Summerville racconta bene il problema: il giocatore è forte, piace al tecnico, può cambiare la qualità offensiva della squadra, ma costa tanto. E se su di lui dovessero inserirsi club di Premier League, la Roma rischierebbe di perdere il controllo dell’operazione.

Per questo la società si muove con una doppia strategia: affondo sul primo obiettivo, ma alternative pronte. La Roma non vuole arrivare ad agosto senza rinforzi e senza piano B.

Gasperini vuole giocatori pronti, non solo promesse

Il nuovo allenatore non ha chiesto soltanto giovani di prospettiva. Ha chiesto calciatori che possano incidere subito. Il progetto è ambizioso, ma non può essere rimandato di un anno. La Roma deve restare agganciata alla zona Champions e, per farlo, servono innesti utilizzabili immediatamente.

La differenza tra un mercato buono e un mercato incompleto sarà proprio questa: non il numero degli acquisti, ma il loro impatto reale. Gasperini ha bisogno di esterni che reggano il campo, attaccanti che attacchino l’area, centrocampisti capaci di correre in avanti e difensori abituati a giocare alti.

Negli ultimi anni la Roma ha cambiato tanto, ma non sempre ha costruito una rosa equilibrata. Ora il tecnico vuole una squadra più corta, più chiara, con gerarchie precise e meno doppioni.

La Champions come obiettivo e come necessità economica

Gasperini ha legato il tema tecnico a quello economico: restare dentro la Champions significa poter crescere. Non è solo ambizione sportiva, è sostenibilità. La Roma deve tornare stabilmente in alto per aumentare i ricavi, rendere il mercato più semplice e trattenere i giocatori migliori.

È per questo che il mercato estivo pesa più del normale. Un avvio lento, con rosa incompleta, rischierebbe di complicare subito la corsa ai primi posti. Gasperini lo sa e per questo chiede tempi rapidi.

Il tecnico non vuole arrivare a fine agosto con giocatori ancora da inserire, schemi da riscrivere e gerarchie da reinventare. Vuole lavorare ora, nel ritiro, con più pezzi possibili già a disposizione.

Il vero nodo: investire senza perdere equilibrio

La Roma ha bisogno di rinforzi, ma non può permettersi di sbagliare. Dopo il caso Celik, il club ha capito che le situazioni lasciate aperte possono trasformarsi in beffe. Dopo le richieste di Gasperini, ha capito che il tempo è diventato un fattore decisivo.

Summerville resta il grande nome per accendere l’attacco. Moreira e Nusa sono alternative o possibili incastri complementari. Sulle fasce servono almeno due innesti veri, forse tre se il club vorrà coprire ogni uscita. In mezzo, ogni eventuale cessione pesante può cambiare il budget.

Il mercato della Roma, quindi, non è più una semplice ricerca del colpo. È una corsa contro il tempo per consegnare a Gasperini una squadra credibile, pronta e coerente con il suo calcio.

Il segnale di Gasperini: “comprate bene, ma comprate adesso”

La frase non è stata detta così, ma il senso è quello. Gasperini non pretende spese senza logica. Non chiede ingaggi folli. Non vuole una rosa gonfiata. Vuole però giocatori veri, scelti per il suo modo di giocare e presi in tempo per costruire una Roma competitiva.

La società adesso deve rispondere. Ryan Friedkin e D’Amico sono davanti al primo vero esame del nuovo ciclo: trasformare le richieste dell’allenatore in operazioni concrete.

Perché Gasperini può cambiare mentalità, intensità e identità. Ma senza esterni, senza alternative offensive e senza rinforzi mirati, anche il suo calcio rischia di restare incompleto.

La Roma ha già capito cosa serve. Ora deve dimostrare di poterlo prendere.