Video Gol Highlights Francia-Belgio 1-0: sintesi 01-07-2024

Il Risultato di Francia-Belgio 1-0, ottavi di finale Euro 2024: uno sfortunato autogol mette probabilmente fine all’epoca della Generazione d’Oro belga e manda i francesi ai quarti di finale contro Portogallo o Slovenia.

Vertonghen devia una conclusone di Kolo Muani e decide il match.

La Sintesi di Francia-Belgio 1-0

La prima frazione è agonisticamente intensa, forse troppo se consideriamo i tre cartellini gialli ad altrettanti francesi in venticinque minuti (uno di questi, Rabiot, era diffidato e salterà l’eventuale quarto di finale), gradevole per ritmo anche se le occasioni latitano.

Più Francia che Belgio nella prima metà, ma la prima occasione è per i Diavoli Rossi al 24°: De Bruyne, un pericolo sui calci di punizione, quasi sorprende Maignan con una conclusione perfida che il portiere del Milan para affannosamente con il piede.

La prima vera chance la crea la Francia al 34°: Koundé si lancia sulla fascia destra e crossa e Thuram si divora il gol mandando la sfera clamorosamente fuori malgrado la distanza ravvicinata.

Negli ultimi dieci minuti i francesi fanno la partita e cercano la rete sfruttando anche i molti errori belgi, ma l’imprecisione regna sovrana. Interessanti gli spunti di Tchouameni, che in due occasioni cerca di tirar giù la porta con le sue bordate con esiti rivedibili, e anche quello di Hernandez, sul cui traversone per Thuram arriva prima Casteels.

Dopo un minuto di recupero, il signor Nyberg fischia la fine della prima frazione.

Molte, invece, le chance per i transalpini nella ripresa. Al 49° l’attivissimo Tchouameni calcia ancora da fuori e una deviazione di Faes manda la sfera in corne, al 51° Koundé e Thuram sono di nuovo protagonisti come alla mezz’ora del primo tempo e con lo stesso esito (colpo di testa dell’interista e palla alta di poco) e, infine, al 53° Mbappé si invola verso la porta belga e calcia alto di poco.

Al 61° Carrasco semina il panico nella metà campo francese e provvidenziale è la scivolata di Hernandez proprio mentre il belga si appresta a entrare in area e calciare.

Altre due conclusioni francesi da registrare, entrambe imprecise di Tchouameni e Griezmann, poi un tiro di Lukaku ben parato da Maignan e al 74° un tiro di Saliba ancora una volta a lato di molto poco.

Al 78° Koundé offre l’ennesimo pallone buono, anche se era intenzionato a servire Griezmann e non Mbappé, ma ancora una volta la nuova stella del Real Madrid conclude senza inquadrare la porta.

I minuti passano e la pressione dei Bleus aumenta, anche se Maignan deve superarsi su un tiro di De Bruyne all’83°, ma all’85° giunge meritato il vantaggio: il nuovo entrato Kolo Muani si gira in area e una sfortunata deviazione di Vertonghen beffa Casteels. Poco altro accade e il match finisce dopo tre minuti di recupero.

Highlights e Video Gol di Francia-Belgio 1-0

Il Tabellino di Francia-Belgio 1-0

Francia (4-3-1-2): Maignan; Koundé, Saliba, Upamecano, Hernandez; Tchouameni, Kanté, Rabiot; Griezmann; Mbappé, Thuram (62′ Kolo Muani). CT: Deschamps

Belgio (4-4-2): Casteels; Castagne (88′ De Ketelaere), Faes, Vertonghen, Theathe; Carrasco (89′ Lukebakio), Onana, De Bruyne, Doku; Openda (63′ Mangala), Lukaku. CT: Tedesco

Marcatori: 85′ aut. Vertonghen

Arbitro: Nyberg (SVE)

Ammoniti: Tchouameni, Griezmann, Rabiot (salta la prossima), Vertonghen e Mangala

