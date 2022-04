Video Gol Highlights Fiorentina-Venezia 1-0: Sintesi 16-4-2022

Video Gol e Highlights Fiorentina-Venezia 1-0, 33° Giornata Serie A: decide Torreira

La Fiorentina batte di misura il Venezia allo Stadio Artemio Franchi di Firenze nella trentatreesima giornata di Serie A, quattordicesimo turno del girone di ritorno.

Terza vittoria consecutiva per i toscani, che allungano a sei i risultati utili consecutivi portandoli a quota cinquantasei punti e ad un solo punto dal quinto posto, ovviamente in attesa delle altre partite di questo turno di campionato.

Prosegue la crisi profonda dei lagunari, che registrano la settima sconfitta consecutiva in campionato, rimangono terzultimi a quota ventidue punti, a meno sei dalla zona salvezza e con la consapevolezza che solo vincendo il recupero potranno rilanciarsi e tentare di uscire da questo impasse.

Sintesi di Fiorentina-Venezia 1-0

Non ce la fa Bonaventura per Vincenzo Italiano, che recupera Torreira in una mediana completata da Castrovilli e Maleh, mentre in difesa solo panchina per Odriozola, visto che viene confermato Venuti al fianco di Igor, Milenkovic e Biraghi davanti a Terracciano. In attacco confermato Cabral con Nico Gonzalez e chance importante per Ikone.

Tantissime assenze per Paolo Zanetti, che deve fare a meno di Vacca, Sigurdsson, Romero, Lezzerini, Cuisance e Ampadu. A porta confermato Maenpaa, mentre in difesa viene concessa una chance importante per Mateju a completare il reparto con Caldara, Ceccaroni e Haps. In mediana tornano Tessmann e Busio al fianco i Crnigoj, mentre in attacco il tridente è formato da Okereke e Johnsen alle spalle del rientrante Henry.

E’ una bellissima partita nel primo tempo, disputato su ritmi abbastanza intensi. I padroni di casa fanno possesso palla, mentre gli ospiti si difendono dietro la linea della palla con compattezza per chiudere tutti gli spazi.

Sono scatenati Cabral e Nico Gonzalez, ma manca un po’ di cinismo e Maenpaa fa buona guardia, mentre è il palo a fermare Ikone sul più bello e viene ammonito Haps.

Al 30′ minuto i padroni di casa sbloccano il risultato trovando il gol del vantaggio con il solito Torreira, che risolve una mischia tra Cabral e Tessmann in area di rigore su sviluppi di un calcio piazzato di Biraghi.

Dopo il giallo a Okereke, non sembra cambiare comunque il copione della partita, visto che gli ospiti faticano a rispondere alla mole di gioco dei padroni di casa, che provano ad approfittare del momento per spingere sull’acceleratore.

Nel finale, infatti, i padroni di casa si rendono più volte pericolosi con gli imprecisi Igor e Maleh, che non riescono a trovare la porta da ottima posizione, mentre Maenpaa è attento su Castrovilli.

Il secondo tempo si apre con l’entrata in campo di Kiyine, subito ammonito tra l’altro, e Aramu al posto di Johnsen e Tessmann, poi anche Sottil e Duncan, che subentrano per Ikone e Maleh.

I ritmi di gioco calano vertiginosamente, visto che i padroni di casa si limitano a gestire il risultato con un possesso palla molto lento e avvolgente, mentre gli ospiti non riescono a reagire.

Entrano anche Amrabat, Fiordilino e Nsame al posto di Castrovilli, Crnigoj e Okereke, mentre vengono ammoniti Sottil e Duncan.

Nel finale c’è tempo ancora per l’entrata in campo di Piatek e Peretz, che viene anche ammonito, al posto di Busio e Cabral, mentre viene comminato un giallo anche a Torreira e Venuti.

Highlights e Video Gol di Fiorentina-Venezia 1-0:

Tabellino di Fiorentina-Venezia 1-0

Marcatori: 30’ p.t. Torreira

Assist:

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Maleh (23’s.t. Duncan), Torreira, Castrovilli (32’s.t Amrabat); N. Gonzalez, Cabral (42’s.t. Piatek), Ikonè (23’s.t. Sottil). All.: Italiano.

Venezia (4-3-3): Mäenpää; Mateju, Caldara, Ceccaroni, Haps; Crnigoj (33’s.t Fiordilino), Busio (42’st. Peretz), Tessmann (12’ s.t Aramu); Okereke (33’s.t Nsame), Henry, Johnsen (1’s.t. Kiyine). All. P.Zanetti.

Arbitro: Abisso di Palermo

Ammoniti: 29’ p.t Haps, 36’ p.t. Okereke, 12’ s.t. Kiyine, 34’ s.t. Sottil, 38’s.t. Duncan, 90’+2 Torreira, 90’+5 Venuti

Espulsi: