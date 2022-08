Video Gol Highlights Fiorentina-Twente 2-1: sintesi 18-8-2022

Video gol-highlights Fiorentina-Twente 2-1: decidono i gol di Gonzalez, in apertura, e Cabral. Cernym da subentrato, accorcia il risultato.

Fiorentina-Twente 2-1, i “Viola” si aggiudicano il primo round dei preliminari di Conference League.

Partita apparentemente in discesa per gli uomini di Italiano, che vanno subito in vantaggio con Gonzalez, e raddoppiano con Cabral.

Il Twente entra motivato nella ripresa, e accorcia le distanze con Cerny, entrato al posto di Pleguezelo per dar manforte all’attacco.

Un gol che tiene aperti i discorsi in vista del ritorno, anche se i toscani sono sembrati superiori agli avversari.

La sintesi di Fiorentina-Twente 2-1

Parte a razzo la Fiorentina: Sottil, con un pregevole colpo di tacco, libera la corsa di Biraghi. Il laterale crossa in mezzo, e premia la testa di Gonzalez per il vantaggio viola.

NICO CHE GOOOLLL pic.twitter.com/4jJAZ28Yp3 — ACF Fiorentina (@acffiorentina) August 18, 2022

La squadra di Italiano sfonda sempre sulla corsia mancina: Venuti serve Sottil, che tira al volo. Respinta di Unnerstall, sulla quale si avventa Amrabaat. Tiro al lato.

Ancora i gigliati pericolosi: Sottil, in area, viene affrontato da un difensore olandese. Messo giù, l’arbitro fa proseguire.

La fascia destra del Twente soffre tanto, e Sottil può ancora liberare la sua corsa in contropiede. Cross nel mezzo sul quale arriva Duncan. Il tiro finisce alto.

I “Viola” continuano ad attaccare: Biraghi, su calcio piazzato dalla destra, mette in mezzo per Gonzalez. Unnerstall blocca in presa alta.

Il raddoppio dei gigliati arriva sempre dalla sinistra: Biraghi lancia Sottil, che mette nel mezzo pescando Cabral. L’attaccante si avventa sul pallone e firma il 2-0.

Non si ferma la squadra di Italiano, pericolosa ancora da angolo: ci prova Cabral, col destro, ma mette fuori.

Squillo del Twente su punizione, con Mlap: il tiro, dal limite dell’area, finisce fuori. Ancora Cabral, sul finire di tempo, sfiora il tris da azione d’angolo. Unnerstall salva la porta.

Il Twente inizia la ripresa in modo più intraprendente. Costringe la Fiorentina ad abbassare il proprio baricentro, ma non riesce a creare pericoli. La “Viola” ci prova con un sinistro di Venuti, di poco al lato.

Italiano inserisce forze fresche, con gli ingressi di Mandragora e Ikoné, ma poi subisce il gol di Cerny: lanciato in verticale, l’attaccante anticipa i difensori avversari e infila Terracciano nell’uno contro uno.

Nell’occasione è Biraghi, autore fin lì di un’ottima gara, a tenere in gioco l’attaccante avversario, vanificando la trappola dell’offside.

64' GOAL!!! GOAL!!! GOAL!!!



Vaclav Cerny scoort de 2-1 na een goede pass van Gijs Smal. #fiotwe (2-1) — FC Twente (@fctwente) August 18, 2022

Italiano risponde con l’innesto di alcune forze fresche, inserendo Jovic per Cabral. Nonostante i cambi, il Twente continua a controllare il match, alla caccia del pari, ma la Fiorentina fa ottima guardia.

Gli sforzi della squadra olandese risultano vani, tanto che gli uomini di Jans non si affacciano mai dalle parti di Terracciano.

La squadra di Italiano si aggiudica il primo round di questi preliminari. Tra una settimana, il ritorno.

Highlights e Video gol di Fiorentina-Twente 2-1

Il tabellino di Fiorentina-Twente 2-1

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti (Dodo 86′), Milenkovic, Nastasic, Biraghi; Duncan (Mandragora 61′), Amrabat, Maleh; Gonzalez (Kouame 86′), Cabral (Jovic 70′), Sottil (Ikoné 61′).

Allenatore: Italiano

A disposizione: Gollini, Bianco, Dodo, Quarta, Ranieri, Terzic, Mandragora, Benassi, Ikonè, Saponara, Jovic, Kouame

TWENTE (4-3-3): Unnerstall; Brenet, Propper, Pleguezelo (Cerny 45′), Smal; Zerrouki, Vlap, Sadilek; Rots (Hilgers 45′), Van Wolfswinkel, Misidjan (Tzolis 76′)

Allenatore: Jans

A disposizione: Tyton, El Maach, Hilgers, Salah-Eddine, Everink, Kjolo, Cleonise, Steijn, Tzolis, Bruns, Cerny, Ugalde

Marcatori: 1′ Gonzalez (F), 33′ Cabral (F), 64′ Cerny (T)

Arbitro: Daniel Stefanski (Polonia)

Ammoniti: Smal (T), Milenkovic (F), Propper (T), Vlap (T), Cerny (T), Amrabat (F), Maleh (F)

Espulsi: