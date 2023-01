Video Gol Highlights Fiorentina-Sampdoria 1-0: Sintesi Coppa Italia 12-1-2023

Video Gol e Highlights Fiorentina-Sampdoria 1-0, Ottavi di finale Coppa Italia: segna Barak

La Fiorentina batte la Sampdoria allo Stadio Artemio Franchi di Firenze nella terza partita valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia.

Vittoria di misura per i toscani, che si qualificano ai quarti di finale, dove affronterà il Torino, eliminando i liguri.

Sintesi di Fiorentina-Sampdoria 1-0

Qualche sorpresa nell’undici schierato da Vincenzo Italiano, che schiera Ranieri e Terzic in difesa con Martinez Quarta e Dodò davanti al rientrante Gollini, conferma Duncan con Amrabat e Barak a centrocampo, mentre in attacco si rivede Jovic con Kouame e Ikone.

Subito titolari Contini e Zanoli per Dejan Stankovic, che ritrova Colley e Amione in difesa con Murillo e lancia Paoletti in mediana con Rincon e Verre e Montevago in attacco con Djuricic e Sabiri.

E’ una partita molto bella nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi abbastanza intensi. I padroni di casa fanno possesso palla, mentre gli ospiti si difendono con ordine e compattezza provando a chiudere tutti gli spazi.

Dopo il giallo a Sabiri, al 25′ minuto i padroni di casa sbloccano il risultato contro Barak, che trova il gol del vantaggio facendosi trovare al posto giusto al momento giusto su un cross di Terzic.

Gli ospiti sembrano accusare il colpo, si abbassano molto e vanno in completa balia dei padroni di casa che, dopo l’ammonizione di Amrabat, sfiorano più volte il raddoppio con Jovic, al quale al 37′ minuto viene annullata una rete per posizione di fuorigioco dal VAR, e Duncan, clamorosamente poco cinici.

Il secondo tempo si apre con l’entrata in campo di Augello e Lammers al posto di Verre e Montevago, ma non sembra cambiare il copione della partita.

Il grande protagonista è Contini, che fa il fenomeno su Kouame, che fa ammonire Murillo, mentre Jovic è ancora impreciso da buona posizione.

Girandola di cambi: dentro Bonaventura, Malagrida, Castrovilli, Biraghi, Leris, Yepes, Milenkovic, Nico Gonzalez, fuori Amrabat, Sabiri, Barak, Terzi, Zanoli, Paoletti, Martinez Quarta, Jovic.

Nel finale c’è ancora tempo per le due belle giocate di Djuricic e Nico Gonzalez, il giallo a Rincon e al 93′ minuto un rosso a Murillo per fallo sull’argentino.

Highlights e Video Gol di Fiorentina-Sampdoria 1-0:

Tabellino di Fiorentina-Sampdoria 1-0

Fiorentina (4-2-3-1): Gollini 6; Dodo 6,5, Quarta 6 (26′ st Milenkovic 6), Ranieri 6, Terzic 6,5 (37′ st Biraghi sv); Amrabat 6 (32′ st Bonaventura sv), Duncan 6,5; Ikoné 6, Barak 7 (37′ st Castrovilli sv), Kouamé 6; Jovic 5,5 (26′ st Gonzalez 6). A disp.: Cerofolini, Martinelli, Kayode, Venuti, Igor, Bianco, Di Stefano. All.: Italiano 6.



Sampdoria (3-4-2-1): Contini 6; Murillo 5, Colley 6, Amione 5,5; Zanoli 5,5 (19′ st Yepes 5,5), Rincon 6, Verre 5 (1′ st Augello 6), Paoletti 5,5 (19′ st Yepes 5,5); Djuricic 5,5, Sabiri 5 (32′ st Malagrida sv); Montevago 5,5 (1′ st Lammers 5). A disp.: Audero, Ravaglia, Vieira, Nuytinck, Winks. All.: Stankovic 5,5.



Arbitro: Paterna

Marcatori: 25′ Barak

Ammoniti: Amrabat (F); Sabiri, Rincon, Contini (S)

Espulsi: 47′ st Murillo (S) per somma di ammonizioni