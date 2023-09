Video Gol Highlights Fiorentina-Rapid Vienna 2-0: sintesi 31-08-2023

Risultato Fiorentina-Rapid Vienna 2-0: i toscani accedono alla Conference League dopo aver ribaltato la sconfitta di misura patita a Vienna una settimana fa.

Nico Gonzalez firma una doppietta fondamentale segnando una rete da rapace e una su rigore, un tiro pesantissimo messo in rete con una calma glaciale da far invidia.

Sintesi Fiorentina-Rapid Vienna 2-0

Gli austriaci sfiorano prestissimo il vantaggio, che avrebbe dato loro il raddoppio se consideriamo l’andata, grazie ad un guizzo di Mayulu, che all’8° minuto coglie la traversa con una girata dopo un rimpallo.

All’11° Grull, autore del gol su rigore che ha deciso l’andata, prova a concedere il bis con un potente tiro da fuori bloccato a terra da Terracciano.

La Fiorentina si desta poco dopo con un’azione che porta al tiro lontano, fuori di poco, di Biraghi, ma rischia ancora al 15° quando Grull si ritrova davanti a Terracciano e incredibilmente calcia altissimo graziando i viola.

Alla mezz’ora circa, sventato un insidioso tiro del solito Grull da parte del portiere di casa, è Nzola a divorarsi incredibilmente il vantaggio calciando addosso a Hedl dopo esser stato liberato davanti a lui da un gran tocco filtrante di Gonzalez.

Il finale di tempo è interamente di marca viola, arrivano occasioni per Nzola e Kouamé, ma manca la misura. Si va al riposo dopo due minuti di recupero.

Così come accaduto in apertura di partita, anche l’inizio della ripresa sembra preludere ad una gara propositiva dei viennesi, pericolosi in due circostanze con Mayulu, che prima calcia a lato da buona posizione e poi trova lo specchio della porta senza riuscire a battere Terracciano.

La Fiorentina, però, torna ad offendere vigorosamente e sfiora la rete con una bella azione personale di Kouamé culminata con il tiro di Gonzalez parato da Hedl.

La pressione non cala e al 59° il meritato vantaggio si concretizza: c’è una bella discesa di Kouamé con scarico per Biraghi, il cui cross provoca un quasi autogol di un difensore e una carambola dalla quale nasce il comodo tocco ravvicinato di Nico Gonzalez che fa esplodere il “Franchi“.

Serve un altro gol per evitare i supplementari e festeggiare l’accesso alla Conference League, lo sfiora Bonaventura, anticipato per un pelo su un cross basso di Beltran, e soprattutto Mandragora, che al 74° cerca gloria da fuori area e prende la parte alta della traversa.

La pressione è enorme e al minuto 88 Sattlberger la fa grossa fermando con la mano un cross dalla trequarti di Mandragora: è rigore netto e Nico Gonzalez trasforma spiazzando Hedl. I minuti di recupero sono sei, nei quali non accade nulla. Al triplice fischio inizia la festa.

Highlights e Video Gol Fiorentina-Rapid Vienna 2-0

Tabellino Fiorentina-Rapid Vienna 2-0

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Ranieri, Biraghi (87′ Parisi); Arthur (60′ Duncan), Mandragora; Gonzalez, Bonaventura (87′ Kokorin), Kouamé (72′ Sottil); Nzola (60′ Beltran). Allenatore: Italiano

Rapid Vienna (4-3-3): Hedl; Oswald, Querfeld, Hofmann, Auer; Sattlberger, Kerschbaum, Seidl; Kuhn (84′ Bajic), Mayulu, Grull (68′ Strunz). Allenatore: Barisic

Marcatori: 59′ e 90′ rig. Nico Gonzales

Arbitro: Simovic (SRB)

Ammoniti: Mandragora, Kuhn, Kerschbaum, Querfeld, Kouame, Arthur, Sattlberger, Grull e Sottil